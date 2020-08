Il est né à Mexico en 1929. Fils du couple histrionique Aurora Walker et Julio Taboada. Il était lié au théâtre, à la radio … c’est-à-dire à la communication et au divertissement, mais il était aussi passionné par la médecine, discipline dans laquelle il avait fait des études professionnelles. Il a également enseigné des carrières en anthropologie et en sciences politiques, développant plus tard ses meilleurs talents de scénariste, de cinéaste et de réalisateur de programmes télévisés, dont il a été l’un de ses pionniers, avec des projets innovants tels que la série à suspense La toile d’araignée. Il a magistralement fait quelque chose que peu maîtrisaient bien au Mexique: la terreur psychologique. Leurs histoires continuent de déranger, avec des scènes qui peuvent emporter le sommeil. Sans aucun doute, il était l’un de nos réalisateurs les plus talentueux et son nom était une garantie dans la production audiovisuelle. Tout comme Carlos Enrique Taboada.

L’article Raúl Criollo et Jorge Caballero: L’étagère de l’insolite est apparu en premier sur Agence SEO.