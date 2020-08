le Ligue de justice qui a atterri avec un bruit sourd dans les théâtres en 2017 était un désastre. Malgré les efforts de Warner Bros., le produit fini était clairement deux films séparés grossièrement cousus ensemble. Le CGI était terrible, l’intrigue était pleine de trous et les visuels reclassés et teintés de couleur étaient carrément laids. Mais la plus grande victime du processus a probablement été le Cyborg de Ray Fisher (à part la lèvre supérieure de Henry Cavill, bien sûr).

Zack Snyder avait prévu que Cyborg soit au cœur du film, amenant Fisher dans le processus de création afin de l’aider à comprendre le héros. Puis est venu Joss Whedon, qui a considérablement réduit le rôle du seul personnage afro-américain de l’équipe, a coupé la majorité de ses scènes et a essayé de le réduire à une « booyah! » caricature jaillissante.

Mais le traitement de Fisher à l’écran semble pâle par rapport à son traitement hors écran. Depuis que la Snyder Cut a été officiellement annoncée, Fisher a appelé Joss Whedon pour son comportement sur le tournage de Justice League, qui a depuis été soutenu par de nombreuses autres personnes et a conduit à de nouvelles affirmations sur la conduite du créateur de Buffy contre les vampires. . C’est une position audacieuse, d’autant que les acteurs au franc-parler qui interpellent les réalisateurs ont tendance à voir un succès dans leur carrière. Mais Fisher ne recule pas.

Dans un tweet récent, il a déclaré:

Je comprends très bien les risques personnels et professionnels associés à mon dénonciation du comportement odieux de Joss Whedon et de ses facilitateurs – Geoff Johns et Jon Berg. Je ne céderai pas. C’est « un bon problème, un problème nécessaire. » Responsabilité> Divertissement. »

Fisher a le droit d’être confiant, car il semble qu’il se passe quelque chose dans les coulisses avec Whedon. Il était censé apparaître pendant Comic-Con @ Home pour un panel en ligne, seulement pour qu’il soit discrètement retiré du programme. À l’arrière-plan, une liste d’accusations de son ex-femme Kai Cole, qui en 2017 a affirmé qu’il avait eu plusieurs affaires au fil des ans. Elle a dit: «Je veux faire savoir aux femmes qu’il n’est pas celui qu’il prétend être.»

Whedon n’a pas de films alignés pour le moment, mais une série HBO, The Nevers, prévue pour 2021. Pendant ce temps, les performances de Fisher’s Cyborg seront rétablies lorsque Justice League de Zack Snyder atterrit la même année.