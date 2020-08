C’est une autre semaine calme sur Netflix Canada cette semaine avec seulement 32 nouveaux ajouts à la bibliothèque. Quelle que soit la quantité, il y a encore beaucoup de nouveaux originaux de qualité à déguster. Voici les nouveautés de Netflix Canada cette semaine pour le 21 août 2020.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments de la semaine dernière sur Netflix Canada:

Cerceaux N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Animation, comédie, sport | Durée: 23 minutes

Jeter: Jake Johnson, Ron Funches, Cleo King

Venant de Fox tv est une nouvelle comédie animée pour adultes hilarante à ajouter à la collection croissante du genre de Netflix.

Ben Hopkins, un entraîneur de basket-ball grossier de lycée, a été promis par son père que s’il pouvait mener son équipe à la victoire, il réussirait. Ben l’entraîneur des Chicago Bulls. Mais si Ben perd une fois de plus, l’école le licenciera et son père le reniera pour de bon.

Score élevé N

Saisons: Limited | Épisodes: 6

Genre: Docuseries | Durée: 37 à 47 minutes

L’impact des jeux vidéo sur notre culture pop ne peut être sous-estimé, et au fil des décennies, l’utilisation des consoles de jeux est devenue de plus en plus répandue. High Score raconte l’essor de certains des jeux vidéo les plus populaires du XXe siècle, du phénomène mondial de Pac-Man à la révolution 3D de Wolfenstein et Doom.

La soirée pyjama N

Réalisateur: Trish Sie

Genre: Action, aventure, comédie | Durée: 100 minutes

Jeter: Sadie Stanley, Maxwell Simkins, Cree Cicchino, Joe Manganiello, Malin Akerman

Un pour s’amuser en famille, mais les fans de super-héros aux yeux d’aigle reconnaîtront l’acteur de Deathstroke Joe Manganiello et l’actrice de Watchmen Malin Akerman.

Deux frères et sœurs découvrent que leur mère est un ancien maître voleur et fait actuellement partie du programme de protection des témoins. Lorsqu’elle est obligée de décrocher un dernier emploi, les frères et sœurs viennent à sa rescousse au cours d’une nuit remplie d’action.

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix Canada cette semaine: 21 août 2020

Comme le reste du monde, Project Power et The Umbrella Academy ont dominé leurs premières places respectives sur Netflix.

Série télévisée la plus populaire sur @Netflix_CA cette semaine: 21 août 2020 1️⃣L’Académie des parapluies

2️⃣Dirty John

3️⃣Vendre le coucher du soleil

4️⃣Bonnes filles

5️⃣ (Un) bien

6️⃣Glow Up

7️⃣Les 100

8️⃣Chasseurs de primes chez les adolescents

9️⃣Les plus recherchés au monde

🔟Sons of Anarchy – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 21 août 2020

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

16 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine: 21 août 2020A Girl Like Grace (2015) Classe de 83 (2020) NProfesseurs fous géniaux (2020) NForces obscures (2020) NFaster (2010) Good Kisser (2019) Hope Springs (2012) Little Singham: Kaal Ka Badla (2020) Meet the In-Laws (2017) Mirror Mirror (2012) Pixels (2015) Scarecrow (2019) Les crimes qui lient (2020) ) NLa soirée pyjama (2020) NÀ quoi s’attendre lorsque vous vous attendez (2012) Quel est votre Raashee? (2009) 12 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine: 21 août 2020 Alien TV (Saison 1) NBiohackers (Saison 1) NBread Barbershop (Saison 1) Dere: An African Tale (Saison 1) Glitch Techs (Saison 2) NGoedam (Saison 1) Great Pretender (Saison 1) NHoops (Saison 1) NLucifer (saison 5A) NRita (Saison 5) NStranger (Saison 2) NTakki (2 saisons) 3 nouveaux documentaires et docu-séries ajoutés à Netflix Canada cette semaine: 21 août 2020Islands of Faith (2018) John essayait de contacter des extraterrestres (2020) NMeilleur score (série limitée) N1 nouvelle série de télé-réalité ajoutée à Netflix Canada cette semaine: 21 août 2020 Règles de la famille DeMarcus (saison 1) N

