Billie Eilish a prononcé un discours et une performance passionnés lors de la Convention nationale démocrate.

L’événement a eu lieu en direct le mercredi (19 août) soir. Sa performance et son discours ont reçu l’approbation du candidat à la présidentielle Joe Biden. Cette année, ce sera la première fois que la pop star de 18 ans votera.

Parallèlement à son appel à voter pour Biden, elle a interprété à juste titre son dernier single, « My Future », aux côtés de son frère, Finneas. Son chiot nouvellement adopté a volé la vedette alors qu’il était allongé sous son clavier pendant une partie de la performance.

« Tu n’as pas besoin de moi pour te dire que les choses sont en désordre, » commença Eilish. « Donald Trump est en train de détruire notre pays et tout ce qui nous tient à cœur. Nous avons besoin de dirigeants qui résoudront des problèmes comme le changement climatique et le COVID, et non les nier. »

« Des dirigeants qui lutteront contre le racisme systémique et les inégalités », a-t-elle poursuivi. « Et cela commence par voter pour quelqu’un qui comprend tout ce qui est en jeu. Quelqu’un qui construit une équipe qui partage nos valeurs. Cela commence par voter contre Donald Trump et pour Joe Biden. »

« Le silence n’est pas une option, et nous ne pouvons pas laisser passer celui-ci », a-t-elle expliqué. « Nous devons tous voter comme nos vies et le monde dépendent[s] dessus parce qu’ils le font. La seule façon d’être certain de l’avenir est de le faire nous-mêmes. Veuillez vous inscrire, veuillez voter. «

