Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde White Fox Animation Studio Crunchyroll

Nous avons déjà eu 4 épisodes impressionnants de Re: Zero – Starting Life in Another World saison 2, mais à quelle heure l’épisode 5 sort-il dans votre région?

Il y a peut-être eu une interruption de quatre ans entre les saisons 1 et 2 de Re: Zero – Starting Life in Another World, mais l’anime se révèle être aussi populaire que jamais.

Le deuxième volet de l’histoire de Re: Zero a débuté le 8 juillet et nous avons eu 4 épisodes fantastiques depuis lors.

Cependant, les heures de sortie internationales de l’épisode 5 sèment une certaine confusion en ligne, voici donc un guide utile pour la première dans votre région.

DR PIERRE: Saison 2 de l’anime à succès étant donné la date de sortie de 2021

Heure de sortie de l’épisode 5: BST

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero – Starting Life in Another World saison 2, épisode 5, devrait sortir à 15h30 (heure d’été britannique) le mercredi 2 août.

TRÈFLE NOIR: L’heure de sortie internationale de l’épisode 137 expliquée

Heure de sortie de l’épisode 5: EDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero – Starting Life in Another World saison 2, épisode 5, devrait sortir à 10h30 (heure avancée de l’Est) le mercredi 2 août.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Re Zero Saison 2 Episode 4 (Critique) Le passé de Subaru! Https: //t.co/pNP8CIAqcr

Heureux assez intéressé par la trame de fond de notre personnage principal, mais maintenant en voyant le membre de sa famille et en comprenant un peu plus, je suis heureux de dire que j’ai hâte de voir le reste des magasins pic.twitter.com/BSbM0jbl3X – The Anime G (@TheAnimeG_) 29 juillet 2020

Épisode 5 temps de libération: CDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero – Starting Life in Another World saison 2, épisode 5, devrait sortir à 9h30 (heure avancée du centre) le mercredi 2 août.

Épisode 5 temps de libération: PDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero – Starting Life in Another World saison 2, épisode 5, devrait sortir à 7 h 30 (heure avancée du Pacifique) le mercredi 2 août.

TUEUSE DE DEMON: Tout ce que nous savons sur la saison 2 et le prochain film

Épisode 5 première heure: JDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero – Starting Life in Another World saison 2, épisode 5, devrait être diffusé à 00 h 30 (heure avancée du Japon) le jeudi 3 août.

Épisode 5 première heure: KDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero – Starting Life in Another World saison 2, épisode 5, devrait être diffusé en première à 00 h 30 (heure avancée de Corée) le jeudi 3 août.

REMARQUE: Ces heures sont basées sur le calendrier de sortie des épisodes précédents et sont correctes pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll, les épisodes seront disponibles pour regarder aux heures indiquées la semaine suivante.

Dans d’autres nouvelles, SpongeBob SquarePants anime: Episode 1 supprimé par YouTube, date de sortie inconnue