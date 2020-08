Dans cette édition de TV Bits:

Regardez la bande-annonce pour Reno 911! Partie 2 sur Quibi

Hasan Minhaj«S acte patriote annulé chez Netflix

Choses étranges 4 ne sera pas la dernière saison

Nonne guerrière renouvelé pour la deuxième saison

Ozark détails de la saison 4

Et plus!

Reno 911! est de retour la semaine prochaine pour lancer la deuxième vague de nouveaux épisodes de Quibi. Robert Ben Garant, Thomas Lennon, Kerri Kenney-Argent, Niecy Nash, Wendi McLendon-Covey, Cédric Yarbrough, Carlos Alazraqui, Ian Roberts, Joe LoTruglio et Mary Birdsong sont tous de retour pour plus de manigances policières, mais ce n’est pas tout.

La liste des stars invitées dans la prochaine série de 13 épisodes commençant le 24 août comprend «Bizarre Al» Yankovic, Paul Walter Hauser (Richard Jewell), Ron Funches (Cerceaux), Jim Rash (Communauté), Stéphanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), et plus encore.

La saison se terminera le 7 septembre.

Quelle course. @patriotact a pris fin. J’ai travaillé avec les meilleurs scénaristes, producteurs, chercheurs et animateurs du jeu. Mes 2 bébés sont nés et ont grandi avec le spectacle. TY à @Netflix et à tous ceux qui ont regardé. Il est maintenant temps de renvoyer ces écrans à Best Buy? pic.twitter.com/4s4TrsKWe6 – Hasan Minhaj (@hasanminhaj) 18 août 2020

Plus tôt cette semaine, le comédien Hasan Minhaj a annoncé que Netflix avait choisi de ne pas renouveler la série d’actualités et de satire politique acte patriote pour une autre saison. La série a duré six saisons composées de 40 épisodes sur deux ans, et pendant cette période, elle a remporté un Emmy, un Peabody Award et deux Webby Awards.

Patriot Act a donné une tournure différente à la satire d’actualité et d’actualité, et les fans demandent déjà à Netflix de reconsidérer leur annulation d’une émission comme celle-ci à une époque aussi tumultueuse de l’histoire de notre pays.

L’histoire de Harriet Jacobs n’est peut-être pas aussi célèbre que celle d’Harriet Tubman, mais l’esclave devenue abolitionniste se fera raconter son histoire dans une nouvelle série télévisée produite par l’acteur et consultant de 6 Underground Remi Adeleke, un ancien Navy SEAL qui est un descendant de certains des esclaves qu’Harriet Jacobs a aidé à libérer dans sa ville natale d’Edenton.

La nouvelle série sera basée sur Voleurs d’esclaves: de vrais récits sur les sauvetages d’esclaves d’hier et d’aujourd’hui par Timothy Ballard. Voici le synopsis officiel du livre, qui tisse deux récits différents:

Dans le sud des États-Unis des années 1800, Harriet Jacobs est asservie et tourmentée par un maître cruel. Il tente sans relâche de la forcer à une union sexuelle et, lorsqu’il est repoussé, il la sépare de ses enfants et passe sa vie à essayer de la contraindre puis de la reprendre lorsqu’elle s’échappe vers la liberté. Jacobs déjoue son bourreau et finit par retrouver ses enfants, travaille pour la cause de l’abolition et de la réforme, et aide les esclaves nouvellement libérés avec l’éducation et le suivi. En 2012, Timothy Ballard rencontre un père en deuil en Haïti dont le fils de trois ans a été enlevé et vendu comme esclave, ainsi que des milliers d’enfants qui sont devenus orphelins après un tremblement de terre qui a dévasté le pays. Inspiré par Harriet Jacobs, Tim s’engage à retrouver l’enfant disparu et quitte son poste au Department of Homeland Security pour établir l’opération Underground Railroad. Cette fondation infiltre les marchés noirs de la traite des êtres humains, libère les victimes et fournit un processus de suivi complet impliquant la justice et la réhabilitation des survivants.

Cependant, il semble que l’objectif de la première saison soit simplement Harriet Jacobs. La série est provisoirement appelée Edenton, et il racontera sa lutte en tant que première esclave connue à documenter le harcèlement et les abus sexuels auxquels elle a été confrontée lorsqu’elle était esclave. Il n’est pas clair si une autre saison plongerait ou non dans le fil de l’histoire 2012 du livre.

Adeleke écrira le script avec Cody Newton Gifford, et il produira également par le biais de sa 8e société de production Wonder Entertainment. Nick Nanton produira également aux côtés de l’auteur du livre et Brian Norton, qui produisent sous leur bannière StoweAway Productions.

Même si les sports ont lentement fait leur retour ces dernières semaines, ils ne sont certainement pas revenus à la normale. Il n’ya donc pas de meilleur moment pour faire la lumière sur ce qui pourrait être le sport le plus sûr pendant une pandémie: l’escrime.

L’escrime est l’un des premiers sports à être pratiqués aux Jeux olympiques, l’escrime est un sport de maîtrise de l’épée et de combat, et Deadline a appris que Picturestart et Lionsgate TV travaillent sur une série télévisée scénarisée sur l’escrime basée sur un concept du réalisateur de Little Women Greta Gerwig, qui est une escrimeuse talentueuse à part entière (comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus).

La série humoristique suivra une équipe d’escrime universitaire marginale et marginale, en particulier une équipe féminine, et toutes leurs épreuves et tribulations, amitiés et luttes avec le sexe, la classe et les règles du sport lui-même.

Gerwig a écrit le scénario et était auparavant attaché à le réaliser en tant que film lorsqu’il se développait avec Erik Feig. Mais maintenant que Lady Bird et Little Women sont à son actif en tant que réalisatrice, elle est une cinéaste plus recherchée qu’avant. On ne sait pas à quel point elle sera impliquée dans le projet sous sa forme télévisée, mais cela ressemble à une nouvelle émission prometteuse.

Nous ne pouvons pas masquer notre enthousiasme à l’idée de créer # Leverage2 pic.twitter.com/6L2KuPK9Hw – Dean Devlin (@Dean_Devlin) 15 août 2020

Au cas où vous n’auriez pas entendu, il y a un renouveau de la série policière Influence se dirige vers IMDb TV qui est maintenant en production en Louisiane. La nouvelle incarnation de la série suit des protocoles de sécurité pour arrêter la propagation du coronavirus avec Dean DevlinProduction de Electric Entertainment.

Le nouveau Leverage est une série de suites mettant l’accent sur les escrocs réformés utilisant leurs compétences uniques pour corriger les injustices des entreprises et des gouvernements infligées aux citoyens ordinaires. Noah Wyle dirige la série en tant que nouveau personnage, mais les acteurs originaux de la série Beth Riesgraf, Gina Bellman, Christian Kane, et Aldis Hodge reprendront tous leurs personnages de la première itération de la série. Mais Timothy Hutton ne sera pas de retour pour le réveil après avoir été accusé d’inconduite sexuelle.

En raison de la pandémie de coronavirus, nous attendrons probablement un peu plus longtemps la prochaine saison de Des choses plus étranges. Mais la bonne nouvelle est que la quatrième saison à venir ne marquera pas la fin de la série.

Tout en discutant avec The Hollywood Reporter dans le cadre de la promotion Emmys du service de streaming pour la série, les créateurs et les producteurs exécutifs Matt & Ross Duffer a expliqué comment le retard leur avait donné plus de temps pour peaufiner les scripts de la quatrième saison. Matt Duffer a déclaré:

«Nous avons eu beaucoup plus de temps pour travailler sur les scripts. Pour la première fois, nous avons tous les scripts écrits et nous sommes en mesure de le regarder dans son ensemble et de faire des ajustements. «

Heureusement, ils ne sont pas en train d’écrire une finale de la série ou quelque chose du genre, comme le duo a confirmé que l’émission se poursuivrait après la saison quatre. Ross Duffer a déclaré:

«La quatrième saison ne sera pas la fin. Nous savons quelle est la fin et nous savons quand elle le sera. [The pandemic] nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, de déterminer ce qui est le mieux pour le spectacle. Commencer à le remplir nous a donné une meilleure idée du temps dont nous avons besoin pour raconter cette histoire. »

Une autre série Netflix se prépare pour une quatrième saison est Ozark. Ce sera la dernière saison du drame policier, et à partir de maintenant, la production devrait commencer en novembre en Géorgie. Mais star de la série Jason Bateman peut ne pas diriger d’épisodes en raison des mesures de sécurité accrues pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus.

S’adressant à IndieWire, Bateman a expliqué la situation:

«Comme d’habitude, j’allais faire les deux premiers épisodes, mais alors que nous examinions les protocoles, les directives, toutes les complications avec COVID, [and] le côté producteur de moi m’a fait penser que ce n’est tout simplement pas responsable de laisser l’un des acteurs diriger les deux premiers, étant donné que nous allons toujours sécuriser notre périmètre. Parce que si l’un des acteurs tombe malade, nous devons tous rentrer chez nous pendant des semaines. Si l’un des membres de l’équipage tombe malade – pendant que je m’assure que son salaire est protégé pendant qu’il est en quarantaine – nous pouvons embaucher un remplaçant. Donc ça ne me semblait pas intelligent de [direct] les deux premiers [episodes]. »

Il parle plus des défis de continuer à travailler au milieu de la pandémie de coronavirus dans l’interview complète d’IndieWire.

Warrior Nun a été renouvelé pour une deuxième saison – regardez le casting pour le savoir pic.twitter.com/FOFY4N4RhT – Netflix (@netflix) 19 août 2020

Alors qu’une série Netflix touche à sa fin, Nonne guerrière vient de commencer, et il se poursuivra pendant au moins une saison de plus. Dans la vidéo ci-dessus, le casting découvre le renouvellement du créateur, producteur exécutif et showrunner Simon Barry.

Si vous n’avez pas entendu parler de Warrior Nun, la série suit une femme de 19 ans (Alba Baptista) qui se réveille dans une morgue avec une nouvelle vie et un artefact divin incrusté dans son dos. Elle découvre qu’elle fait maintenant partie d’un ancien ordre qui a été chargé de combattre les démons sur Terre, et des forces puissantes représentant à la fois le paradis et l’enfer veulent la trouver et la contrôler.

La série est également en vedette Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner et Olivia Delcán, et ils sont tous prêts à revenir pour la deuxième saison avec d’autres membres de la distribution qui seront bientôt ajoutés.

Warrior Nun est également produit par Stephen Hegyes (Bruit blanc, 50 morts marchant) et David Hayter avec Amy Berg en tant que producteur-conseil et Terri Hughes Burton (The 100, Eureka) agissant en tant que co-producteur exécutif.

