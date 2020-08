Lydia Lozano a été la protagoniste de la presse rose dans les premiers jours d’août et c’est que le collaborateur vedette de ‘Sálvame’ a fait la couverture du magazine Lecturas. Dans le reportage, on la voit passer quelques jours de congé sur un yacht de luxe avec son mari Charly mais le peu que l’on puisse espérer, c’est que cette prise a été le déclencheur de découvrez que dans l’écriture du programme Telecinco et La Fábrica de la Tele … il y a une taupe!

Kiko Hernández et le tableau ‘Save me’

Oui, il y a quelqu’un dans le centre névralgique du magazine Telecinco qui divulgue des informations de collaborateurs à agences et les médias. L’équipe du programme dirigée par María Patiño a découvert qu’une personne qui travaille dans le format quotidien de Mediaset a donné des informations sur les jours de congé de chacun des collaborateurs et leurs vacances respectives. De cette manière, des collègues de la presse graphique ont pu suivre chacun des visages du programme.

Le présentateur de «Socialité» a été prévenu par certains collègues de la presse rose. « Ils m’ont dit de faire attention car ils avaient pris des photos du tableau d’écriture et ils savaient parfaitement les jours où je partais en vacances « , a expliqué la collaboratrice ce jeudi 6 août. Elle a rappelé qu’aujourd’hui il est quasiment impossible de savoir d’où vient cette information depuis »pour l’écriture pour beaucoup de gens (…) de ceci comme d’autres programmes (…) et qu’ils ne doivent pas non plus être des compagnons qui apparaissent à l’écran. « Qui est alors » la taupe « ?

Le piège à la « taupe »

Patiño a essayé de le tromper en falsifiant ses vacances sur le célèbre tableau noir mais cela n’a pas fonctionné. De son côté, Kiko Hernández, présentateur de ‘Sálvame’ ce jeudi a annoncé que tout au long de la diffusion du programme de nouveaux détails seront donnés sur cette personne qui profite des informations privilégiées qui sont par écrit pour alerter les paparazzis, réalisant ainsi des visages comme Lydia Lozano, María Patiño ou Gema López ont déjà été capturés pour ces.