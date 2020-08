Tout au long de sa carrière, Karol G s’est avérée être une chanteuse pleine de rêves et d’objectifs, l’interprète de « Tusa » dès son plus jeune âge a commencé sa carrière dans le monde de la musique et malgré le fait que certaines chansons étaient assez populaires, ce n’est qu’il y a quelques années qu’elle nom était positionné dans le monde entier.

Karol Elle a toujours dit très clairement que l’une des raisons de son existence dans sa famille bien-aimée, elle a toujours rendu hommage à ses proches et il n’est donc pas étonnant qu’il soit le père de Karol G qui joue également le rôle de manager.

Martha Navarro, est le nom de la mère de la colombienne Karol G, sur votre compte Instagram personnel, Martha Il vit constamment en postant des photos de sa famille, où il publie également fièrement chaque réalisation de sa fille, Karol G.

Dans l’une des photographies les plus récentes, Martha et Karol Ils sortent ensemble posant dans un selfie et la ressemblance est surprenante!

La photographie a recueilli plus de 9 millions de «J’aime» et plus de 200 commentaires où les deux ont reçu des centaines de compliments et de bénédictions.