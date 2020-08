Plus d’un an après la fin de l’OT 2018, Televisión Española a créé la troisième édition du concours de talents depuis son retour en 2017. Le 12 janvier 2020, un nouveau lot de candidats a franchi les portes de l’emblématique Académie dirigée par Noemí Galera, désireux de démontrer leur talent au public et d’apprendre des professeurs du programme.

Les anciens candidats de ‘OT 2020’ lors de leur premier concert au Wizink Center de Madrid

Loin de ce que vous pourriez imaginer au début de l’édition, « Operación Triunfo 2020 » a été marquée par la crise et le confinement du Covid-19, une situation pour laquelle les candidats ont dû quitter les installations le 16 mars. avec l’avenir du concours dans les airs. Malgré tout, l’équipe a fait vivre le talent show à travers les réseaux avec différentes initiatives, jusqu’à ce que finalement les participants reçoivent la nouvelle qu’ils attendaient: ils retourneraient à l’Académie le 13 mai. Alors, « OT 2020 » est devenu, en quelque sorte et sans le vouloir, l’édition du format le plus complet de son histoire, lors de sa conclusion officielle le 10 juin 2020, près de cinq mois après l’entrée des candidats à l’Académie, avec la victoire de Nia Correia.

Une autre nouveauté du talent était que la carrière de leurs concurrents n’était pas liée à un label particulier et, en plus, ils ont eu l’occasion de développer et de sortir leurs premiers singles pendant le concours. A cela s’ajoutait une autre particularité, le fait d’avoir deux hymnes: « Díselo a la vida », composé par Rafa Romera; et « Sal de me », la première chanson composée par tous les candidats en collaboration avec Andrés Suárez qui a été publiée le 7 mai, recueillant plus de 1,1 million de vues sur Spotify et plus de 1,7 million de vues sur YouTube. Après une édition aussi atypique, Dans FormulaTV, nous examinons comment la carrière musicale de ses 16 concurrents a commencé et quel impact ils ont causé, près de deux mois après la fin du concours..

une Javy Ramirez

Javy au Gala 5 ‘OT 2020’

Bien que Javy Ramírez ait été le quatrième expulsé de ‘OT 2020’ et, par conséquent, il était à la treizième place du classement, son succès musical est incontestable depuis la publication de « Que va savoir Neruda? » Loin d’avoir un adieu doux-amer, l’homme de Cadix a quitté l’Académie enveloppé dans le succès de son premier single, sorti le 13 février, qu’il a présenté en live quelques jours plus tard au programme, au Gala 5. Cette performance est, en fait, la plus vue par le concurrent, dépassant les 500 000 vues sur YouTube.

Depuis son lancement, « Qué Sabrá Neruda » a dépassé 3,8 millions de vues sur la plateforme vidéo, tandis que sur Spotify il a atteint le chiffre élevé de 5,8 millions de vues. Grâce à l’incroyable popularité acquise par son premier travail, dont les vers ont pu être vus même lors de la démonstration 8-M, Javy a réussi à se placer dès sa semaine d’ouverture dans le Top 100 des chansons les plus écoutées en streaming, en position 13, étant le meilleur début d’un concurrent de «OT 2020». Cette réalisation ne s’est pas arrêtée là, puisque Le single est resté sur le graphique Promusicae pendant les deux semaines suivantes., allant à la position 41 et, plus tard, à 94, étant Ramírez le seul concurrent de l’édition à réaliser quelque chose comme ça avec son premier single.

Le single, qui a conquis les fans avec ses vers et son rythme, a été interprété par l’homme de Cadix lors des concerts de ‘OT 2020’, même avec Julia Medina, un rendez-vous dans lequel il partageait également la scène avec Gonzalo Hermida. Grâce à son travail et ses performances dans l’émission, l’artiste a rassemblé plus de 230000 auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 191000 abonnés sur Instagram. En outre, Javy a signé avec Management RLM et le label Sony pour lancer votre carrière.

Le 24 juillet, l’artiste sort son deuxième single, « La Phrase », qui a recueilli plus de 540000 vues sur YouTube en une semaine et 260 000 vues sur Spotify. Un thème qui a été présenté avec son premier clip vidéo, dans lequel le chanteur se produit accompagné de l’actrice Irene Rojo. Après la fin du talent show et en dehors de sa carrière musicale, l’artiste a eu l’opportunité de collaborer avec Médecins sans frontières avec ses anciens collègues Rafa et Jesús Rendón dans le cadre de la campagne « Sans frontières à la maison », consacrée à la lutte contre Covid-19 et à d’autres projets d’ONG.

deux Nia

Nia au concert ‘OT 2020’ à Madrid

Nia, lauréate de ‘OT 2020’ avec 45% des voix, a laissé plusieurs numéros mémorables tout au long du concours. En réalité, sa performance la plus jouée sur YouTube est « Run the World (Girls) » au Gala 5. Avec plus de 3,3 millions de vues, c’est le le plus vu de toutes les éditions. Une interprétation puissante de la chanson bien connue de Beyoncé qui a même attiré l’attention de MTV Espagne et l’a couronnée comme la favorite absolue de la soirée.

En deuxième place, « Don’t Start Now », un thème que Nia a défendu avec Eva au Gala 7, avec 1,9 million; tandis que le bronze revient à sa performance en solo au Gala 8, au rythme de « Latin Woman », avec 1,4 million de vues. Se surpassant à chaque performance, la Canarienne a fait preuve d’un talent indéniable tout au long de l’édition donc, avant la finale, a reçu une offre de Sony Music et Magí Torras, de Must! Productions et représentant de Lola Índigo et Blas Cantó, pour développer leur carrière professionnelle, sur laquelle il y a de grandes attentes en raison des sons latins. Les îles Canaries ont atteint plus de 170000 auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 306000 abonnés sur Instagram, étant le cinquième candidat avec la plus grande communauté dudit réseau social.

Nia a sorti son premier single le 29 mai, tout comme son partenaire Anaju, sous le titre «8 merveilles». Un thème dédié à sa terre, les îles Canaries, avec lesquelles il l’artiste a ajouté jusqu’à 1,9 million de vues sur YouTube et plus d’un million de flux sur Spotify. De plus, comme les quatre autres finalistes, Flavio, Eva, Anaju et Hugo, le 31 juillet, Correia a publié son premier CD de compilation avec les chansons qu’il a interprétées tout au long du concours. Il est à noter que c’est l’un des quelques candidats dans l’histoire de ‘OT’ qui ont visité ‘La Resistencia’ et la seule de son édition à avoir des répercussions sur d’autres chaînes de télévision nationales.

3 Samantha

Samantha au gala 12 ‘OT 2020’

Après être entrée à l’Académie « OT 2020 », Samantha a réussi à conquérir le public non seulement en tant qu’artiste, mais aussi avec sa confiance en soi évidente, et a terminé son concours en septième position. « The shopping list », la chanson qu’il a interprétée avec Rafa au Gala 6, est sa performance de l’émission de talents la plus regardée sur YouTube dépassant les deux millions de vues, ce qui en fait la cinquième performance la plus vue de l’édition. Un succès qui est suivi de son duo avec Flavio au Gala 4, dans lequel ils ont chanté « Call Me Maybe »; et « Maniac », une chanson que l’Alicante a interprétée avec Eva au Gala 3, qui ont atteint respectivement 1,7 million et 1,4 million.

Avant de quitter l’Académie, Samantha a reçu une offre d’Universal Music pour développer sa carrière musicale et, le 24 avril, elle a sorti son premier single, « Sin más », produit par Carlos Sadness. Ses débuts ont atteint 2,7 millions de vues sur YouTube et plus de 2,2 millions sur Spotify à ce jour., une plateforme sur laquelle il a réussi à dépasser 190 000 auditeurs mensuels. Des chiffres qui, lors de sa première semaine, ont fait le single se faufiler dans le Top 100 des chansons les plus écoutées, dans laquelle elle s’est classée 70e, étant la deuxième candidate de l’édition à placer son premier single sur la liste Promusicae.

Le chanteur prévoit d’ajouter des nouvelles « avant la fin de l’été », comme Samantha l’a elle-même avoué dans une interview dans Valencia Extra, publiée le 3 juillet. Une rencontre au cours de laquelle il a également reconnu que sa carrière musicale serait séparée de Cactus, son ancien groupe, avec qui il a avoué vouloir collaborer sur FormulaTV. De plus, en termes de followers sur Instagram, la femme d’Alicante a réussi à rassembler un grand nombre de fans, plus de 369000, qui ont fait d’elle la candidate de ‘OT 2020’ avec le plus de followers. En fait, sur le réseau social, l’artiste a eu l’occasion de jouer dans une vidéo dans laquelle elle a chanté « Mía », une chanson de Belén Aguilera, avec l’artiste elle-même, qui l’a accompagnée sur scène dans l’un des concerts de «OT 2020».

4 Flavio

Flavio au Gala final de ‘OT 2020’

Flavio a conclu son passage à ‘OT 2020’ en tant que deuxième finaliste grâce à 32% des votes du public, après avoir reçu une offre de Warner Music pour poursuivre sa carrière musicale avec eux. Parmi les performances du Murcien les plus vues sur YouTube tout au long du concours, se démarquent « Call Me Maybe », une chanson qu’elle a interprétée avec Samantha au Gala 4, avec plus de 1,7 million de vues, suivi de « Shotgun », une performance solo du Gala 3 avec 1,3 million. Un podium qui clôture « Your man », une chanson avec laquelle Flavio est apparu devant le public de ‘OT 2020’ au Gala 0, et qui a dépassé 1,2 million de reproductions.

Son succès dans l’émission a conduit Flavio à rassembler jusqu’à plus de 220000 auditeurs par mois sur Spotify, tandis que sur Instagram, il a rassemblé plus de 357000 abonnés, étant le troisième candidat avec le plus grand nombre dans ledit réseau social. Concernant ses projets, « Calma » sC’est devenu son premier single, sorti le 10 avril. Produit par Nacho Mañó, membre de Presuntos Implicados et producteur d’artistes tels que Alejandro Sanz, Niña Pastori ou Joan Manuel Serrat, la chanson a dépassé 2,4 millions de vues sur YouTube, un chiffre très similaire à celui qu’elle a accumulé sur Spotify à ce jour.

Grâce à une telle popularité, « Calma » se classé parmi les meilleures sorties des concurrents de «OT 2020». Fin juin, Flavio avait déjà révélé dans une interview pour HappyFM qu’il avait envoyé les chansons qu’il avait composées jusque-là à Warner Music et, en fait, il avouait qu’il aimerait publier une chanson, « type ‘Calma’ », émue, cette très été. Le chanteur prévoit de sortir quelques singles avant de se lancer dans l’organisation de sa première tournée solo, afin d’avoir du matériel original dans son répertoire.

5 Eve

Eva au Gala final de ‘OT 2020’

La troisième place du concours est revenue à Eva, qui a remporté 23% des voix en finale, après avoir récolté de grandes performances avec lesquelles elle a attiré l’attention de Warner Music. En fait, la performance de La Corogne la plus populaire à ce jour sur YouTube a eu lieu lors de ses débuts dans «OT 2020», au Gala 0. Dans ce document, l’artiste a joué « Let’s twist again », une chanson avec laquelle il a dépassé 2,8 millions de vues sur la plateforme vidéo, étant la troisième intervention du concours la plus regardée parmi tous les concurrents, seulement derrière Nia et son « Run The World (Girls) » et le premier « Tell it to life ».

Eva a plusieurs performances dans le Top 10 de «OT 2020» sur YouTube. Le quatrième le plus regardé avec 2,1 millions est son duo avec Hugo au Gala 4, quand ils ont tous deux interprété « Esperando ». Le sixième correspond à « Don’t Start Now », une chanson que la Corogne a chantée avec Nia au Gala 7, avec plus de 1,9 million de reproductions. Grâce à son travail tout au long du concours et à son premier single, Eva a atteint plus de 220000 auditeurs mensuels sur Spotify et Elle est la deuxième candidate de l’édition la plus suivie sur Instagram, un réseau social dans lequel elle compte plus de 366000 abonnés.

Son premier single, « Dumb », est sorti le 22 mai. Une œuvre produite par le DJ et musicien Garabatto qui a dépassé les deux millions de vues sur Spotify, tandis que sur YouTube, il en a plus de 2,7 millions. Il sera rejoint par le deuxième single de l’artiste, « America », dont la couverture a été partagée sur le compte Instagram d’Eva, dont elle a elle-même annoncé la date de sortie: le 12 août.

6 Maialen

Maialen, candidate à ‘OT 2020’

Maialen a conclu son séjour à l’Académie en sixième position après recevoir une proposition d’El Dromedario Records, compagnie d’Alén Ayerdi, batteur du groupe Marea. Une société qui est en charge dudit groupe, en plus d’Extremoduro et Sober. « J’irai toujours avec mon groupe, Sardinitas Del Espacio et Chica Sobresalto, nous allons le rouler très gros », a déclaré la femme de Pampelune dans une interview pour FormulaTV, dans le futur de qui J’ai déjà prévu l’enregistrement de deux singles avec un clip vidéo au cours du mois d’août, en plus d’un album ultérieur et d’une tournée.

Avec son travail pendant son séjour à l’Académie, Maialen a réalisé ce « With height », la chanson qu’il a interprétée avec Anaju au Gala 11; « Iron sergeant », chanson du Gala 10; et « Dance Monkey », du Gala 9, sont les plus regardés par les participants sur YouTube avec 1,1 million de vues, plus de 980 000 et plus de 480 000, respectivement. Avec plus de 160000 auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 247000 abonnés sur Instagram, Maialen a publié son premier travail le 6 mars, sous le titre « Oxitocina » et avec son nom de scène, Chica Sobresalto.

À ce jour, la première chanson de l’artiste après son passage par ‘OT 2020’ a dépassé 1,1 million de vues sur YouTube, un chiffre similaire à celui atteint sur Spotify. De plus, après la fin du concours et la tournée suivante avec ses collègues, la femme de Pampelune a eu l’occasion d’organiser différents spectacles en Espagne, comme ceux qu’il a interprétés sur le soi-disant « Comeflores Tour », avec des concerts acoustiques dans lesquels il a interprété des chansons avec Leire Celestino au piano. Parmi les prochaines apparitions de Chica Sobresalto, citons le Toledo Alive, le 22 août, et le festival Tsunami Xixón, un jour plus tard.

7 Rafa romera

Rafa Romera au gala 7 de ‘OT 2020’

La onzième place du classement de ‘OT 2020’ est revenue à Rafa Romera, dont la performance avec Samantha au Gala 6, au rythme de « La liste de courses », est la plus vue de Cordoue, avec plus de deux millions de vues sur YouTube; suivi de « Tu calorro », une chanson qu’elle a interprétée au Gala 1 avec Hugo, avec plus de 960 000 vues. En troisième position, sa performance en solo au Gala 7 avec « Je prends la veste et je me retire », qui a recueilli plus de 460 000 vues sur YouTube. Pendant son temps dans le concours, en plus, l’homme de Cordoue a été le premier à présenter sa propre chanson, « Díselo a la vida »« . Une œuvre qui a été produite par Antonio Ferrara, un professionnel qui a travaillé avec des artistes tels que Malú ou Manuel Carrasco et qui a été présentée avec l’interprétation de groupe interprétée par les candidats au Gala 4.

Le sujet a tellement aimé le public et les compagnons de Rafa, qu’il a fini par être la chanson choisie comme hymne de l’édition et celle chargée de nommer la tournée suivante. En fait, la performance des désormais ex-candidats au rythme de « Díselo a la vida » a dépassé 2,9 millions de vues sur YouTube, tandis que le single a accumulé plus de 1,7 million de vues sur Spotify. L’artiste est entré dans l’histoire du format en étant le premier candidat à interpréter sa propre chanson pendant son séjour à l’Académie. Depuis, Romera a ajouté deux autres singles, le premier, « Como una Drop », le 3 juillet. En seulement trois semaines, la chanson a dépassé 182 000 reproductions sur Spotify, une plateforme où le Cordovan a atteint plus de 183 000 auditeurs par mois. Composé par Pedro Pimentel et Antonio Ferrara, des professionnels de renom ayant travaillé avec des artistes tels que El Canijo de Jerez ou Malú, « Como una Drop » se publié accompagné d’un clip vidéo qui a ajouté plus de 100 000 vues au cours de la même période.

Le troisième single de l’artiste, « Mon petit coin », débarqué sur le marché le 31 juillet, avec son clip vidéo respectif et, en seulement une semaine, il a dépassé respectivement 46 000 et 100 000 vues sur Spotify et YouTube. Romera prévoit également sa première tournée solo en novembre, dans lequel il se produira à Cordoue, Séville, Madrid, Valence et Barcelone, dont les billets seraient déjà épuisés, comme le rapporte l’artiste lui-même, qui prévoit de sortir son premier album l’année prochaine. Au-delà de sa carrière musicale solo, Rafa a collaboré en juin pour interpréter la chanson « Color Esperanza » avec Quartto, El Duende Callejero, Flori, Decai et Carlos Torres, dont les bénéfices sont allés à Cáritas Española pour la lutte contre Covid-19 .

8 Hugo

Hugo au gala final de ‘OT 2020’

La cinquième place de la finale est revenue à Hugo Cobo avec 13% des voix, un résultat après quoi le concurrent était très « satisfait » et « heureux ». Après avoir conclu son temps dans le concours, sa performance la plus vue sur YouTube à ce jour s’est avérée être « Waiting », chanson qu’il a interprétée avec Eva au Gala 4. La deuxième place reviendrait cependant à l’une de ses performances en solo: « Genius », du Gala 7, avec 1,9 million de vues sur la plateforme.

Quant à la troisième représentation la plus populaire du Cordoba, c’est celle que Hugo a joué avec Anaju dans Gala 3, dans laquelle ils ont interprété « Señorita », et qui a totalisé plus de 1,6 million de vues. Quelques excellentes lettres de motivation qui, avec son passage au concours, ont fait de Cobo le quatrième candidat avec le plus d’abonnés sur Instagram, dépassant 343000. Avec sa carrière et son charisme, avant de conclure le talent l’artiste a reçu une offre de Sony Music, tout comme sa partenaire Nia, une société avec laquelle il a déclaré que « je veux vraiment enregistrer » dans une interview avec FormulaTV.

Le premier single de Hugo, « Demonios », est arrivé le 14 mai sous la production d’Andrés Ceballos, de DVICIO, et de Pablo Cebrián. Depuis, la chanson a dépassé 2,2 millions de vues sur YouTube, tandis que sur Spotify, une plate-forme où il a atteint 170000 auditeurs mensuels, a ajouté plus de 1,3 million de flux. De plus, lors de l’un des concerts de la tournée « Díselo a la vida », Cobo a eu l’opportunité d’interpréter sa première œuvre avec Nerea Rodríguez, ancienne candidate de « OT 2017 ». Parmi ses projets d’avenir, le Cordovan a exprimé son intention de publier quelques singles avant de sortir ce qui sera son premier album, même si jusqu’à présent il n’a pas donné de dates approximatives de sorties possibles.

9 Anaju

Anaju au Gala final de ‘OT 2020’

Anaju a clairement montré sa polyvalence et ses efforts tout au long de « OT 2020 », dans la finale duquel il était en quatrième position avec 15% des votes du public. « Señorita », chanson qu’elle a interprétée avec Hugo au Gala 3C’était l’une des performances qui a suscité les plus grandes attentes même pendant les répétitions et, en fait, elle est devenue l’interprétation la plus regardée du chanteur de Teruel.

Après cette action, ils sont localisés « Tusa », chanson qu’Anaju a interprétée seule au Gala 7, avec 1,5 million de vues; et « La sandunguera », une performance du Gala 5, qui a atteint plus de 1,3 million de vues. Trois échantillons de son talent qui, avec son temps dans le concours, ont réussi à créer une communauté de plus de 264000 abonnés sur son compte Instagram, étant la sixième ex-candidate avec le plus grand nombre, et ont réussi à ce que la chanteuse dépasse 190000 auditeurs mensuels sur Spotify.

Quant à son premier single, « Me iré », il est sorti le 29 mai ainsi que le premier single de Nia, étant l’avant-dernier à présenter ses premières œuvres. À ce jour, le single d’Anaju a dépassé 1,6 million de vues sur YouTube, tout en accumulant plus de 1,4 million de vues sur Spotify. De plus, le chanteur a eu l’occasion de le jouer lors de la tournée avec Vonzo, le duo en charge de la production de ce premier single du chanteur. Une arme de départ pour la carrière musicale d’Anaju, dans laquelle elle aura une société de gestion et le soutien de trois maisons de disques, parmi lesquelles Sony.

dix Anne Lukin

Anne chante son single « Salté » dans ‘OT 2020’

Anne Lukin était la candidate qui était en douzième position dans le classement de « OT 2020 », où a réalisé ses performances les plus vues sur YouTube lors du Gala 1, avec Flavio et « Another Love », qui dépasse déjà les 930 000 vues. L’argent en son temps à l’Académie va à « Pourrait être pire », une chanson qu’il a interprétée avec Bruno au Gala 3 et qui a accumulé plus de 610 000 reproductions sur la plate-forme, tandis que le bronze est détenu par son duo avec Gèrard au Gala 4, où ils ont chanté « Wicked Game », une chanson qui dépasse 530 000 vues. Trois succès après lesquels la femme de Pampelune a commencé sa carrière musicale sans signer pour aucune maison de disques pour le moment, bien qu’elle ait travaillé avec deux distributeurs internationaux.

Depuis qu’elle a quitté l’émission de talents, Anne a rassemblé plus de 147000 abonnés sur Instagram et plus de 120000 auditeurs mensuels sur Spotify, où son premier single, « Salté », a dépassé 1,6 million de reproductions. Sa sortie a eu lieu le 6 mars et, jusqu’à présent, a dépassé les 880 000 vues sur YouTube, après que la chanson ait été enregistrée à l’Académie avec son désormais ex-partenaire Gèrard à la guitare, ce qui a fait de lui « l’un des les plus beaux moments de ma vie », comme il l’a avoué dans une interview à FormulaTV.

Après la publication de son premier single, Anne a eu l’occasion de le présenter sur scène lors d’un concert d’Alba Reche à Pampelune, le même jour que la première. Près de trois mois plus tard, le 5 juin, la femme de Pampelune a sorti son deuxième single, « Volver a mi », produit avec Ricky Falkner. Une œuvre qui à ce jour a dépassé les 780000 vues sur Spotify, tandis que sur YouTube, étant le premier clip vidéo mettant en vedette l’artiste, elle a atteint plus de 410000 vues. Regard vers l’avenir, Anne prévoit de sortir un nouveau single en septembre et un EP d’ici la fin de l’année, comme il l’a dit à FormulaTV dans une deuxième interview.

Onze Ariadna

Ariadna interprète «Au mauvais saint» dans «OT 2020»

Après être devenu le premier expulsé de ‘OT 2020’, Ariadna a été l’une des premières candidates à publier un single, « Al santo equivocado », sorti le 1er mars. Produit par le studio Aclam Records, le single a ajouté plus d’un million de vues sur YouTube à ce jour, tandis que sur Spotify il dépasse ce chiffre, avec plus de 1,4 million de vues, une plate-forme sur laquelle il a dépassé le 89 000 auditeurs mensuels.

Cette première chanson était l’une des performances d’Ariadna lors de la tournée « OT 2020 », où elle a eu l’occasion de la jouer aux côtés de Famous, lauréate de « OT 2018 ». Après avoir rassemblé plus de 132000 abonnés sur Instagram et même dépassé 89000 auditeurs mensuels sur Spotify, la femme de Barcelone a ajouté deux autres emplois à sa carrière, au cours des derniers mois: « Merci d’être venu », sorti le 18 juin, avec plus de 270 000 vues sur YouTube et plus de 160 000 flux sur Spotify; et « Votre jeu », sorti le 24 juillet, avec 84 000 et 32 ​​000 vues sur YouTube et Spotify, respectivement.

Malgré son bref passage dans le concours, La performance d’Ariadna avec Nia au Gala 1, où ils ont chanté « Good As Hell », dépasse de loin les autres chiffres avec plus de 740 000 vues sur YouTube. Il est suivi de « By the mouth lives the fish », une chanson qu’il a interprétée à ses débuts au Gala 0, avec plus de 600 000 reproductions. De plus, la femme barcelonaise est entrée dans l’histoire dans le format, puisqu’elle a été la première candidate expulsée à avoir eu l’occasion de présenter son premier single dans sa propre édition. Sa performance de « Al santo equivocado » au Gala 7 compte plus de 410 000 vues sur YouTube.

12 Bruno Alves

Bruno au Gala 11 de ‘OT 2020’

La huitième place au classement de ‘OT 2020’ est revenue à Bruno Alves, dont La performance la plus vue sur YouTube est celle dans laquelle elle a joué avec Nia au Gala 4, où elles ont toutes les deux interprété « Bad Girls » et ont été vues un million de fois sur la plateforme.. L’argent de l’Uruguayen revient à son duo avec Anne Lukin au Gala 3, où ils ont chanté « Pourrait être pire », avec plus de 600 000 reproductions, tandis que le bronze revient à sa prestation au Gala 1 avec Maialen, au rythme de « Sinmigo », avec plus de 370 000 vues.

Avec son travail, Bruno a réussi à rassembler plus de 147 000 followers sur Instagram et a dépassé les 120 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Quant à leur premier single, « Fugitives », il est sorti le 21 mai. Après ses débuts, la chanson produite par Rayden a dépassé 797000 vues sur Spotify et a atteint plus de 1,1 million de vues sur YouTube. Comme certains de ses collègues, lors de la courte tournée « Díselo a la vida », le chanteur a eu l’occasion d’interpréter sa chanson originale en compagnie du groupe Funambulista.

Le 24 juillet, l’artiste sort son deuxième single avec Garabatto, l’artiste produisant le premier single d’Eva, sous le titre « Ni una vez más ». Avec lui, Alves dépasse les 85 000 vues sur Spotify, alors que son clip vidéo atteint déjà 80 000 vues sur YouTube. Une liste croissante de sujets sur lesquels Bruno Il envisage déjà d’ajouter prochainement un troisième single, qu’il a décrit sur son compte Twitter comme « une ballade au piano »., après s’être assuré que, du moins pour l’instant, « il n’y aura pas de style marqué » dans sa carrière musicale.

13 Gérard

Gèrard au Gala 8 de ‘OT 2020’

La neuvième place de ‘OT 2020’ est revenue à Gèrard, dont la future expulsion a été laissée en suspens en raison de la décision de l’organisation du concours de paralyser le programme en raison de la crise Covid-19. Après la finale, la performance la plus regardée de Ceutí tout au long de son concours a été celle dans laquelle il a joué dans Gala 3 avec Nia, interprétant « The Farewell ». Une vidéo qui dépasse 1,2 million de vues, suivi de « Sucker », duo avec Hugo au Gala 2, avec plus d’un million; et « Never Gonna Give You Up », une chanson qu’il a chantée avec Flavio au Gala 7 et qui a été jouée sur la plateforme plus de 580 000 fois.

Gracias a su paso por el talent show, el artista ha reunido más de 199.000 seguidores en Instagram, mientras que en Spotify ha llegado a superar los 107.000 oyentes mensuales. Con el lanzamiento de su primer sencillo el 4 de junio, « Fugaces », Gèrard fue el último concursante en lanzar su trabajo antes de que concluyera la edición.

Desde entonces, la canción, grabada en el estudio Wicked Sound de Kim Fanlo, productor del sencillo, ha sobrepasado las 400.000 visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify ha sumado más de 520.000 reproducciones. Durante la gira con sus excompañeros de ‘OT 2020’, el ceutí tuvo ocasión de compartir escenario con Roi Méndez, concursante de ‘OT 2017’, con quien interpretó su single debut. Además, fuera de la Academia, Gèrard también ha podido compartir algo de tiempo con Miki Núñez y Joan Garrido, concursantes de ‘OT 2018’.

14 Nick Maylo

Nick interpreta su single « Historias robadas » en ‘OT 2020’

Nick Maylo tuvo que despedirse de ‘OT 2020’ a principios de febrero como tercer expulsado. Con su paso por la Academia, el barcelonés ha logrado que su interpretación de « Little Talks » junto a Eva, en la Gala 1, sea su número más visto al reunir más de 800.000 reproducciones en YouTube. En segundo y tercer lugar se ubican sus actuaciones en solitario de la Gala 0, « Wrecking Ball », y de la Gala 2, « Jealous », con las que ha superado las 400.000 y 380.000 visualizaciones en la plataforma.

Con hasta más de 70.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 152.000 fans en Instagram, Nick publicó su primer single el 12 de marzo, con el título « Historias robadas ». Un debut que hasta la fecha ha rebasado las 919.000 reproducciones en YouTube, mientras que en Spotify ha alcanzado más de 645.000. En mayo de 2020, el artista se incorporó al roster de RLM y su sello Sin Anestesia y, el 2 de julio, Nick lanzó al mercado su segundo sencillo, « Huracán ». El tema ha logrado superar las 142.000 reproducciones en Spotify, mientras que en YouTube ha sobrepasado la cifra de 460.000.

Más allá de su carrera musical y su paso por el talent show, como gesto de agradecimiento a sus seguidores, el artista decidió organizar un encuentro con sus fans el 22 de julio en el Moby Dick Club de Madrid. En él, además de firmar pósters y tener la ocasión de charlar con sus seguidores, el barcelonés deleitó a los presentes con una versión acústica de sus dos primeros singles, lo que suponía que era la primera vez que el cantante interpretaba « Huracán » en directo. Un compromiso que se une al que Nick mantiene con la Asociación Española contra el Cáncer y con varios centros de menores, como parte de su faceta más altruista y comprometida.

15 Jesús Rendón

Jesús Rendón en el concierto de ‘OT 2020’ en Madrid

Jesús Rendón fue el último concursante en despedirse de la Academia antes de que la organización decidiera enviar a los participantes a casa por la crisis del Covid-19 y el confinamiento decretado a nivel nacional, por lo que el gaditano quedó en décima posición en la clasificación. En su paso por el concurso, el concursante logró su actuación más vista en la Gala 1, con más de 580.000 reproducciones, donde compartió escenario con Eli Rosex al ritmo de « Atrévete-te-te ».

En cuanto a su segunda actuación más vista del gaditano, tuvo lugar en la Gala 6, donde el artista actuó junto a Nia, al ritmo de « La última noche » y superando las 540.000 visualizaciones en YouTube. El pódium lo cierra « Mediterráneo », en tercer lugar, tema que interpretó en la Gala 2 y que ha sobrepasado las 340.000 reproducciones en la plataforma. Desde entonces, Rendón ha logrado alcanzar hasta más de 51.000 oyentes mensuales en Spotify, con más de 91.100 seguidores en Instagram.

El 27 de marzo, Jesús publicó su primer sencillo, « Me sabe a sal ». El single fue producido por Riki Rivera y David Santisteban, productor de cantantes como Cepeda o Antonio José y ha superado más de 360.000 visualizaciones en YouTube, además de sumar más de 220.000 reproducciones en Spotify. Además, durante la gira « Díselo a la vida », el gaditano tuvo ocasión de actuar con Noelia Franco, exconcursante de ‘OT 2018’, al ritmo de su primer single. Un trabajo al que el cantante prevé unir un segundo sencillo en septiembre.

16 Eli Rosex

Eli presenta su sencillo « Miénteme lento » en ‘OT 2020’

Eli Rosex concluyó su paso por ‘OT 2020’ como segunda expulsada tras protagonizar actuaciones como la que realizó en la Gala 1 con Jesús, al ritmo de « Atrévete-te-te », la más vista de la artista con más de 580.000 visualizaciones en YouTube. « Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) », interpretación en solitario de la Gala 3 y « Mustang Sally », de la Gala 0, son la segunda y tercera actuaciones más vistas de la canaria, con más de 310.000 y más de 270.000 reproducciones.

El 20 de marzo, Eli publicó su primer sencillo tras su paso por la Academia, « Miénteme lento », que hasta la fecha ha acumulado más de 410.000 visitas en YouTube y más de 220.000 reproducciones en Spotify. Un tema que, junto a sus interpretaciones en solitario a lo largo del concurso, han logrado congregar más de 40.000 oyentes mensuales en la plataforma musical, mientras que en Instagram ha superado los 66.800 seguidores.

El primer sencillo de Eli fue producido por Niko Noki y Jon D Jon y dirigido por David Navarro, mánager general de Dn7 Music, quien ha trabajado con destacados artistas del género urbano mundial. Un tema que la cantante tuvo ocasión de cantar durante la gira « Díselo a la vida », en la que incluso estuvo acompañada por Alfonso La Cruz a la hora de interpretar su primer tema original tras su salida de la Academia. De cara al futuro, por el momento la canaria apuesta por avanzar en su carrera de single en single, sin un género musical determinado, antes de la publicación de un primer disco.