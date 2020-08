Tina et Bobby d’ITV se terminent le 19 août et détaille la rupture de leur mariage, mais qui est la deuxième épouse de Bobby Moore, Stephanie Parlane?

Grâce aux retards causés par la pandémie actuelle de Covid-19, nous commençons à voir de plus en plus de répétitions apparaître dans nos programmes télévisés.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, cependant, car cela signifie que la BBC et ITV ramènent certaines de leurs plus grandes et meilleures émissions de ces dernières années.

L’une des offres les plus récentes d’ITV est le drame Tina and Bobby, diffusé chaque semaine en août 2020.

La série détaille la relation de la légende du football anglais Bobby Moore avec sa première femme, Tina Moore (née Dean), et comment ils sont devenus le premier couple de célébrités du football.

Cependant, comme la finale de la série est sur le point de nous le montrer, le mariage de Tina et Bobby n’a pas duré comme l’ancien capitaine anglais a admis une liaison.

Cette liaison était avec une femme appelée Stephanie Parlane, mais que savons-nous d’elle?

Tina et Bobby sur ITV

Tina et Bobby sont apparus pour la première fois sur ITV en janvier 2017, mais ont réapparu sur nos écrans en août 2020 avec le premier des trois épisodes diffusé le 5 août.

La série explore la relation entre Bobby Moore (Lorne MacFadyen) et Tina Dean, plus tard Tina Moore (Michelle Keegan), après leur rencontre à la fin des années 1950 et détaille les épreuves et les tribulations auxquelles le couple a dû faire face tout au long de leur mariage de 24 ans.

Après que l’épisode 2 nous ait montré le point culminant de la carrière de Bobby Moore, remportant la Coupe du monde 1966, le troisième et dernier épisode de Tina et Bobby est une affaire beaucoup plus terre-à-terre alors que la carrière de footballeur de l’ancien capitaine anglais touche à sa fin.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour se faire un nom en tant que manager, les mauvaises entreprises commerciales de Bobby laissent le couple dans une dette croissante et lorsque Tina entend des allégations selon lesquelles son mari a une liaison, son monde entier s’effondre.

ITV

Qui est Stephanie Parlane?

Stephanie Parlane était hôtesse de l’air de British Airways et a rencontré Bobby Moore lors d’une tournée en Afrique du Sud en 1979.

Selon The Observer, le couple est tombé amoureux et a commencé à avoir une liaison alors que Moore était encore marié.

Lorsque les rumeurs de l’affaire ont atteint la presse, Tina Moore les a licenciées, pour apprendre la vérité de Bobby, provoquant la séparation du couple en 1984 et le divorce officiel en 1986.

Bobby a emménagé avec Stephanie après sa séparation de Tina et en décembre 1991, Bobby et Stephanie se sont mariés.

Cependant, un peu plus d’un an plus tard, Bobby Moore est décédé après une longue bataille contre le cancer.

Photo de Ben Stansall / .

Où est Stephanie Moore maintenant?

Depuis la mort de Bobby Moore en février 1993, Stephanie Moore a cessé de travailler comme hôtesse de l’air et dirige maintenant le Bobby Moore Fund.

Stephanie a créé le Bobby Moore Fund en 1993, peu de temps après sa mort.

L’organisation collecte des fonds et sensibilise les organisations caritatives contre le cancer, notamment Cancer Research UK et dans une interview accordée en 2016 à We Are the City, Stephanie a révélé que l’organisation caritative lève plus d’un million de livres sterling par an.

Pour son travail de charité infatigable, Stéphanie a reçu un MBE.

En 2017, le Daily Mail a rapporté que Stephanie avait commencé une relation avec l’ingénieur civil Brian Zeederberg et que leur relation avait commencé alors que Zeederberg était toujours marié à son désormais ex-femme.

Tina et Bobby se terminent sur ITV le 19 août 2020 tandis que la série sera disponible en streaming via ITV Hub.