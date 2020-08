Le premier film de Regina King «One Night in Miami» et l’adaptation de Jean Cocteau de Pedro Almodovar «The Human Voice», avec Tilda Swinton, ont été ajoutés à la programmation de la 77e édition du Festival du film de Venise.

Les deux ajouts seront filtrés hors compétition.

«One Night in Miami», dont Amazon Studios a récemment acquis les droits mondiaux, a lieu en 1964 et suit un jeune Cassius Clay – qui deviendra plus tard connu dans le monde sous le nom de Muhammad Ali – après avoir remporté le titre de champion du monde de boxe poids lourd.

Le premier long métrage réalisé par King, qui a reçu la semaine dernière une nomination aux Emmy Awards pour son rôle d’actrice dans la minisérie de HBO «Watchmen», sera également projeté au Festival du film de Toronto. King, dont les crédits d’acteur récents incluent également «Si Beale Street pouvait parler» de Barry Jenkins et «Seven Seconds» sur Netflix, a déjà réalisé des épisodes de télévision dans des émissions telles que «Scandal» et «This Is Us». Mais «One Night in Miami» est sa première incursion dans la réalisation d’un long métrage.

«Le film de Regina King ne pouvait pas être plus en phase avec les événements de ces derniers mois et l’importance de lutter contre toutes les formes de racisme qui continuent de prévaloir dans notre société», a déclaré le directeur artistique de Venise Alberto Barbera dans un communiqué.

«Nous sommes ravis que Venise puisse contribuer à porter à l’attention du public un film important pour son contenu et qui confirme le talent d’une grande actrice à ses débuts en tant que réalisateur», a-t-il ajouté.

«Nous nous pincons pour avoir été sélectionnés pour faire partie du Festival du film de Venise – un festival aussi prestigieux», a déclaré King. « Je suis ravi d’annoncer une autre étape dans le voyage de ce film. »

On ne sait pas si «One Night in Miami» sera projeté simultanément à Venise et à Toronto, comme c’est le cas avec un autre film chaud que les deux festivals partagent, Frances McDormand, vedette de «Nomadland». En tout état de cause, il est peu probable que King et la délégation de son film fassent un trek au Lido, mais pas entièrement impossible.

«La voix humaine» d’Almodovar est une adaptation d’environ 30 minutes de la pièce de théâtre en un acte de Cocteau qui se transforme en dernier appel téléphonique d’une femme avec son amant de cinq ans, qui doit épouser une autre femme le jour suivant.

C’est la première fois qu’Almodovar tourne un film en anglais. Le bardeau El Deseo d’Almodovar a produit «The Human Voice».

La pièce a longtemps été une source influente pour Almodovar, qui l’a présentée dans «La loi du désir» de 1987, où Carmen Maura est apparue dans une production scénique. Il a également inspiré «Women on the Verge of a Nervous Breakdown» de 1988, son premier long métrage nominé aux Oscars. Il a été tourné et édité «en un temps record» par Almodovar juste après le verrouillage.

Swinton est honoré cette année par Venise avec un Lion d’or pour sa carrière. Elle et Almodovar sont attendus tous les deux sur le Lido, sauf complications.

«Je suis très heureux de revenir à Venise dans une année aussi spéciale, avec COVID 19 comme invité involontaire. Tout sera différent et j’ai hâte de le découvrir en personne », a déclaré Almodovar dans un communiqué de Venise.

«C’est un honneur d’accompagner Tilda dans une année au cours de laquelle elle reçoit un prix très mérité», a-t-il ajouté.

«En fait, ‘The Human Voice’ est un festival de Tilda, un affichage de ses registres infinis et variés en tant qu’actrice. Ça a été un spectacle de la diriger », a déclaré Almodovar.

Barbera dans le communiqué a noté qu’il était très heureux d’accueillir Almodovar à Venise, un an après lui avoir décerné le Lion d’or pour l’ensemble de ses réalisations l’année dernière, avec son nouveau film mettant en vedette l’un des lauréats du Lion d’or en carrière de cette année. «C’est une coïncidence exceptionnelle, dans une année qui sort de l’ordinaire: il ne saurait y avoir de meilleure façon de célébrer, tous ensemble, notre souhait de retourner au cinéma en compagnie d’un des plus grands réalisateurs contemporains, »Dit Barbera.

Le festival est sur la bonne voie et prévoit d’organiser un événement physique du 2 au 12 septembre, le premier grand festival international à le faire après la crise des coronavirus.