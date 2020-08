L’une des plus grandes émissions de télévision des années 70 était The Waltons, un drame familial se déroulant dans la Virginie rurale pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale.

Pendant sept saisons et demie, l’actrice Michael Learned a joué le rôle de la matriarche Olivia Walton, le modèle d’un parent idéal. Ainsi, quand il a été annoncé qu’elle quitterait la série au milieu de la saison 8, les fans (et les producteurs) ont été écrasés. C’est une décision que regrette toujours le joueur de 81 ans.

Qu’est-il arrivé à Olivia Walton?

La dernière apparition du personnage dans la série était dans l’épisode de la saison 8 « The Waiting », diffusé le 22 novembre 1979.

Initialement, la mère de sept enfants déménage à Washington DC pour être avec son fils aîné John-Boy, qui a été blessé lors d’un reportage sur la guerre en Europe. Mais plus tard dans la série, il est révélé qu’Olivia est traitée pour la tuberculose dans un sanatorium en Arizona.

Source: CBS

Michael a continué à co-vedette dans quatre des six films de réunion – confirmant qu’Olivia survit à sa maladie – mais le gagnant des Emmy a été MIA pour toute la saison 9. Qu’est-ce qui l’a fait quitter le drame 18 mois avant la finale? Épuisement.

« Sur un truc télévisé, c’est tellement minute, les moments sont tellement minute. C’est stop and start, stop and start », a expliqué Michael dans une interview peu de temps après sa sortie. «Dans une scène où il y a une réelle émotion, il est très difficile de remonter et de s’arrêter, d’attendre une demi-heure, puis de remonter.

Lors d’une conversation avec Fox News en 2017, elle a ajouté: « Je ne pouvais tout simplement plus le faire … Je me sentais souvent assis pendant 14 heures à dire: ‘Plus de café, John?’ Le fait est que je m’ennuyais. Et je pensais que j’avais assez d’argent, ce qui n’était pas vrai. «

Après son départ, le casting n’a filmé que 36 épisodes supplémentaires. « Il y a eu des moments où j’ai regretté [leaving the series] seulement en ce qu’il aurait probablement été préférable de terminer le spectacle entier », a admis Michael.

Source: CBS

Bien qu’elle soit partie à ses propres conditions, l’actrice a toujours eu du mal à dire au revoir. «Je pleurais devant et hors caméra», se souvient-elle au Washington Post.

«Je me suis finalement inquiété – j’ai vérifié auprès du directeur. J’ai dit: ‘Vous savez, elle ne va que dans un sanatorium. Peut-être que ce que nous jouons est Michael Learned quittant les Waltons plutôt qu’Olivia.' »

