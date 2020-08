Un épisode récent de Yellowstone a révélé la véritable identité du père de Jamie Dutton – et contrairement à l’une des théories de fans les plus répandues, ce n’est pas Wade (Boots Southerland). Lors d’une brève visite, mais non moins informative, au comptoir des archives ⁠ – capturé sur « The Beating » ⁠— Jamie a appris que non seulement il avait été adopté par les Duttons, mais que son vrai père était un criminel qui a passé de longues années en prison pour meurtre sa mère. Alors, qu’y a-t-il d’autre à savoir sur le vrai père de Jamie?

Alors, qui est le vrai papa de Jamie Dutton?

Comme l’a révélé « The Beating », Garrett Randall (Will Patton) a des antécédents de violence conjugale. Quand Jamie a eu trois mois, il a tué sa mère, affirmant qu’il ne pouvait pas accepter cela elle vendait son corps en échange de drogue.

Source: Twitter

En tant que membre très mal vu de la communauté, il a fait l’objet de critiques acerbes bien avant que l’horrible incident ne se produise. Comme John l’a divulgué à Jamie au cours d’une conversation animée, il s’est longtemps opposé à la relation de Garrett avec la mère de Jamie – mais sa protestation n’a mené nulle part.

John et Evelyn (Gretchen Mol) a accueilli Jamie peu de temps après la mort de sa mère – et ils l’ont élevé comme s’il était le leur. Cependant, les nouvelles révélations au comptoir des records jettent un nouvel éclairage sur leur relation, poussant Jamie à reconsidérer son rôle au ranch Dutton.

Source: .

Un épisode récent de Yellowstone, intitulé « Meaner Than Evil » a vu Jamie se diriger vers le ranch du Montana où vit son père – actuellement en liberté conditionnelle. Malheureusement, la rencontre n’avait rien à voir avec ce à quoi il s’attendait. L’ex-criminel lui a dit de renoncer à tout espoir dès qu’il s’est présenté.

« Tu ne veux pas me connaître […] J’ai tué tout ce que j’ai toujours aimé et tout ce qui m’a jamais aimé. »Garrett a évité son fils dans une scène cruciale.

Les fans de Yellowstone pouvaient à peine croire que Will était l’acteur dépeignant le père coquin de Jamie.

« Je viens de réaliser que c’était Will Patton sous tout le regard barbu grizzly », a tweeté un fan.

« Est-ce que Will Patton est le père de Jamie? Grand acteur. » a écrit quelqu’un d’autre.

« J’étais tellement excité de voir Will Patton. Un acteur incroyable !!! » a écrit une autre personne.

Will Patton joue Garrett Randall sur «Yellowstone».

L’acteur et narrateur de livres audio né en Caroline du Sud est apparu dans des films applaudis par la critique comme The Postman, Armageddon et No Way Out avant de rejoindre le casting de stars de Yellowstone.

Will a fait ses premiers pas dans l’industrie en 1979 dans un thriller de Michael Oblowitz intitulé Minus Zero. Il a eu son premier aperçu de la vraie renommée après être apparu dans Desperately Seeking Susan, où il a joué Wayne Nolan.

Source: Twitter

Will et Kevin Costner remontent loin, ayant joué dans des films comme 1987 No Way Out et 1997 The Postman ensemble. 2020 marque une période particulièrement chargée pour l’acteur prolifique, qui s’est lancé dans de nouveaux projets comme Minari, un drame explorant les tentatives d’une famille coréenne de commencer une nouvelle vie dans une ferme de l’Arkansas.

Il est également dans Sweet Thing, un film sur deux frères et sœurs qui s’échappent de chez eux dans le but de se protéger de leur père alcoolique, et Salvage, un téléfilm sur un ex-flic dont la vie tourne à l’envers après la déterration d’un trésor englouti. .

Découvrez de nouveaux épisodes de Yellowstone tous les dimanches à 21 h HE sur le réseau Paramount.

