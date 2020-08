Capcom a une fois de plus mis à jour sa liste de titres Platine (c’est-à-dire les jeux qui se sont vendus à plus d’un million d’unités), et à la surprise de personne (enfin, probablement), Resident Evil VII est désormais le roi de la série. RE7 a maintenant vendu environ 7,9 millions d’unités, ce qui est le deuxième Monster Hunter: MondeLes 16,1 millions d’unités sont le titre Capcom le plus vendu de tous les temps.

Cependant, les choses deviennent intéressantes lorsque vous regardez ce nombre pour RE7. Si vous deviez combiner le standalone Resident evil 5 et sa variante Gold Edition, ces chiffres combinés dépasseraient RE7. Si vous prenez en compte les rééditions et les ports, RE7 se trouve en fait derrière RE6, RE4 et RE5.

Nous avions déjà évoqué la Resident Evil 3 les chiffres du remake, qui s’élèvent désormais à 2,7 millions d’unités vendues. Pendant ce temps, le Resident Evil 2 remake a maintenant vendu plus de 7,2 millions.

Passer à la Le diable peut pleurer séries, Le diable peut pleurer 5 a maintenant vendu 3,7 millions, ce qui est toujours l’entrée la plus vendue de la série. Cependant, tout comme RE5, si vous combinez DmC: Le diable peut pleurerLes chiffres de sa version originale et de ses rééditions, cette entrée est juste 100k derrière à 3,6m. Soit dit en passant, la PS4 / Xbox One Definitive Edition s’est vendue à 1,1 million.

Et en parlant de rééditions, Dead Rising sur la génération actuelle a également atteint 1,1 m.

Dans l’ensemble, malgré les chiffres «décevants» de RE3, Capcom a raison de se concentrer sur la série Resident Evil et sa montée en flèche de la popularité. Cela inclut le prochain Resident Evil Village, qui aurait une nouvelle bande-annonce plus tard ce mois-ci.