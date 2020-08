La remorque pour Danny Trejo mettant en vedette le film Murder in the Woods a fait ses débuts en ligne. Les stars du cinéma d’horreur José Julián (Une vie meilleure, sans vergogne), Jeanette Samano (ISA, escouade de combat féminine), Chelsea Rendon (Vida, Bright), Catherine Toribio (Jane la Vierge), Jordan Diambrini (The Outfield) et Kade Wise (Empire), Soledad Saint-Hilaire (Beatriz au dîner), Kurt Caceres (Mieux vaut appeler Saul, Dexter) et Rolando Molina (Papa américain!, Vendredi prochain). Un groupe d’amis se rend dans une cabane isolée pour fêter un anniversaire, et devinez quoi? De mauvaises choses arrivent. Vous pouvez voir la bande-annonce de Murder in the Woods ci-dessous.

« MURDER IN THE WOODS est centré sur un groupe d’amis d’université qui prévoient une escapade pour fêter un anniversaire dans une cabane désolée dans les bois. Contre les demandes de sa grand-mère (Soledad St. Hilaire), Jesse (José Julián), un solitaire- type, décide de partir en voyage avec ses amis. Il est immédiatement épris de Fernanda (Jeanette Samano), une gentille fille de Chicago qu’il n’a pas vue depuis des années. Elle est en ville pour rendre visite à sa cousine à grande gueule, Chelsea (Chelsea Rendon ), qui est prête à fêter son anniversaire et envisage de se lâcher avec son petit ami Gabe (Jordan Diambrini). À la dernière seconde, Jule (Kade Wise), le clown de la classe, et le très hors de lui- ligue Céleste (Catherine Toribio). Peu de temps après son arrivée à la mystérieuse cabane dans les bois, le groupe d’adolescents découvre le sombre secret qu’il détient, qui les oblige à se battre pour leur vie. «

Rien du tout dans ce film ne semble avoir quelque chose de nouveau à dire, donc la seule chose à espérer est que les performances soient agréables. Une seule façon de le savoir, et c’est de regarder Murder in the Woods quand il sortira en version numérique le 18 septembre.

