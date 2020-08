C’est occupé pour un lundi sur Netflix UK avec l’ajout de cinq nouveaux films et séries télévisées à la bibliothèque britannique. Voici les nouveautés de Netflix UK aujourd’hui pour le 24 août 2020.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments d’aujourd’hui sur Netflix:

L’os de l’hiver (2010)

Réalisateur: Debra Granik

Genre: Drame | Durée: 96 minutes

Jeter: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan, Dale Dickey, Garret Dillahunt

Juste avant que Jennifer Lawrence ne soit attachée avec une fusée à la célébrité hollywoodienne, l’actrice née au Kentucky a joué dans des films indépendants et a commencé à se faire un nom. Seulement deux ans après avoir joué dans Winter’s Bone, Lawrence est devenu une star de la franchise X-Men, l’actrice principale de la franchise Hunger Games et une actrice lauréate d’un Oscar.

Lorsque son père, trafiquant de drogue, disparaît, la vie de Ree et de ses frères et sœurs est mise en danger. Ree part à la recherche de son père tout en essayant de garder sa famille entière.

Cinq nouveaux ajouts à la bibliothèque britannique cette semaine.

Par la grâce de Dieu (2018) Les Indiens créatifs (2 saisons) Fish Tank (2009) Winter’s Bone (2010) Wuthering Heights (2011) Films et séries télévisées quittant Netflix au Royaume-Uni aujourd’hui: 24 août 2020 Fanatic (2019) Kingsman: The Secret Service (2014) Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix UK aujourd’hui: 24 août 2020

À la surprise de personne, Lucifer a immédiatement pris d’assaut la tête de la liste télévisée britannique. Project Power a également conservé sa première place ce week-end.

Série télévisée la plus populaire sur Netflix UK: 24 août 2020 1️⃣Lucifer

2️⃣La chute

3️⃣Dirty John

4️⃣L’Académie des parapluies

5️⃣Cerceaux

6️⃣Haute note

7️⃣Rust Valley Restaurateurs

8️⃣Vendre le coucher du soleil

9️⃣Ne le dites pas à la mariée

🔟Bonnes filles – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 24 août 2020

