Il n’y a que 2 nouveaux ajouts à la bibliothèque britannique aujourd’hui, mais heureusement, nous avons également eu d’excellents nouveaux titres arrivés ce week-end. Voici le top 10, ce qui reste et les nouveautés sur Netflix UK aujourd’hui pour le 10 août 2020.

Tout d’abord, voici le point culminant du jour sur Netflix UK:

Jumanji (1995)

Réalisateur: Joe Johnston

Genre: Aventure, Comédie, Famille | Durée: 104 minutes

Jeter: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Bradley Pierce, Jonathan Hyde

Un classique des années 90 mettant en vedette le légendaire Robin Williams, et bien qu’il n’ait pas le même niveau d’action à haut indice d’octane que les itérations récentes, Jumanji est toujours un film emblématique pour ceux qui ont grandi tout au long des années 90.

Après avoir découvert un jeu de société enchanté dans leur nouvelle maison, Judy et Peter Shepherd libèrent Alan Parrish, un homme qui a été piégé dans le mystérieux jeu pendant des décennies. À leur insu, ils ont involontairement déchaîné les terreurs du jeu de société à l’intérieur, et le seul moyen pour qu’il s’arrête est de terminer le jeu.

Quoi de neuf sur Netflix UK aujourd'hui: 10 août 2020
JEU SUR: Un événement multisegment comique (saison 1) N
Kongsuni et ses amis (Saison 1) N

Quoi de neuf sur Netflix ce week-end passé: 10 août 2020
Jumanji (1995)
The Governor (Saison 1)
Killer Women with Piers Morgan (Season 1)
Serial Killer with Piers Morgan (Season 1)
Zoo (3 Seasons)

Films et séries télévisées quittant Netflix UK Today: août. 10, 2020

L’Académie des parapluies a conservé sa place au sommet de la série télévisée.

Série télévisée la plus populaire sur Netflix UK: 10 août 2020 1️⃣L’Académie des parapluies

2️⃣Vendre le coucher du soleil

3️⃣World’s Most Wanted

4️⃣La chute

5️⃣Bonnes filles

6️⃣Wizards: Tales of Arcadia

7️⃣Les sept péchés capitaux

8️⃣Dîner du vendredi soir

9️⃣Dans les prisons les plus difficiles du monde

