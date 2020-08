Pleine de sable, Suzy Cortez montre sa grande arrière-garde | Instagram

La mannequin brésilienne Suzy Cortez s’est vantée sans aucune pénalité formidable arrière plein de sable laissant ses millions d’adeptes Instagram abasourdi et bien sûr en vouloir plus.

Une fois de plus, la fille de Rio Suzy Cortez a quitté tout le monde béant en montrant son grand derrière dans le sable.

À seulement 30 ans, il a été placé comme l’un des plus modèles attrayants sur les réseaux sociaux, car jour après jour, il partage des contenus cand3nt et soulevés.

Cela peut vous intéresser: Suzy Cortez exerce naturellement, révèle ses seins

Cette fois, Suzy a posé dans l’un des endroits qu’elle aime le plus Plage, laissant presque au premier plan son énorme arrière et portant un bikini très colorée qui se démarque complètement par son teint.

Bon vendredi, gens sympas. Si vous vous sentez seul, rejoignez-moi sur ma plateforme privée, où vous aurez accès à mon matériel exclusif et non censuré », a écrit Suzy Cortez dans le post.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cliquez ici pour une photo impertinente de Suzy Cortez.

Suzy Cortez a confirmé à plusieurs reprises pourquoi elle avait remporté le titre de Miss Bumbum, qu’elle avait remporté deux fois.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Comme prévu, la publication a rapidement attiré l’attention de ses plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram et jusqu’à présent, avec seulement une heure de partage, elle a presque 20 mille likes et des centaines de commentaires.

Woooooooooooowwww « , » Exotically Precious and Beautiful « , » gostooooosa « , » Beautiful « , » Bonbon beautiful « , » Beautiful babe « , étaient quelques-uns des commentaires.

Vous pouvez également lire: Vidéo Suzy Cortez montre son corps mouillé sans soutien-gorge

De plus, comme prévu, dans ladite photographie, il a profité de l’occasion pour promouvoir son incroyable site Web Seuls les fans où vous partagez du contenu non censuré et exclusif à 100%.

Il est à noter qu’il a contesté à plusieurs reprises le la censure du réseau social en montrant plus dans ses photographies, montrant qu’il n’a peur de rien.