Howard (mondial)

Réalisé par Don Hahn («La Belle et la Bête»), «Howard» est l’histoire inédite de Howard Ashman, le brillant parolier derrière des classiques de Disney comme «Aladdin», «La Belle et la Bête», «La Petite Sirène» et créateur de comédies musicales, y compris «Little Shop of Horrors». Présentant des images d’archives inédites, des films et des photographies personnels, ainsi que des interviews avec les amis et la famille d’Howard, le film est un regard intime sur la vie de la légende de Disney, son dynamisme créatif et le processus derrière la musique. Couvrant son enfance à Baltimore, ses années de formation à New York et sa mort prématurée due au sida, «Howard» explore en profondeur son parcours pour devenir le parolier derrière certains des films familiaux classiques les plus appréciés et les plus connus. dans le monde.

Muppets Now (Global) – Épisode 102 – «Fever Pitch»

Fozzie Bear a de grandes idées pour Muppets Now, et il n’y a pas de temps comme la date limite pour commencer à lancer! Il a trouvé un public très difficile dans Scooter, qui veut juste terminer le téléchargement de la dernière diffusion. Nous voyons le tout premier épisode d’un jeu télévisé que Pepe The King Prawn vient de créer. Le chef suédois essaie de cuisiner une meilleure sauce molé que son concurrent, Danny Trejo. Le Dr Bunsen Honeydew a remplacé Beaker par un nouvel assistant intelligent, et les choses s’enflamment. Miss Piggy et ses invités, Taye Diggs et Linda Cardellini, montrent aux téléspectateurs comment s’en sortir lorsqu’ils partagent le secret pour rester en bonne santé.

Un jour à Disney – Épisode 136 – «Ryan Meinerding: Directeur créatif de Marvel Studios» (Monde)

Le directeur créatif Ryan Meinerding donne vie aux personnages Marvel grâce à un design innovant chaque jour. Il n’y a jamais de moment ennuyeux alors que Ryan crée les premiers looks de personnages pour les films de Marvel Studios, notamment Iron Man, Spider-Man, Captain America et plus encore. Des esquisses initiales aux effets spéciaux, Ryan supervise le processus pour amener la prochaine itération de personnages emblématiques à l’écran.

Disney Family Sundays – Series Finale Episode 140 – «Goofy: Pencil Cup» (Global)

Qui a dit que vous ne pouvez pas être Dingo et organisé en même temps? Pas Amber ou la famille Gubaney, qui se connectent pour travailler sur un métier inspiré de Goofy. Elle leur montrera comment transformer un élément simple du placard en un outil d’organisation amusant qui ne manquera pas de se démarquer. Pendant ce temps, le plus grand défi de tous est peut-être de déterminer quel Gubaney est le plus Dingo!

Pixar dans la vraie vie – Épisode 110 – «WALL · E: Boutique éphémère BnL» (Monde)

Lorsque Buy N Large ouvre son premier magasin à New York, les clients affamés ont un avant-goût du futur

The Chi: Saison 3, épisode 7 «A Stain»

La vie des habitants d’un quartier dur et dangereux du sud de Chicago s’entremêle alors qu’ils doivent faire face à un meurtre dans leur région.

Je serai partie dans le noir: Finale, épisode 6 «Marchez dans la lumière»

I’ll Be Gone in the Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer est un véritable livre policier de Michelle McNamara sur le Golden State Killer. Le livre a été publié à titre posthume le 27 février 2018, près de deux ans après la mort de McNamara et deux mois avant qu’une arrestation ne soit effectuée dans l’affaire.

Perry Mason: Saison 1, épisode 7 «Chapitre 7»

Drame juridique se déroulant en 1932 à Los Angeles et basé sur des romans et des nouvelles écrits par Erle Stanley Gardner.

I May Destroy You: Saison 1, épisode 9 « Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de se connecter »

Arabella, une jeune femme, a du mal à se souvenir des événements qui se sont déroulés lors de sa soirée entre amis. Cependant, elle se rend vite compte qu’elle a été droguée et qu’elle en a profité.

La semaine dernière ce soir avec John Oliver: Saison 7, épisode 20

Dernières nouvelles, sur une base hebdomadaire. Le comédien John Oliver couvre la semaine de manière satirique dans l’actualité, la politique et l’actualité dans cette série de variétés primée aux Emmy.

Temps réel avec Bill Maher: saison 18, épisode 21

Bill Maher, comique acerbe, accueille un panel de trois invités de diverses parties du spectre politique pour une discussion animée sur l’actualité. Un monologue comique et une interview avec un journaliste ou une personnalité politique sont également généralement inclus dans l’émission.

Salle 104: Saison 4, épisode 3 «Avalanche»

Avec l’aide de poupées thérapeutiques, le lutteur professionnel à la retraite Raw Dog Avalanche puise dans sa mémoire d’un combat épique qui a mal tourné – ainsi que d’autres expériences traumatisantes et réprimées.

Espions déguisés

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett sont presque exactement opposés. Lance est douce, suave et débonnaire. Walter ne l’est pas. Mais ce que Walter manque de compétences sociales, il le compense par l’intelligence et l’invention, créant les gadgets impressionnants que Lance utilise dans ses missions épiques. Mais lorsque les événements prennent une tournure inattendue, Walter et Lance doivent soudainement compter l’un sur l’autre d’une toute nouvelle manière. Et si cet étrange couple ne peut pas apprendre à travailler en équipe, le monde entier est en péril.

