Quinn Coleman, DJ et dirigeant d’A & R et fils de l’ancien chef du BET Debra Lee et Randy Coleman, est décédé subitement le dimanche 16 août à l’âge de 31 ans, selon un communiqué de sa famille. La cause du décès n’a pas été donnée.

Selon une déclaration d’un représentant de Lee: «Quinn était un fils, un frère, un cousin et un ami aimant, un DJ passionné et un cadre A&R avec un avenir radieux devant lui. Debra et sa famille sont dévastées par le décès de Quinn et demandent intimité et respect alors qu’elles pleurent ensemble.

Coleman a travaillé comme DJ sous le nom de Spiccoli (vraisemblablement du personnage de «Fast Time at Ridgmont High») et, depuis mai 2018, comme cadre A&R chez Capitol Records où il a signé le groupe Brasstracks, entre autres. Avant d’occuper son poste de directeur principal chez Capitol, il a passé quatre ans chez Warner Bros. Records en tant que responsable A&R et coordinateur marketing. Coleman a commencé sa carrière dans la musique chez Sirius XM où il a effectué un stage avant de devenir coordinateur de la programmation musicale travaillant sur des canaux tels que BPM, Tiesto’s Club Life, The Heat et Backspin.

«La positivité et la passion de Quinn étaient contagieuses, il a fait se sentir bien tout le monde autour de lui et s’est toujours senti plus qu’un ami qu’A & R», a écrit le groupe Brasstracks sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’ils dédiaient leur premier album, sorti le 21 août, à Coleman. . «Il a vraiment cru en nous et a travaillé si dur sur ce projet avec nous. Nous étions le premier acte qu’il a signé au Capitole et nous étions si fiers de travailler avec lui. Quinn était de la famille.

Le président de Capitol Records, Jeff Vaughn, a déclaré: «Nous sommes tous dévastés d’apprendre le décès prématuré de notre collègue et ami Quinn Coleman. Il nous manquera beaucoup. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Quinn et à ses proches en cette période extrêmement difficile.

Les hommages de toute l’industrie ont afflué lorsque la nouvelle a éclaté lundi matin. Voir quelques-uns de ces articles ci-dessous: