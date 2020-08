Ridley Scott fera ses débuts au petit écran avec Rised by Wolves, une série HBO Max se déroulant dans un avenir dystopique et en décomposition dans lequel l’humanité s’est effacée de la surface de la Terre. Et leur première bande-annonce et leur date de sortie sont également ici, qui seront très bientôt.

Nous recommandons également: Vous pouvez donc participer au documentaire Life in a day 2020 produit par Ridley Scott

Rised by Wolves sortira sur HBO Max le 3 septembre. La série donnera un portrait futuriste dans lequel un androïde (Amanda Collin) tente d’élever des êtres humains et de restaurer la société sur une autre planète après qu’ils aient été rayés de la carte par une guerre violente qui s’est terminée sur Terre.

Ici vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce:

« />

Ridley Scott dirige les deux premiers chapitres de la série, même si elle en aura un total de 10. La production mettra en vedette la participation d’Amanda Collin en tant que Mère, l’androïde qui tente de protéger et d’élever des enfants humains dans la bande-annonce, et Travis Fimmel (Vikings) comme Marcus, une sorte de soldat intergalactique.

Ici vous pouvez voir l’affiche intrigante de la série:

« />

Il sera présenté en première en septembre sur HBO Max, un service qui n’est actuellement pas disponible en Amérique latine ou en Europe. Heureusement, son arrivée sur notre territoire pour l’année suivante a déjà été confirmée, même si nous ne savons pas plus de détails sur la date exacte qui se produira. HBO a désigné l’Amérique latine comme le deuxième marché le plus important pour son service, nous aurons donc plus de détails bientôt.