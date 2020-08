Être aux yeux du public peut être impitoyable, surtout si vous ne faites aucune apparition publique pendant des années et que de nouvelles images de vous en train de parler ou des photographies peu flatteuses commencent à circuler sur Internet. « Oh mon dieu! Regardez combien de poids ils ont pris! » Ou « tel ou tel » est chauve maintenant?! «

Voir quelqu’un après des années peut être un choc parce que votre image de cette personne vient de loin, ce qui pourrait expliquer pourquoi tant de gens se demandent ce qui est arrivé à la voix de Bill Clinton.

Que s’est-il passé avec la voix de Bill Clinton?

Alors que sa manière de parler a souvent fait l’objet de plaisanteries dans de nombreux sketches de SNL et des routines de comédie stand-up, les gens ont remarqué qu’elle est devenue plus enrouée au fil des ans, notamment après avoir subi une chirurgie cardiaque. Selon Humana, qui a parlé avec le laryngologiste Dr Jamie Koufman, ce changement dans la voix de Clinton pourrait probablement être attribué à la chirurgie pour diverses raisons.

« Bill Clinton a peut-être subi des lésions des cordes vocales pendant une intervention chirurgicale où vous verriez ce changement de voix, ou un reflux acide pourrait également le provoquer », a déclaré le Dr Koufman.

Malheureusement, les dommages aux cordes vocales sont parfois des dommages collatéraux pour une chirurgie cardiaque en raison de la nature de notre physiologie. « La corde vocale gauche est regroupée près de la poitrine, de sorte que dans tout type de chirurgie cardiaque ou pulmonaire, le nerf de la corde vocale gauche peut être enflammé, tordu ou endommagé, et vous laissera avec une voix résonnante », a déclaré le Dr Koufman.

Bien que l’altération de la voix après une intervention chirurgicale soit principalement temporaire, les dommages peuvent parfois être permanents en fonction de la gravité des dommages subis sur la corde vocale pendant la chirurgie.

De plus, l’enrouement n’est tout simplement pas un effet secondaire du reflux acide ou du passage sous le couteau. Cela pourrait également être le signe de problèmes de santé plus importants.

«Tout d’abord, l’enrouement de la gorge qui dure plus de quelques semaines doit être vérifié par un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge», selon Koufman, qui suggère que si votre voix devient progressivement plus douce, il pourrait y avoir des problèmes avec vos nerfs qui se connectent à vos cordes vocales.

Cet enrouement pourrait également indiquer une sclérose en plaques, un cancer de la thyroïde et de la gorge, une maladie de Lyme ou même des tumeurs cérébrales. Ainsi, une voix changeante n’est pas quelque chose qui doit être ignoré longtemps ou pris à la légère. Une voix rauque pourrait également être le résultat d’un polype des cordes vocales qui est similaire à une « ampoule » sur votre pied, ou d’un nodule, qui est plus calleux. Dîner conversation fascinante, je sais.

