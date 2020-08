Reni Santoni, qui a joué Poppie dans «Seinfeld» et est apparu dans «Dirty Harry» et d’autres films, est décédé le 1er août. Il avait 81 ans.

Selon un message Facebook rédigé par son amie et scénariste-productrice de télévision Tracy Newman, Santoni est décédé samedi matin. Il était «malade depuis un bon moment».

« Ceux d’entre vous qui l’ont connu savent à quel point il était drôle, quel formidable acteur, improvisateur, interprète, etc. », lit-on dans le message. «Tellement génial. Je l’ai beaucoup aimé et il me manquera terriblement. Un autre grand est parti. J’ai beaucoup de superbes photos de lui et je les publierai la semaine prochaine. Mon cœur va à son fils, Nick, qui a été un tel réconfort pour Reni au cours des cinq dernières années ou plus.

Né à New York, Santoni a construit sa carrière d’acteur à partir du théâtre off-Broadway, en jouant dans «The Umbrella» et «The Mad Show». Son premier rôle important dans un film fut une apparition non crédité dans le film de 1964 «The Pawnbroker», dans lequel il jouait un drogué essayant de vendre une radio.

Son premier rôle principal était dans «Enter Laughing» (1967), dans lequel il jouait un livreur à New York. Les autres crédits du film incluent l’inspecteur Chico González dans «Dirty Harry» (1971), le responsable de la prison Ramon Herrera dans «Bad Boys» (1983) et le détective Tony Gonzales dans «Cobra» (1986).

L’un des rôles les plus notables de Santoni était sur «Seinfeld» en tant que Poppie, un restaurateur insalubre. Il a eu un rôle récurrent en tant que l’un des assistants d’Arthur Hill dans la dernière saison de «Owen Marshall, conseiller juridique» d’ABC (1973) et a joué Daniel dans «28 jours» (2000), avec Sandra Bullock.

Santoni laisse dans le deuil sa femme et metteur en scène, Lisa James, et son fils, Nick.