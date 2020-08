Les résultats du troisième trimestre de Warner Music Group ont été révélés aujourd’hui (4 août). La société a annoncé des résultats mitigés en raison de la pandémie de coronavirus, avec des revenus numériques en hausse de 11% au cours de la période fiscale se terminant le 30 juin, représentant 71% du chiffre d’affaires total, contre 61% au cours de la même période en 2019. La croissance a été attribuée à l’augmentation de streaming pendant COVID.

Les produits physiques ont diminué de 5,7%. Les revenus de synchronisation ont également chuté en raison d’une baisse des frais de publicité et de licence en raison de la «perturbation» du COVID. Les revenus d’édition ont cependant augmenté de 1,4%.

Steve Cooper, PDG de WMG, a déclaré: «Nous sommes très satisfaits de notre performance ce trimestre, en particulier à la lumière de la pandémie mondiale. Nos résultats mettent en évidence la force et la résilience sous-jacentes de notre entreprise. Les revenus du streaming ont augmenté à deux chiffres et notre transformation numérique se poursuit. »

La société note que quatre des cinq meilleurs vendeurs du trimestre – la musique de Dua Lipa, Roddy Ricch, Lil Uzi Vert, Tones And I et Ed Sheeran – provenaient d’artistes sortant leur premier ou deuxième album.

«Ces résultats sont légèrement meilleurs que nos attentes, compte tenu de l’effet soutenu que COVID a eu sur certains aspects de notre activité», a ajouté le vice-président directeur général et directeur financier Eric Levin. «Cela témoigne de l’incroyable capacité de nos équipes, de nos artistes et de nos auteurs-compositeurs à pivoter et à s’adapter, et à maintenir les succès à venir. Nous avons une position de trésorerie solide et toute la musique et les ressources nécessaires pour sortir de l’autre avec nos perspectives à long terme toujours aussi solides. »

Le chiffre d’affaires total a diminué de 4,5% pour atteindre un peu plus de 1 milliard de dollars. L’action Warner Music Group, qui se négocie au Nasdaq, a terminé la journée en baisse de 3,31% à 28,95 $ par action.

Warner Music abrite les anciens labels Atlantic, Elektra, Parlophone et Warner Records, en plus d’impressions telles que Big Beat, Nonesuch, Rhino, Roadrunner, Sire, Warner Classics et Warner Music Nashville, entre autres. Elle est également la société mère de la société d’édition Warner Chappell Music, qui travaille sur un catalogue de plus d’un million de droits d’auteur.