Lana Del Rey est maintenant l’une des meilleures auteurs-compositeurs-interprètes aux États-Unis après avoir vendu 19 millions d’albums et 13 millions de singles dans le monde, mais qui elle était avant la célébrité peut vous surprendre. Connue pour ses thèmes de romance tragique et de glamour et ses références à l’Americana des années 1950 et 1960, la musique et l’écriture de Del Rey sont uniques dans le monde de la musique et du cinéma. Son style et son art sont influencés par de nombreux interprètes, tels que Frank Sinatra et Amy Winehouse, ainsi que par des films comme The Godfather et American Beauty.

Comme toute étoile montante, Del Rey a eu sa part de difficultés, mais a relevé les défis qui lui étaient présentés et a vu son talent comme spécial. Sa gamme vocale étendue et sa prestation émotionnelle ont stupéfié le public depuis ses débuts et avec plus de confiance que jamais, son vrai moi peut briller sur scène comme la star qu’elle est. Son nom de scène est venu d’un certain nombre de choses. Lana a été inspirée par l’actrice Lana Turner, qui était une star de cinéma dans les années 40 et 50. Del Rey est en partie de Ford Del Rey, une voiture intermédiaire produite au Brésil. En combinant les deux, Del Rey aurait son nom de scène qui est resté dans sa célébrité.

Connexes: choses que nous avons récemment apprises sur Lana Del Rey

Lana Del Rey s’appelle en fait Elizabeth Woolridge de naissance. Elle a grandi dans le nord de l’État de New York et alors qu’elle luttait à l’école à un jeune âge, elle finirait par se retrouver à Long Island avec ses parents élargis. C’est là qu’elle a appris la guitare et a commencé à se produire localement sous des noms comme «Lizzy Grant and the Phenomena». Bien que la musique devienne finalement sa passion, Del Rey a poursuivi ses études à l’Université Fordham et a étudié la philosophie. Malgré ses études, Del Rey a continué à écrire des chansons et à enregistrer ses propres morceaux. Quelque chose chez Del Rey n’arrêtait pas de frapper ce désir ardent de créer et de partager ses sentiments avec le monde et assez tôt cette détermination porterait ses fruits.

En relation: Quelle chanson de Lana Del Rey correspond le mieux à votre personnalité, en fonction de votre signe du zodiaque

Alors qu’elle se produisait à l’université, elle a rencontré un représentant d’un label indépendant nommé Van Wilson qui lui a offert un contrat d’enregistrement de 10 000 $. Elle a utilisé l’argent pour déménager dans un parc à roulottes et a poursuivi ses études à Fordham, où, sous la direction d’un producteur, sortait des chansons. Son père l’aida à commercialiser l’album mais quand rien ne semblait se passer, elle prit la situation pour ce qu’elle était et déménagea à Londres. Bien que peu de choses se soient passées à l’étranger, elle a été présentée à un concert de MTV Unplugged à Berlin.

Sa grande rupture est survenue en 2012 avec son deuxième album studio Born to Die après avoir signé un accord commun avec deux maisons de disques. L’album a atteint le numéro un dans onze pays, et bien que les critiques aient été déchirées sur leurs pensées sur l’album, son nom était là et les gens ont commencé à se demander qui était Lana Del Rey. Cette même année verrait un autre album atteindre des notes élevées et Del Rey a vu les nominations aux prix, le succès critique et les opportunités de bande originale de film arriver. Sa chanson « Young and Beautiful » a été présentée sur la bande originale du film 2013 The Great Gatsby et serait devient son premier hit américain dans le top dix.

En relation: 10 des meilleures tenues Instagram de Lana Del Rey

Del Rey a toujours été consciente de son image et bien que la controverse soit survenue dans sa vie d’après-célébrité, elle l’a gérée avec facilité. Comme elle avait des influences lorsqu’elle était une étoile montante, elle a payé de l’avant et est créditée d’être un modèle pour des stars comme The Weeknd et Billie Eilish. Même Bruce Springsteen a salué Del Rey comme l’un des meilleurs auteurs-compositeurs pour sa capacité à créer son propre monde et à vous inviter. Malgré un début tumultueux et lent, Del Rey est restée forte et sa renommée est maintenant le résultat direct de sa passion alimentée par son talent.

Suivant: 10 artistes féminines à écouter si vous aimez Lana Del Rey