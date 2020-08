Meridith Baer est la fondatrice de Meridith Baer Home, la première entreprise de home staging du pays. Célébrant plus de 20 ans à rendre les propriétés plus belles et plus commercialisables, Meridith et son équipe traitent chaque espace comme une vignette unique, racontant son histoire à travers un design séduisant et astucieux. Avec des bureaux à Los Angeles, San Francisco, New York, les Hamptons et Miami, MBH propose des services de mise en scène, de design d’intérieur, de location de meubles de luxe et de services Instant Home. Meridith Baer Home a été largement diffusée dans les médias, notamment ABC, CBS, NBC, HGTV et Bravo.

Décrivez la plus belle pièce dans laquelle vous ayez jamais été. Le musée Castelvecchio de Vérone, en Italie, est un mariage d’ancien et de moderne, et la présentation simple et modeste des reliques vous coupe le souffle. La réimagerie du château médiéval par Carlo Scarpa est un génie. (Scarpa a restauré le château entre les années 1959 et 1973.)

Quel est votre style architectural préféré? En ce moment, j’aime le plus la maison de ranch moderne avec de hauts plafonds, des portes en métal et beaucoup de verre.

Quelle est votre idée de la vue parfaite? Jardins et arbres.

Quel est votre vêtement préféré? Pyjama super doux.

Enfant, dans quelle pièce de la maison avez-vous passé le plus de temps? En plein air! J’ai adoré courir partout. A l’intérieur, j’ai aimé ma chambre. Je le réorganisais toujours.

Quelle est la seule chose sans laquelle vous ne pouvez pas vivre? Mon chat.

Quelles qualités appréciez-vous le plus chez vos amis? Honnêteté, loyauté, flexibilité et grand sens de l’humour.

Quelle est ta plus grande peur? Être sans abri.

Quelles trois personnes, vivantes ou décédées, inviteriez-vous à votre dîner? Socrates, Nelson Mandela et Leonardo da Vinci.

Quel aspect de votre personnalité vous a causé le plus de problèmes dans la vie? Ma nature indépendante.

Quel est votre architecte préféré? Le regretté Peter Choate, qui était mon voisin et qui a conçu et construit ma maison à la perfection.

Quelle chanson vous fait toujours pleurer? «Quel monde merveilleux» de Louis Armstrong.

À quel moment êtes-vous devenu adulte? Travaille toujours dessus.

Quand es-tu tombé amoureux pour la première fois? À l’âge de cinq ans, quand j’ai eu mon premier chiot.

À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes surpris? Créer de nouvelles recettes et préparer une tempête pendant Covid-19.

Quand vous sentez-vous puissant? Quand je jardine.

Quelle est la chose la plus difficile du vieillissement? La vie est finie, ne sachant pas combien de temps il reste.

Qu’est-ce qui était désespérément important pour vous lorsque vous étiez jeune et qui ne semble plus aussi pressant? Être populaire.

Quel film pouvez-vous regarder encore et encore? «Amadeus» de Milos Forman.

Quelle est votre définition du luxe? Une sieste.

Quelle est votre plus grande extravagance? Manger souvent au restaurant.

Quelle est l’idée fausse la plus répandue sur l’argent? Qu’il y a un endroit sûr pour cela.

Quelles sont les trois choses qui ne manquent jamais de vous faire plaisir? Bonne nourriture, bons amis, bonne conversation.

Quel est ou qui est le plus grand amour de votre vie? Accueil.

Quand et où étais-tu le plus heureux? Ici et maintenant.

Quel talent aimeriez-vous le plus avoir? J’adorerais pouvoir chanter. J’essaye, mais ces sons étranges sortent.

Que considérez-vous comme votre plus grande réussite? Démarrage de mon entreprise à cinquante ans.

Quel est votre bien le plus précieux? La vie.

Quels sont vos héros? Enseignants et pompiers.

Quel est l’événement historique le plus important qui s’est produit au cours de votre vie? La mort de JFK. C’était la première fois que je réalisais à quel point nous sommes tous vulnérables.

Quel est le plus gros obstacle que vous ayez surmonté dans la vie? Déplacer une montagne dans mon jardin. Il a fallu 250 camions de terre.

Qu’est-ce qu’une petite gentillesse que nous pouvons tous offrir les uns aux autres aujourd’hui? Présentez-vous à l’heure.

The Dirt Questionnaire, une fonctionnalité régulière qui invite les grandes personnalités de l’immobilier, de la promotion immobilière, de l’architecture et du design à partager leurs réflexions sur tout ce qui est sacré et profane.