Raymond Allen, l’acteur connu pour ses rôles d’oncle Woody dans «Sanford and Son» et Ned the Wino dans «Good Times», est décédé lundi après une bataille avec des problèmes respiratoires. Il avait 91 ans.

Sa fille, l’actrice Ta Ronce Allen, a confirmé la nouvelle dans un post Facebook.

«Je voulais juste que la famille Allen et ses amis sachent que papa a reçu son aile il y a deux heures», écrit-elle. «Sa chaleur, son bon cœur et ses paroles de couperet nous manqueront. Son rire résonnera au ciel. Reposez-vous dans la paix céleste Raymond Allen. Le dernier des 12 frères et sœurs.

Elle a poursuivi: «Quelle journée cela a été. Je suis tellement entouré par l’amour des amis et de la famille. Cela a été l’un des jours les plus difficiles de ma vie, j’ai perdu mon père Raymond Allen et ma cousine Deborah Doll (sa nièce). Ils sont maintenant tous deux tenus par les ailes des anges.

Allen avait déjà reçu un diagnostic d’infection bactérienne en mai, mais avait été testé négatif pour le coronavirus. Il avait été traité dans un établissement de santé en Californie depuis 2016 après avoir souffert de pneumonie. Il y a été retrouvé sans réponse lundi matin.

En plus de jouer l’oncle Woody pendant la série de 1972 à 1977, il a repris le rôle d’une série dérivée intitulée «The Sanford Arms». Il a également travaillé sur «The Love Boat», «The Jeffersons», «Wattstax», «What’s Happening» et comme Merle the Earl sur «Starsky and Hutch». Il a renoncé à agir en 1985 en raison de problèmes médicaux.

Allen laisse dans le deuil ses filles, Ta Ronce et Brenda Allen.