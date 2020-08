HISTOIRES CONNEXES

Ce qui suit contient des «spoilers» d’une sorte de Lucifer Saison 5, épisode 3.

Lucifer et Chloé ont eu affaire à un type très différent de doppelganger diabolique lorsque dans l’épisode 3 de la nouvelle saison, Luci est revenu juste à temps pour aider à résoudre un meurtre sur le tournage d’un enfer d’une série télévisée.

L’épisode «¡Diablo!» impliquait le coup de couteau mortel du showrunner mégalomane du lieutenant ¡Diablo !, un drame télévisé Warner Bros. qui, sept épisodes, était «le plus grand succès de l’automne».

«Nous avons pensé que si nous allions nous moquer de l’industrie, la première chose que nous devions faire était de nous moquer de nous-mêmes. C’était très important », a déclaré Joe Henderson de Lucifer lors de son interview avec le co-showrunner Ildy Modrovich sur TVLine. «Ce doit être un tir ami avant tout et surtout. Et c’est pourquoi un showrunner de merde est la victime! »

Dans le spectacle-dans-un-spectacle, Alex Quijano (Fresh Off the Boat) a joué l’acteur jouant le lieutenant Diablo, tandis que Brianne Davis a dépeint l’actrice incarnant Detective Dancer, qui, à la stupéfaction du spectateur Chloé, était passée de «pôle de strip-teaseuse à piscine de détective en seulement trois ans.

Parmi les autres homologues figuraient le détective «Doofus», Blaze et le Dr Belinda.

Quels autres œufs de Pâques trouver, alors que Chloé et Lucifer parcourent le plateau et les bureaux de production de la série télévisée?

Le numéro 2 du showrunner assassiné, Keri Belwood, «porte le nom de Sheri Elwood, l’un de nos anciens EP», a noté Henderson. «Et le bureau de Keri Belwood est mon bureau, mais réparé parce que mon bureau est nu et triste, et le sien ressemble en fait à un endroit où quelqu’un voudrait travailler.» De même, « La salle des écrivains est notre salle des écrivains, mais elle a été réparée avec beaucoup plus de bonbons. »

En parlant de la salle des écrivains, toutes les cartes de correspondance épinglées aux murs et traçant un épisode de télévision «ont été réalisées par le personnel de soutien de nos écrivains, qui a proposé les idées les plus folles», a déclaré Modrovich. Et si vous deviez les voir de près, « C’est un épisode entièrement traçable de ¡Diablo! »

Aussi, «Le quartier que ¡Diablo! est en train de tirer dans notre enceinte, sauf si un mur a été retiré », a déclaré Henderson.

L’œuf de Pâques le plus «idiot», a révélé Modrovich, est celui qui, malgré beaucoup de ralentissement et de gel du cadrage, nous ne sommes pas tout à fait sûrs s’il a fait partie de la coupe finale. «Je suis allé mettre en scène le jour où nous le filmions, dans un chariot Lucifer qui avait été changé en ¡Diablo! cart », se souvient l’EP,« et j’ai roulé à travers le fond d’une scène avant de réaliser que j’étais dans le coup! Mais ensuite, je me suis rendu compte: «Oh, ce n’est pas grave!» Je faisais simplement partie de l’habillage du décor. Je suis donc peut-être dans le fond profond d’un plan de l’épisode 3. »

Tout compte fait, réfléchissant à la procédure diabolique de Warner Bros. TV dans une procédure diabolique de Warner Bros.

