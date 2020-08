Remarque: cette revue couvre les cinq premiers épisodes projetés.

H.P. Lovecraft a déchaîné des horreurs cosmiques, des choses anciennes et d’innombrables bêtes indescriptibles dans le monde, mais l’auteur a également développé une réputation pour ses écrits xénophobes et manifestement racistes. L’auteur Matt Ruff a abordé les deux côtés de Lovecraft – le bon et le mauvais – dans son roman Pays de Lovecraft. Il a créé un monde d’horreur pulpeux où les créatures de Lovecraft existent à l’époque des lois de Jim Crow. La collision de la magie interdimensionnelle avec une période sombre de l’histoire américaine a créé un monde complexe et richement texturé avec des personnages tout aussi complexes qui ont créé une histoire fascinante à travers des terreurs réelles et imaginaires. Naturellement, c’était un bon fourrage pour l’adaptation. Développé par Misha Green et produit par Jordan Peele et J.J. Abrams, Lovecraft Country de HBO explore chaque partie du chagrin, des triomphes et des horreurs horribles du roman avec des détails exquis.

La série s’ouvre sur une scène passionnante sur un champ de bataille. Atticus «Tic» Black (Jonathan Majors) se fraye un chemin à travers les ennemis humains et tentaculaires, tandis que l’U.F.O.sole au-dessus de sa tête. C’est un spectacle de science-fiction coloré issu des romans préférés d’Atticus, qui culmine dans une confrontation entre une monstruosité géante et le joueur de baseball Jackie Robinson. C’est un rêve. Atticus se réveille en sursaut à l’arrière de son bus séparé. Le contraste est clair; ses horreurs imaginaires offrent une évasion aux véritables horreurs d’un homme noir voyageant à travers le pays dans l’Amérique des années 1950.

Atticus, un vétéran militaire, rentre chez lui à Chicago pour retrouver son père, Montrose (Michael Kenneth Williams), après avoir reçu une lettre pénible. Monstrose est parti depuis longtemps quand il arrive. George Black (Courtney B. Vance) quitte sa femme Hippolyta (Aunjanue Ellis) et sa fille derrière pour rejoindre le neveu Atticus dans la recherche. Amie d’enfance Letitia Dandridge (Jurnee Smollet) accompagne également leur voyage sur la route, avec l’intention de partir pour sa destination quelque part en cours de route. Conduire de Chicago au Massachusetts s’avère périlleux grâce à la police hostile et aux citoyens désireux de se conformer aux lois Jim Crow qui leur permettraient de nuire au groupe. C’est avant qu’ils ne rencontrent Christina Braithwhite (Abbey Lee) et Samuel Braithwhite (Tony Goldwyn), une équipe fille-père pleine de secrets d’un autre monde et de magie dangereuse.

Comme les fans du roman de Ruff le savent déjà, Lovecraft Country est une sorte d’anthologie. Chaque personnage principal a sa propre histoire et frôle l’horreur, de manières très différentes. Sur les cinq premiers épisodes examinés, ils suivent le matériel source dans l’ordre, mais Green les développe et s’approprie cette histoire. Green ajuste ce qui a si bien fonctionné dans le roman, mais élève les horreurs et les enjeux à un niveau aigu qui emballe un coup de poing viscéral. Elle n’a pas peur de tuer ou de torturer ses chéris, ajoutant une toute nouvelle dimension émotionnelle au récit.

La conception de la production est tout simplement spectaculaire. Le décor des années 1950 est totalement immersif, tout comme tous les domaines tentaculaires, les systèmes de grottes remplis d’aventures et au-delà. Les conceptions de créatures et les effets spéciaux en font un tirage instantané pour les fans d’horreur – il y a un nombre insensé de monstres macabres, des bêtes lovecraftiennes aux fantômes horriblement défigurés, et bien plus encore. Alors que de nombreux monstres rencontrés sont de la variété humaine, ils ont tendance à bien fonctionner comme éléments isolants; nos protagonistes n’ont nulle part où aller et personne ne veut les aider. Des menaces imminentes existent à chaque tournant.

Le fait que les personnages soient ce qui fait de ce spectacle quelque chose de remarquable en dit long sur les écrivains et les acteurs impliqués. Les épreuves et les tribulations qu’ils endurent les rendent instantanément attachants, mais chacun est un personnage pleinement réalisé avec son propre ensemble de problèmes et de défauts. Majors imprègne Atticus de l’héroïsme courageux qui sied à sa fiction pulp, mais avec le traumatisme persistant de la guerre et de l’éloignement avec son père qui le laisse hanté. Smollett menace de s’enfuir avec la série en tant que Letitia, apportant une férocité ardente qui masque ses insécurités. Williams porte la tourmente intérieure de Montrose sur ses manches, s’en prenant à sa famille une minute et embrassant qui il est avec une liberté débridée la suivante – et cela vous laissera sans voix. Lovecraft Country se lance dans une aventure épique et des terreurs surnaturelles, mais ce sont les petits moments de personnages qui comptent le plus. Green et ses acteurs créent tellement de profondeur et de caractérisation à partir de détails subtils et d’une expression physique.

S’il y a un défaut, la nature anthologique du roman transformé en série rend parfois le flux un peu étrange. Au fur et à mesure que les épisodes changent, le récit change souvent pour un personnage différent dans la famille Atticus et leurs confrontations avec le mal. À son tour, cela tend à provoquer des changements de ton que différentes saveurs d’horreur ont tendance à apporter. Les délais ne sont pas toujours immédiatement visibles non plus. Dans un univers aussi dense, ce format d’anthologie unique peut vaciller dans son rythme.

Pourtant, c’est une chose relativement petite par rapport aux sommets lancés jusqu’à présent. Lovecraft Country démarre en beauté et maintient l’assaut de l’horreur à venir. Le travail de créature est passionnant, le décor des années 1950 offre un moyen intelligent de réconcilier les deux aspects de Lovecraft, et le gore est en abondance. C’est une série hautement stylisée et pleine d’ambition, gérée avec une vision confiante. Il y a une quantité insensée de symbolisme, de profondeur et de sous-texte à découper, ajoutant des couches à un festival de monstres en pâte, mais son brillant travail de caractère le fonde. C’est le meilleur des deux mondes; l’horreur prise au sérieux et abordée avec intelligence, mais sans renoncer aux éléments surnaturels amusants et aux créatures mangeuses d’hommes qui nous gardent joyeusement accro.

Lovecraft Country fait ses débuts sur HBO sur 16 août, 2020.