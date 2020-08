HISTOIRES CONNEXES

Et vous pensiez que ces gros monstres de la forêt dans la première de la série Lovecraft Country étaient bizarres…

Atticus, George et Letitia passent la majeure partie de l’heure de cette semaine dans le manoir où ils sont arrivés la semaine dernière. Mais être hors du bois n’équivaut pas à la sécurité, comme cela apparaît clairement après toutes les violations de l’esprit, l’emprisonnement forcé et peut-être les blessures mortelles par balle.

Et puis les trucs bizarres commencent vraiment. Poursuivez votre lecture pour découvrir les moments forts de «Whitey’s on the Moon».

MOVIN ‘ON UP | L’épisode s’ouvre sur un montage très drôle de George et Letitia profitant de leurs chambres d’hôtes dans la maison. Alors que la chanson thème des Jeffersons joue, George danse, se délectant de la bibliothèque bien garnie de sa suite. Pendant ce temps, Letitia ne peut pas croire le placard rempli de vêtements qui sont tous exactement à sa taille. Mais Atticus ne partage pas leur joie, et il apprend vite qu’ils ne partagent pas ses souvenirs de ce qui s’est passé la nuit précédente. C’est comme si quelqu’un avait effacé les esprits du Leti et de George à propos de ce spectacle d’horreur dans la forêt. Mais Atticus se souvient de tout.

Le blond qui les a accueillis à leur arrivée s’appelle William, et il leur explique l’histoire de la maison dans laquelle ils se trouvent. (Note latérale: La mythologie de cet épisode est BEAUCOUP. J’essaierai de la garder aussi simple que possible.) L’endroit appartient à un homme du nom de Braithwaite, et c’est une récréation exacte d’une maison qui a brûlé en 1833 , tuant presque tout le monde à l’intérieur. L’endroit, qui n’a pas de téléphone, a été construit pour que les Braithwaites et les membres de leur «loge» puissent se détendre en paix.

Atticus a appris que son père est à Boston avec M. Braithwaite, mais il ne l’achète pas. Il se méfie également beaucoup de William, qui se présente comme un ami proche de la fille de Braithwaite, Christina. Atticus met deux et deux ensemble et se rend compte que Christina est la blonde à la berline argentée qui l’a sauvé des racistes qui l’ont chassé du restaurant.

WAGON DE BIENVENUE | Avant un dîner de fête rempli de membres du lodge ce soir-là, George, Leti et Atticus se promènent dans la ville voisine. C’est une communauté amish où ils rencontrent une femme avec des chiens qui claquent qui les informe que même cette enclave bizarre est une ville au coucher du soleil. George est sûr que Montrose est détenu sous une grande tour de pierre où la nourriture est stockée, mais ils se rendent compte qu’ils vont devoir revenir plus tard pour essayer de le faire sortir.

Sur le chemin du retour à la maison, deux grandes choses se produisent. Premièrement: George se souvient soudain que la mère d’Atticus a dit une fois qu’elle descendait d’un esclave qui s’était échappé de la maison de son maître après un incendie. Deuxièmement: de plus en plus de monstres attaquent, mais ils sont annulés lorsque Christina monte et donne le même sifflet qu’ils ont entendu dans les bois la nuit précédente.

Le trio est ramené à la maison, et c’est là que le fou devient vraiment fou, alors allons-y. L’aîné Braithwaite (joué par Tony Goldwyn de Scandal) est lié à Atticus, grâce à cet ancêtre de longue date qui a mis son esclave enceinte. Il essaie également d’ouvrir un portail vers l’aube des temps / le jardin d’Eden, et il veut essentiellement qu’Atticus – un réservoir du pouvoir imprégné de l’ancêtre de Braithwaite – soit là pour signaler ses efforts. Ou, comme Christina le dira plus tard à Atticus, «Mon père a l’intention d’ouvrir une porte sur le jardin d’Eden… Il croit qu’il le traversera dans la vie éternelle.»

Finalement, Tic, Leti et George sont liés à leurs chambres et ont de terribles hallucinations qui semblent bien réelles. Leti’s implique qu’elle et Tic apprennent à se connaître au sens strict du terme, mais alors que les choses se réchauffent, elle commence à dire non et il cesse d’écouter. Puis, il déboutonne son pantalon, et son schlong est un serpent. JE CONNAIS. George imagine qu’une femme nommée Dora, pour qui il tenait profondément mais qui est maintenant morte, vient danser avec lui. (Nous apprenons plus tard que Dora était l’autre significatif de Montrose. Oups.) Et Atticus pense qu’une femme qu’il a connue pendant la guerre essaie de le tuer, le forçant à la tuer à la place.

Toute cette torture mentale est faite pour le divertissement des membres de la loge, qui sont arrivés pour le dîner et qui regardent depuis le couloir. Plus tard, pensant qu’il les a déjoués à leur propre jeu, Atticus assiste au repas et – citant les statuts du groupe, grâce à un livre que George a trouvé dans une pièce secrète – utilise son pouvoir en tant que descendant direct du Braithwaite original pour exiger la libération de son père.

TRICKED YA | «Cela ne peut pas être aussi simple», je pense alors que Leti, George et Atticus retournent à la tour de pierre, assomment la femme et se préparent à libérer Montrose… pour se rendre compte qu’il a creusé seul son chemin vers la liberté. Il s’avère que j’ai raison: les quatre d’entre eux ne progressent qu’un peu avant de toucher un champ de force invisible – comme celui que Christina a utilisé dans la première – et cela les arrête juste là.

Hébété, tout le monde sort de la voiture pour voir Braithwaite tenir une arme à feu. Il tire sur Leti et George pour forcer Atticus à retourner à la maison et à participer à une sorte de cérémonie rituelle. Ça marche.

Finalement, Atticus n’est vêtu que d’une robe et forcé de se tenir devant une chose qui ressemble à une porte en bois. Les membres de la loge l’entourent. Braithwaite commence à chanter, une énergie étrange commence à circuler dans la pièce et très bientôt, il semble que le portail va s’ouvrir. (Pendant ce temps, l’audio de Gil Scot-Heron lisant son poème « Whitey’s on the Moon » joue en arrière-plan.) La force vitale d’Atticus semble être aspirée de lui d’une manière très douloureuse … puis il remarque une esclave enceinte qui regarde à lui de l’autre côté du portail.

C’est clairement son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, mais son apparence galvanise quelque chose qui lui permet de changer en quelque sorte le flux d’énergie. La maison commence à trembler. Leti (qui a été guéri par une partie de la magie de Christina) Montrose et un George à l’air très pâle (qui n’a pas) fuit pour la voiture. Et puis Atticus hurle, et le pouvoir rebondit dans la pièce et transforme instantanément tout le monde sauf lui – y compris Braithwaite – en cendres.

Pourtant, le manoir est sur le point de s’effondrer autour de ses oreilles. Atticus suit donc son ancêtre à travers le portail, et elle le conduit à l’avant de la maison et à la porte… juste avant que l’endroit entier ne tombe comme un château de sable quand la marée monte.

Dehors, Leti court vers Atticus et le serre dans ses bras, soulagé qu’il soit vivant. Mais ensuite, elle lui jette un regard qui lui communique une nouvelle très terrible, et Atticus court vers la voiture pour trouver George, mort et dans les bras de son frère, sur la banquette arrière.

Un point important que j’ai manqué auparavant: sur la base d’une conversation entre Montrose et son frère plus tôt dans l’épisode, il semble que George et Dora aient peut-être été chauds et lourds pendant un moment, et qu’Atticus pourrait en fait être le fils de George. Je suis sûr qu’Atticus n’est pas au courant de cela, mais il est absolument dévasté car il est submergé de sanglots. «Je suis désolé, oncle George», crie-t-il alors que l’épisode devient noir. «Je t’aime, oncle George.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!