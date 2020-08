Il n’y a rien de tel qu’un bien Biscuit pour prendre un café ou passer un après-midi à la télévision dans le confort de votre maison.

Et si vous pouvez le faire sur la cuisinière et sans allumer le four, beaucoup mieux non?

Ingrédients:

200 ml de lait entier

2 cuillères à café de vanille

100 gr de sucre

25 gr de fécule de maïs

150 gr de farine à pâtisserie

2 cuillères à café de levure

Une pincée de sel

Une cuillère à soupe d’huile végétale

Pas à pas:

Dans un bol, placez le lait et le sucre et mélangez ces deux ingrédients jusqu’à ce que le sucre soit complètement dilué. Ajoutez ensuite la vanille.

Ajoutez ensuite une cuillère à soupe d’huile à cette masse de base et remuez bien.

Maintenant, versez la farine à pâtisserie préalablement tamisée et mélangez. Ensuite, nous mettons la fécule de maïs, un type de farine de maïs qui rendra votre gâteau plus léger et la pâte est plus délicate.

Ajoutez enfin la levure chimique.

Maintenant, graissez une casserole et versez la pâte. Couvrir et laisser cuire à la vapeur pendant environ 5 minutes à feu doux.

Baisser le feu et alterner entre des périodes de cuisson de 10 minutes et un temps de cuisson plus fort de 5 minutes. De cette façon, vous l’empêcherez de brûler et vous créerez une délicieuse génoise.

Retourner et laisser cuire encore 10 minutes environ. Retirer du feu et servir avec du sucre par-dessus Bon appétit!