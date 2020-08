Warner Bros. a publié la bande-annonce officielle de «Judas et le Messie noir», un biopic sur l’assassinat du chef du Black Panther Party, Fred Hampton.

Réalisé par Shaka King, le film met en vedette l’acteur nominé aux Oscars Daniel Kaluuya dans le rôle de Hampton, président du chapitre de l’Illinois du Black Panther Party, et Lakeith Stanfield dans le rôle de William O’Neal, un informateur du FBI dont la trahison conduit à la mort de Hampton.

La bande-annonce souligne la juxtaposition entre les deux hommes en coupant entre Hampton menant des chants puissants lors des réunions de Black Panther et O’Neal le regardant nerveusement, douloureusement conscient de ce qu’il doit faire. L’aperçu fournit également un peu de contexte à la trahison, montrant comment les arrestations d’O’Neal pour vol de voiture et se faire passer pour un officier fédéral le laissent avec la décision d’aller en prison ou d’aider le FBI à faire tomber Hampton en infiltrant le parti.

Au-delà de Kaluuya et Stanfield, le casting comprend Jesse Plemons, Dominque Fishback, Ashton Sanders, Algee Smith, Lil Rel Howery, Jermaine Fowler, Martin Sheen, Robert Longstreet, Darrell Britt-Gibson, Dominique Thorne, Caleb Eberhardt et Amari Cheatom. «Judas et le Messie noir» est produit par King, Ryan Coogler et Charles D. King, avec le scénario de King et Will Berson et l’histoire est créditée à King, Berson et The Lucas Brothers.

Le film devait initialement sortir le 21 août, mais a été retiré du calendrier de Warner Bros.en raison de la pandémie de coronavirus. Aucune date n’est attachée à la bande-annonce, bien qu’il soit noté que le film ne sera diffusé que dans les salles.

Regardez la bande-annonce ci-dessous.