J’ai une confession à faire. Bien que je sois un grand fan de Scream, que je possède tous les films et que j’ai même créé un costume Ghostface fait maison à des fins de fête d’Halloween, mon premier contact avec le tueur obsédé par l’horreur ne s’est pas réellement passé à travers un film de Wes Craven. En toute honnêteté, je dois admettre que la première fois que j’ai posé les yeux sur la conception de costumes emblématiques de Fun World, c’était dans le tristement célèbre film parodique de 2000, Film d’horeur.

J’avais honte de ce fait après être tombé amoureux de l’horreur, mais 20 ans plus tard, je me suis rendu compte que je ne suis probablement pas le seul à avoir vu la parodie avant l’original. En fait, malgré la qualité inégale, je suis maintenant certain que Scary Movie et ses suites ultérieures sont responsables de l’introduction de milliers de non-fans d’horreur aux tropes et à l’iconographie de genre classique dans un environnement comique «sûr». Si vous y réfléchissez bien, cette franchise a probablement agi comme une drogue de passage pour certaines personnes qui n’avaient jamais donné une chance à de vrais films d’horreur.

Il est facile de regarder en arrière sur ces films et de les juger comme un produit honteux de l’humour du début des années 2000, mais le fait est que ces parodies étaient énormes à l’époque, et que vous les aimiez ou non, elles ont contribué à façonner l’avenir des deux horreurs. et la comédie tout au long de cette décennie. Enfer, si vous y regardez vraiment, il est probable que Scary Movie ait contribué à la mort prématurée de plusieurs tendances idiotes de l’horreur grand public, de nombreux studios augmentant le gore et le «sérieux» de leurs productions dans le but de se distancier de ces parodies. Donc, à tout le moins, je pense que nous pouvons convenir que ces films étaient culturellement significatifs.

L’idée d’une parodie Scream a en fait été lancée par Miramax eux-mêmes, voulant capitaliser sur le succès fulgurant de la franchise de Craven avec les fans existants et les gens qui pourraient préférer la comédie aux sensations fortes. Même à l’époque, les parodies d’horreur n’étaient pas exactement une idée nouvelle, des classiques comme Young Frankenstein et les croisements Abbot et Costello prouvant que la formule pouvait être extrêmement populaire, alors une équipe d’écrivains a rapidement été embauchée pour donner vie au projet.

En raison d’un différend WGA, un total déroutant de six écrivains a été crédité de la création de Scary Movie (avec le nom faisant référence au titre de travail original de Scream), mais le film fini était vraiment un produit du Frères Wayans, qui a également coproduit l’image. Keenen Ivory Wayans dirigé le projet tout en Shawn et Marlon Wayans l’a co-écrit avec Buddy Johnson et Phil Beauman, l’équipe est devenue célèbre une fois que le produit final est devenu un succès au box-office. En fait, Scary Movie était remarquable pour être le film le plus rentable réalisé par un Afro-Américain à l’époque, ouvrant la voie aux futures productions des Wayans.

Le film lui-même était un récit plutôt vulgaire du premier Scream, avec quelques éléments de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier et The Usual Suspects dans une bonne mesure. Le toujours aimable Anna Farris joue le rôle de « Cindy Campbell » (notre remplaçant pour Sidney Prescott), qui se rend compte qu’elle est harcelée par une incarnation plus maladroite de Ghostface. De nombreuses références violentes et extrêmement datées des années 90 s’ensuivent alors que Cindy et ses amis malheureux font la course contre la montre et tentent de découvrir l’identité secrète du tueur, recréant des scènes d’horreur emblématiques en cours de route.

J’ai peut-être grandi en tant que passionné de films d’horreur, mais je serai le premier à admettre que le film (et ses suites) n’ont pas très bien vieilli. Beaucoup de blagues tombent à plat et certaines sont carrément offensantes, même pour le moment. Le film a également la fâcheuse habitude de penser qu’il est plus intelligent que les films d’horreur qu’il parodie, avec des coups injustes sur le genre qui semblent être un précurseur de la récente tendance en ligne à confondre le pinaillage pour une critique légitime. Bon sang, j’ai rencontré des gens qui citent la franchise Scary Movie comme la raison pour laquelle ils n’aiment pas les films d’horreur, affirmant qu’ils sont faciles à se moquer parce qu’ils sont tous stupides et stéréotypés.

Si vous pouvez ignorer ces défauts évidents (même si je ne vous en veux pas si vous ne pouvez pas), Scary Movie fonctionne toujours comme une capsule temporelle nostalgique de l’humour de la fin des années 90 au début des années 2000 tout en se sentant finalement comme un hommage affectueux. au genre de l’horreur. En fin de compte, on ne peut nier que l’humour unique présenté ici a ses charmes.

Le casting sympathique est en grande partie responsable de faire fonctionner cette entreprise, avec Regina HallLes retours sournois et les réactions impitoyables d’Anna Farris me touchent à chaque fois. L’engagement des acteurs à traduire les singeries caricaturales dans la vie réelle à travers une logique exagérée et absurde est vraiment louable, même si ces efforts sont entravés par une écriture sans inspiration et une critique inepte des tropes de films d’horreur.

Les critiques n’avaient peut-être pas été fous du film à l’époque (bien que Roger Ebert, parmi tous les gens, ait donné une critique positive au film), mais le public l’a absolument mangé, ce qui a entraîné un tirage incroyable de 278 millions de dollars au box-office sur un budget de 19 millions de dollars . Naturellement, une suite a été immédiatement éclairée, bien que le studio ait insisté sur un calendrier serré afin de sortir le nouveau film l’année suivante.

Film effrayant 2 a fini par être terminé en moins de 9 mois, et cela se voit malheureusement. Il y a encore beaucoup à aimer dans cette suite, d’autant plus qu’ils ont gardé la plupart des acteurs et de l’équipe (même les personnages morts font inexplicablement un retour, ce qui est une sorte de blague courante dans la franchise), mais le manque de structure solide et antagoniste mémorable le rend décidément moins amusant. Si vous aimez les films de maison hantée et d’exorcisme, vous serez probablement séduit par cette entrée, mais le script précipité et la faible valeur de production en font un produit nettement inférieur au premier film.

Même ainsi, Scary Movie 2 a été un succès considérable au box-office et la franchise a continué à produire plusieurs autres suites. Personnellement, j’ai arrêté de les apprécier après le troisième (qui est toujours très amusant et profite également des styles comiques de la légendaire Leslie Nielsen), mais l’engouement pour la parodie d’horreur n’a jamais vraiment cessé. Nous nous souvenons peut-être de ce genre de film comme d’une chose résolument «des années 2000», mais la dernière suite de Scary Movie est sortie il y a seulement sept ans, et a rapidement été remplacée par d’autres séries comme les films Haunted House. Ce n’est que récemment que les producteurs ont cessé de produire ces parodies, alors que le public était fatigué d’un schtick qui avait commencé en 2000.

Malgré l’humour douteux et quelques malentendus concernant le genre d’horreur, je pense toujours que Scary Movie vaut la peine d’être revisité en tant que produit curieux de son temps. Je suis à peu près sûr que la franchise a introduit l’horreur chez beaucoup de gens qui n’auraient peut-être pas plongé leurs orteils dans le genre autrement, alors je serai toujours reconnaissant pour les rires que nous avons eu en cours de route. Ce n’est peut-être que de la nostalgie de mon côté, mais même 20 ans plus tard, des gags comme «Juste refroidir, tuer» et les personnages principaux qui se font inexplicablement écraser à la fin du film parviennent toujours à chatouiller mon drôle d’os.

Bien que je n’espère pas un retour de la franchise à ce stade, je pense que le public moderne apprécierait une parodie d’horreur décente si elle était faite avec une véritable affection pour le matériel source. Nous sommes au milieu d’une renaissance de l’horreur, il serait donc amusant de voir une interprétation comique de classiques modernes comme Hereditary ou même la franchise Conjuring. Après tout, même si ces films ne sont pas pour tout le monde, ils pourraient à nouveau présenter des lieux et des personnages emblématiques à un tout nouveau public.