HISTOIRES CONNEXES

Ce qui suit contient les principaux spoilers de l’épisode du 2 août de Wynonna Earp de Syfy.

Wynonna Earp cette semaine a localisé Waverly et Doc et s’est échappé du jardin d’Eden, mais la vie s’est avérée épineuse d’une manière différente et inattendue lors du retour du trio au Purgatoire.

À la sortie de la première de la saison, Waverly elle-même a posé les yeux sur une Nicole nue dans le jardin, pour finalement se rendre compte qu’elle et Doc avaient en fait affaire à une manipulatrice et changeante de forme Eve, qui complotait pour l’utiliser ensuite pour la piquer. échapper. La vraie Nicole, quant à elle, allaitait une jambe très cassée après sa chute à l’intérieur du laboratoire BBD infecté par un scientifique zombifié. En tant que telle, elle a dû rester derrière, aux soins de Rachel Valdez, alors que Wynonna sautait dans le portail interdimensionnel que le Dr Gloria Valdez avait créé puis mourut en essayant de rester fermée. Wynonna a atterri sur le dessus arctique du jardin, où elle et Doc ont été la proie de plus de hijinx aux formes changeantes d’Eve.

Après que Doc ait lancé Eve dans un portail et que Wynonna ait convaincu Waverly de ne pas passer l’éternité sur le trône de son père à protéger le jardin, le trio a trouvé / utilisé un autre portail et chacun a atterri dans un endroit différent du Purgatoire. Waverly a trouvé la vraie Nicole et a apprécié des retrouvailles passionnées, tandis que Wynonna et Doc sont venus constater que tout ne va pas bien dans leur ville natale. Nous et Waverly avons ensuite appris de Nicole combien de temps la brève visite du gang au jardin a duré – 18 mois, trois semaines et quatre jours!

TVLine a sauté au téléphone avec la showrunner Emily Andras pour parler du saut dans le temps, du «nouveau» purgatoire et donner aux fans de «WayHaught» une romance bien méritée.

TVLINE | Alors Wynonna, Doc et Waverly sont revenus au purgatoire et Waverly a retrouvé Nicole –

L’a-t-elle jamais!

TVLINE | … seulement pour réaliser plus tard que plus de 18 mois se sont écoulés pendant qu’elle était dans le jardin. Comment décidez-vous de ce qui est assez long, et combien cela aurait été trop long?

Je pense que nous voulions que ce soit assez long pour réaliser que les personnages auront changé, et nous serons vraiment intrigués par ce que ceux qui ont été laissés pour compte ont vécu, ce qu’ils ont dû faire pour survivre, comment ils ont fait face. sans leurs amis. Mais en même temps, nous ne voulions pas que cela commence à ressembler à une romance de mai à décembre. Comme, 40 ans auraient probablement été trop.

TVLINE | Même trois, vous diriez: « Aww, mec, Nicole est restée trois ans sans Waverly? C’est triste. »

Ouais. J’ai l’impression que nous voulions être méchants, mais comme Wynonna Earp-méchante. Vous le comprenez, mais vous n’êtes pas dévasté. Quelque chose sur un an, j’ai l’impression que c’est à ce moment-là que les gens commencent à devenir vraiment bizarres, si les gens que j’aimais étaient partis pendant plus d’un an. Il y a environ 18 mois – vous comprenez que pour les personnes laissées pour compte, elles auraient commencé à se demander si c’était leur nouvelle réalité et elles ont dû refaire leur vie.

TVLINE | Parlons de cette nouvelle réalité. Wynonna et Doc ont au moins un indice visuel sur ce qui se passe. Comment résumeriez-vous ce que tout a changé?

Je dirais que le Purgatoire est de retour dans une ville occidentale traditionnelle. Quand vous pensez à Deadwood ou à un western spaghetti, vous pensez à la façon dont les lois fonctionnent un peu différemment, à la façon dont elles sont un peu plus impitoyables. Nous voyons des corps suspendus dans les rues du centre-ville du Purgatoire. Il y a un sentiment que sans Wynonna en tant que «flic» imbibé de whisky en ville, je suppose, les choses sont peut-être devenues un peu plus sombres, un peu plus granuleuses. La loi, l’ordre et la justice signifient quelque chose de différent maintenant au purgatoire.

TVLINE | Lequel des personnages restés a le plus changé?

Je dirais qu’il n’ya aucun doute que Nicole a vécu beaucoup de choses…. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à quelques personnages, comme Jeremy et Robin. et nous ne savons pas le sort du pauvre Nedley, qui a été blessé la dernière fois que nous l’avons vu. Et il est resté avec Mercedes « J’étais une infirmière salope une fois pour Halloween » Gardner.

TVLINE | « Une fois que. »

[Laughs] Bien sûr, «une fois». Mais bon, mec, tu y vas avec l’aide que tu as, et c’est ce qu’il avait, donc je ne sais pas si je mettrais ses chances très élevées. Pour être honnête, il y a certainement un traumatisme, de la tristesse et des conséquences dans le prochain épisode, dans lesquels nos personnages sont vraiment plongés. Que signifiera ce gouffre de temps et d’espace entre les proches et les amis et la famille…? Restez à l’écoute.

TVLINE | Avons-nous fini avec Eve?

Je ne sais pas, avez-vous déjà fini avec quoi que ce soit dans cette émission? Elle a été expulsée d’une porte, alors j’ai l’impression qu’elle n’est pas dans notre grill, mais… on ne sait jamais!

TVLINE | J’ai déjà vu quelques fans travailler sur des tweets pas tout à fait subtils de certaines personnes qui ont vu des screeners, craignant que ce ne soit pas vraiment Nicole que Waverly a retrouvé. Êtes-vous en mesure de remettre les pendules à l’heure qu’il s’agit bien de Nicole?

Oui définitivement. Je voudrais certainement cela, surtout pour les questions de consentement. Je vous promets que c’était consensuel et beau et que vous pourrez en profiter. Je dirais que vous n’avez pas à vous soucier d’Eve pour le moment, bien sûr. De plus, je fais confiance au jugement de Waverly. Elle savait à la seconde où elle avait embrassé Eve dans le jardin que ce n’était pas Nicole, elle savait juste.

TVLINE | Enfin, parlez de cette scène d’amour WayHaught. Il y a certes beaucoup de contenu LGBTQ que je n’ai jamais vu, mais cela semblait être assez important dans le schéma des choses.

J’aimerais penser comme cela. Je pense certainement qu’il y a eu des spectacles et des âmes incroyables et courageux qui ont ouvert la voie, et j’ai eu la chance d’être sur Lost Girl, qui avait une piste bisexuelle et nous avons fait toutes sortes de choses en ce qui concerne les scènes de sexe. Mais j’en suis extrêmement fier [WayHaught] scène, et j’ai l’impression que cela a mérité quatre saisons – pour les personnages, mais aussi pour le fandom. Quelle fête! Quelle réunion affamée, passionnée, désespérée, révélatrice, sensuelle et romantique pour un couple queer, pour un couple femme-femme! Cela témoigne de la confiance que Dominique [Provost-Chalkley] et Kat [Barrell] avoir avec nous. Tout cela a été chorégraphié et discuté avec beaucoup de soin, mais il est très important pour toutes les personnes impliquées de bien faire les choses.

Je pense que c’est quelque chose que vous voyez un peu plus souvent avec les couples hétérosexuels, c’est le moins qu’on puisse dire.

TVLINE | Avec les couples queer, vous obtenez un baiser mais il y a toujours, comme, une main sur le chemin –

[Laughs] Ou il est mal éclairé. Je regardais l’éclairage dessus comme un faucon, car une plainte commune et hilarante des fans LGBTQ est: «Je pense qu’ils se sont embrassés… ou qu’ils partageaient un sandwich.»

TVLINE | Ou: « Regardez, une lumière d’inondation est soudainement montée derrière eux, tout soufflant! »

Exactement. Nous étions vraiment tous décidés à aller aussi loin que possible. Et au crédit de Syfy, ils ont été extrêmement favorables. C’est aussi l’avantage du câble à 22 heures. Et encore une fois, Dom et Kat ont eu une approbation complète de la scène, et ils sont très à l’aise l’un avec l’autre, et avec notre réalisateur…. Je veux juste que les écouteurs LGBTQ puissent le célébrer et l’aimer et être vraiment dans le moment. Mais je veux aussi que tous ceux qui sont hétéros et qui croient en l’amour voient cette belle scène d’amour, entre deux personnes qui sont peut-être destinées à être ensemble. J’espère que tout le monde pourra en profiter, quelle que soit votre confiture, mec.

TVLINE | Cette scène est-elle différente dans votre ancien créneau horaire?

Oui, je le dirais. Je dirais que cette scène était différente il y a quatre ans. Mais encore une fois, j’ai l’impression que cela témoigne des progrès que nous avons tous accomplis et de ce qui est acceptable. Et pour moi personnellement, je dirais qu’en raison des choses qui sont importantes dans ma propre narration et de ce pour quoi j’ai basé une grande partie de ma carrière sur le fait de pousser, je pensais que cela valait la peine de se battre. J’espère donc que tout le monde le remarquera. Nous verrons!

Répondez à notre sondage

Voulez-vous scoop sur Wynonna Earp, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et votre question pourra être répondue via Matt’s Inside Line.