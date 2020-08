Yikes! Dax Shepard a posté un selfie torse nu sur Instagram montrant de vilaines ecchymoses ornant ses pectoraux. «Merci Armcherries pour tous les voeux et préoccupations», a-t-il sous-titré le cliché des médias sociaux. « Je suis en un seul morceau et le moral est bon. Désolé de m’inquiéter. »

Alors, qu’est-il arrivé à l’acteur? Continuez à lire pour le découvrir!

Qu’est-il arrivé à Dax Shepard? L’acteur a été impliqué dans un accident de moto.

Si vous êtes fan de la star de Parenthood, vous savez que Dax est un peu casse-cou. Quand il ne joue pas ou ne traîne pas avec sa femme Kristen Bell et leurs deux enfants, il adore passer ses journées sur une piste de motocross. Son Instagram est rempli de photos des motos de course étoiles de 45 ans et des quatre roues.

Source: instagram

Malheureusement, Dax a révélé qu’il avait récemment été impliqué dans un accident de moto qui lui avait causé de nombreuses blessures. Sur son podcast, Armchair Expert, l’acteur a expliqué qu’il devait subir une intervention chirurgicale après s’être blessé lors d’une course en Californie.

« Je croisais six gars sur Sonoma Raceway sur une moto et j’ai freiné très, très fort – assez fort pour que la roue arrière ait décollé du sol sur 100 verges », at-il déclaré.

Dax a poursuivi: « J’étais totalement coupable. Je pensais pouvoir me glisser entre les deux, mais quelqu’un est entré et j’étais déjà complètement freiné et je ne pouvais aller nulle part. J’ai coupé leur pare-chocs et je suis passé par-dessus le guidon. … et j’ai atterri assez dur. «

Suite à l’incident, Dax a tenté de rebondir et de revenir sur la piste. Il a expliqué qu’il avait simplement glacé son épaule et sa main et qu’il était remonté sur son vélo.

Source: instagram

Cependant, ses blessures sont devenues «trop douloureuses à la fin» et il a décidé de se rendre aux urgences le lendemain.

«Je suis à l’hôpital depuis sept heures aujourd’hui», a-t-il déclaré à ses auditeurs. « Le décompte final était de quatre côtes cassées, la clavicule est cassée à trois endroits et j’ai besoin d’une intervention chirurgicale. » Il a également blessé à nouveau l’un de ses doigts qu’il s’était cassé quelques mois auparavant. Aie.

À la suite de l’accident, Dax a admis qu’il «pourrait être prêt à arrêter» de conduire des motos, mais seulement pour le «reste de 2020».

Eh bien, ce n’est pas la première fois que l’acteur est impliqué dans un accident.

