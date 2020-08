Babs est revenu sur BBC One le 18 août et a présenté aux téléspectateurs la jeune actrice de Barbara Windsor Jaime Winstone, mais que savons-nous d’elle?

Grâce à la pandémie de Covid-19 en cours, nous commençons à voir de plus en plus de répétitions apparaître dans les programmes télévisés.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car cela signifie que la BBC et ITV ramènent certains de leurs plus grands et meilleurs programmes sur nos écrans.

La dernière arrivée, si vous voulez, sur BBC One est le biopic de Barbara Windsor, Babs, qui détaille la vie de l’ancienne star de Carry On et d’EastEnders.

Dans le film, cependant, Windsor est joué par quatre actrices, ainsi que dans un camée elle-même, mais que savons-nous de l’actrice qui joue Young Babs, Jaime Winstone?

Babs sur BBC One

Babs a été diffusé pour la première fois sur BBC One le 7 mai 2017, ce qui coïncidait avec le 80e anniversaire de Barbara Windsor.

Le film, qui est réapparu sur nos écrans le 18 août 2020, explore la vie et la carrière du trésor national qu’est Barbara Windsor.

Nous rejoignons Babs alors qu’elle passe d’une jeune fille qui rêve de devenir actrice et devient une star de l’écran dans les films Carry On ainsi qu’un pilier du feuilleton, EastEnders.

BBC

Qui est Jaime Winstone?

Jaime Winstone joue le rôle de la jeune Barbara Windsor, l’actrice commence tout juste à se faire un nom dans l’industrie, surtout après avoir joué dans les célèbres films Carry On.

Comme Barbara Windsor elle-même, Jaime Winstone est née à Londres et avec un anniversaire le 6 mai 1985, elle a actuellement 35 ans.

Jaime Winstone est sans doute en passe de devenir actrice depuis sa naissance, étant donné que son père est Ray Winstone, un acteur de plus de 130 rôles au cinéma et à la télévision.

Jaime est l’une des trois filles de la famille Winstone et sa sœur aînée, Lois, est également actrice et chanteuse.

BBC

Jaime Winstone: films et télévision

Jaime Winstone a fait ses débuts d’actrice à l’âge de 18 ans dans le film 2004 Bullet Boy.

Depuis lors, le joueur de 35 ans a joué dans près de 50 rôles d’acteur selon IMDb.

Les rôles les plus importants de Jaime Winstone sont venus dans Kidulthood, Made in Dagenham et Tomb Raider en 2018.

Winstone aurait actuellement trois projets en post-production, dont la série The Barking Murders ainsi que les films Knuckledust et A Brixton Tale, donc il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’elle ne revienne sur nos écrans.

Jusque-là, Babs est maintenant disponible pour diffuser sur BBC iPlayer jusqu’au 16 septembre après la diffusion du biopic le 18 août 2020.