Que remarquez-vous lorsque vous regardez une série animée? Dans le style d’animation, l’histoire, le récit, les personnages? Sûrement oui. Ce n’est pas pour rien que ses créateurs deviennent des stars chassées au Comic-Con et dans le monde entier. Les séries animées ont toujours eu un attrait intemporel, et c’est précisément pourquoi avec l’avènement des services de vidéo à la demande, nous avons plus de contenu que jamais de ce style.

Des dessins animés en deux dimensions, à l’animation d’argile, CGI, et plus encore, l’animation a eu une façon unique d’avancer sans perdre son attrait analogique. Il y a quelque chose à propos de se blottir dans une série animée qui ravive notre enfant intérieur, avec une narration imaginative et une stimulation visuelle aussi bonnes que n’importe quelle offre d’action en direct.

Heureusement, La série animée a également progressé dans sa tranche d’âge cible, et il existe maintenant une foule de séries pour adultes qui vont au-delà des Simpsons et de Family Guy. Que vous soyez à la recherche d’une série animée qui vous fait rire avec l’humour le plus acide possible comme Rick et Morty ou BoJack Horseman, qui vous parle de la vie d’un endroit profond comme The Midnight Gospel ou qui touche à des thèmes simples comme l’enfance d’un flashback adulte comme Big Mouth.

Tout cela nous fascine, mais savez-vous ce qui rend ces séries animées aussi bonnes qu’elles le sont? La musique. Que ce soit une chanson stupide pour accompagner une blague, pour exagérer un moment gênant ou pour nous emmener à un niveau plus profond de connexion avec le récit. La musique fait des séries animées la combinaison parfaite entre le profond et le banal, entre l’enfant et le mature.

C’est pourquoi nous voulons dédier un mot aux créateurs de la musique de notre série animée préférée. Nous vous laissons ici quelques auteurs de la musique de la grande série animée.

Qui fait la musique de la meilleure série animée Netflix?

Rick et morty

Le sérieux dans le stupide. C’est ainsi que nous pouvons définir les chansons de Rick et Morty. Pas une note plus sérieuse, pas un mot moins stupide que nécessaire pour être parfait. Du succès « Obtenez Shwifty » pour sauver le monde et participer au concours interplanétaire Planet Music, même une chanson sarcastique comme « Laisse moi sortir » quand Rick est pris dans Tiny Rick! Ses chansons sont un monument à la comédie et à la création de grande musique avec un but précis.

L’auteur derrière ces succès qui vous accompagnent pendant des jours est Ryan Elder. Ryan est un compositeur de télévision et de cinéma connu pour ses musiques de comédie et de science-fiction diverses et éclectiques. Sa musique pour le succès de Adult Swim a été reconnue pour les mondes étranges et fantastiques qu’il aide à créer.

Au cours de sa carrière, il a contribué à la musique des Simpsons et Les Sorciers de Waverly Place. Venant du côté du divertissement, il a également prêté ses talents à de nombreux clients publicitaires dont Nike, Toyota et New Balance.

Grande bouche

Dans Big Mouth, nous trouvons une série qui se prête à explorer les limites de l’enfance et à les rendre intéressantes pour un public adulte. Cette série parle précisément de ce saut de l’enfant à l’adolescent: le bien, le mal et tout le reste. Cette étape au cours de laquelle les corps parlent avec un esprit qui observe les changements qui se produisent.

Cela dit, pas n’importe quel type de musique peut être adapté aux exigences du sujet et du public. Cependant, Mark Rivers le fait avec une touche vraiment spéciale. De «Life Is A Fucked Up Mess» à «I Love My Body», ils sont tous enfantins, matures et expriment parfaitement le sentiment de grandir dominé par le monstre hormonal.

Cavalier BoJack

Ouvrant les valises de l’humour noir, BoJack Horseman nous a apporté l’une des meilleures séries d’aujourd’hui qui nous a fait découvrir un cheval qui parle et un acteur qui affrontait (ou pas) de sérieux problèmes sur la vie, les relations, l’amour et la simple existence avec sa signification. Pour cette raison, la musique qui l’accompagne doit suivre une ligne solennelle, humoristique et même dépressive, réelle et de grande qualité. Pensez-vous que c’est beaucoup? Eh bien, Jesse Novak le fait.

Novak a noué une relation étroite au fil des ans avec le créateur de BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, un ami de l’université avec qui il a également travaillé sur l’émission Netflix Tuca & Bertie. Leur lien est palpable dans la musique de BoJack.

La qualité de Novak lui a donné du temps en studio avec des groupes comme M.I.A. et Vampire Weekend, offrant une expérience multi-genre et de plusieurs décennies chez Bojack Horseman. Il témoigne du niveau de confort de Novak avec tout, de la pop et du rock des années 1990 au R&B des années 2000 et aux pistes de synthé amusantes et émotionnelles. Ce dernier est particulièrement remarquable pour son rôle de la seule chose entendue dans l’épisode silencieux universellement acclamé intitulé « Fish Out of Water »..

L’Évangile de minuit

Tout au long des épisodes de The Midnight Gospel, vous allez être incroyablement submergé par différents thèmes qui sont développés à travers des interviews. Au cours de la première saison, des sujets tels que magie, méditation, pardon, spiritisme, rituels funéraires, positivité de la mort, consommation de drogue, douleur, moksha (transcendance) et existentialisme. Quel genre de musique peut bien accompagner ces chansons? Eh bien, un peu de tout.

Le créateur de la partition originale de The Midnight Gospel est Joe Wong. Même si vous ne savez pas qui il est, vous connaissez certainement son travail. L’auteur-compositeur et producteur né à Milwaukee (et maintenant basé à Los Angeles) peut être entendu dans des émissions de télévision comme Poupée russe, moche délicieuse et maître de rien.

Dans The Midnight Gospel, Wong avait une totale liberté de création pour faire de la bande originale quelque chose de spécial et proche des chansons prononcées par ses créateurs Duncan Trussell et Pendleton Ward, le cerveau derrière Adventure Time. « [Ellos] créé une atmosphère dans laquelle ils ont embauché les personnes avec lesquelles ils voulaient travailler et ils nous ont formés à être nous-mêmes et à faire notre travail sans trop de supervision « Dit Wong. « Ils m’ont mis en mesure d’apparaître comme la meilleure version de moi-même. »

Amour, mort + robots

Love, Death + Robots n’est pas une série animée continue comme les autres que nous avons présentées. Cette merveilleuse série s’étend sur 18 épisodes de différents créateurs. Cependant, ils sont tous unis par deux choses: le thème et l’animation. Tous les chapitres parlent d’amour, de mort et / ou de robots. Et pour la même raison, c’est que sa musique converge vers un lieu précis.

Du dubstep au cyberpunk pour créer des environnements sombres et dangereux dans «Sonnie’s Edge», aux symphonies accompagnantes de batailles épiques contre des monstres dans «The Secret War». Des passages éthérés et réfléchis de « Zima Blue » à la musique curieuse de « Three Robots ». Toute la musique est excellente pour accompagner le thème et l’histoire en cours.