C’est vendredi et cela signifie qu’il est temps d’ajouter du nouveau contenu à Disney + en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le plus gros ajout de cette semaine est le tout nouveau film, « The One and Only Ivan », qui devait à l’origine se diriger vers les cinémas, mais en raison de la situation du coronavirus, il s’agit maintenant d’un Disney + Original. Il y a aussi de nouveaux épisodes de «Muppets Now» et «Weird But True», en plus du nouveau contenu National Geographic.

Voici le résumé complet:

Le seul et unique Ivan (mondial)

Ivan est un gorille à dos argenté de 400 livres qui partage un habitat commun dans un centre commercial de banlieue avec Stella l’éléphant et Bob le chien. Il a peu de souvenirs de la jungle où il a été capturé, mais quand un bébé éléphant nommé Ruby arrive, cela touche quelque chose au plus profond de lui. Ruby est récemment séparée de sa famille dans la nature, ce qui l’amène à remettre en question sa vie, d’où il vient et où il veut finalement être.

Bizarre mais vrai – Épisode 302 – Parcs nationaux (mondial)



Pour protéger ou profiter? Les hôtes Carly et Charlie ont deux plans très différents pour l’arrière-cour et ne parviennent pas à s’entendre. Carly pense que les arrière-cours doivent être appréciées et Charlie pense qu’elles devraient être protégées. Une visite avec des gardes du parc du parc national de Yellowstone pourrait bien aider à régler le débat entre Carly et Charlie.

Les Muppets – Épisode 104 – «Mode veille» (Global)

Scooter se réveille avec horreur pour découvrir que ses nuits blanches ont finalement eu raison de lui, et il n’a que 30 minutes pour télécharger Muppets Now. Avec l’horloge qui tourne et ses paupières tombantes, Scooter fait appel à Animal pour l’aider à rester éveillé. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, mènent une série d’expériences vibratoires à l’aide d’un ordinateur solitaire et obsolète. Le chef suédois découvre les secrets de Spaghetti Carbonara en regardant son concurrent, Giuseppe Losavio. Miss Piggy s’assoit avec Aubrey Plaza pour mener une fabuleuse interview en tête-à-tête. Plus tard, elle cherche le numéro un alors qu’elle se concentre sur les soins personnels avec les invités Linda Cardellini et Taye Diggs.

Un jour à Disney – Épisode 138 – «Heather Bartleson: Holiday Services» (Monde)

En tant que coordonnatrice principale des installations pour les services de vacances, Heather Bartleson contribue à apporter le sentiment des vacances à Disney. Des parcs, des centres de villégiature, des compagnies de croisière et plus encore, Bartleson travaille toute l’année pour s’assurer que l’équipe des services de vacances a tout ce dont elle a besoin pour créer des environnements sur le thème des vacances qui plongent les clients et créent des moments de vacances magiques.

Retour au Titanic (États-Unis / Canada / Australie / NZ)

Back to the Titanic documente les premières plongées habitées au Titanic en près de 15 ans. De nouvelles images révèlent une nouvelle dégradation et jettent une lumière sur l’avenir du navire.

Mars: un jour sur la planète rouge (États-Unis / Canada / Australie / NZ)

Un voyage épique révélant le vrai Mars, comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Utiliser les données des orbiteurs et des rovers pour construire des vues précises de la planète rouge et découvrir ses secrets. Sur un seul circuit de Mars de l’aube au crépuscule, rencontrez des volcans monstres, des lacs anciens, des mondes de glace extraterrestres et des sites de crash d’engins spatiaux. Explorez l’obsession martienne de l’humanité, rejoignez la recherche incessante de la vie là-bas et cherchez une maison humaine sur la surface de la planète rouge.

Top 10 des plus grosses bêtes de tous les temps (Australie / Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni / Irlande)

Avant que l’homme ne règne sur le monde, la Terre était une terre de géants. Comptez les plus grosses bêtes de leur espèce à parcourir la planète dans cette spéciale révélatrice et découvrez la vie secrète de ces espèces surdimensionnées. Des oiseaux avec des ailes de la longueur d’un avion aux dinosaures rivalisant avec un Boeing 737, cette superbe spéciale CGI part à la recherche de la vérité derrière ces monstres, en comptant les dix découvertes les plus importantes et les plus extraordinaires. De la manipulation des os récemment découverts d’un dinosaure beaucoup plus gros qu’on ne le savait auparavant, à l’analyse de la technique de vol d’un oiseau géant de sept mètres – découvrez les adaptations uniques qui ont permis à chaque animal de prospérer. Des cascades visuelles et des comparaisons de tailles surprenantes ramènent chaque bête à la vie dans des tailles toujours croissantes. Préparez-vous pour un compte à rebours dramatique des géants perdus les plus époustouflants.

