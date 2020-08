Peu de choses dans les jeux m’intéressent autant que celles qui me font entrer dans l’étrange et le surréel. Des jeux qui exploitent la force du médium en jouant avec les attentes des joueurs et en présentant des perspectives réellement différentes.

Métamorphose, une adaptation libre de la nouvelle de Franz Kafka, 105 ans La métamorphose, est un de ces jeux. L’histoire de Kafka était déjà bizarre, car un homme, Gregor, devient soudainement un insecte géant un jour, et se retrouve piégé dans sa chambre par sa famille repoussée. Le jeu adopte une approche légèrement différente, mais capture avec imagination quelque chose sur l’état d’esprit du protagoniste alors qu’il se faufile sur le monde humain sous la forme d’un cafard.

Créé par Ovid Works, Metamorphosis est un puzzle-platformer à la première personne, en grande partie du point de vue de bug-Gregor. Cela commence d’une manière plus traditionnelle cependant, avec Gregor humain qui se réveille dans sa chambre et peu après, marchant dans un couloir qui ne lui est apparemment pas familier. Bientôt, les choses deviennent bizarres. La maison semble s’agrandir avec chaque pièce, et dans un moment merveilleusement harmonieux, Gregor tourne un coin pour voir des champignons sur les murs tapissés se transformer en une pipe à eau sale et le tour est joué! Gregor le comprend; il est devenu un insecte, et il est étrangement déconcerté par cette évolution.

Gregor grimpe alors un peu dans sa nouvelle forme chitineuse, et après avoir lu une note, il tombe à travers l’encre sur le papier et le générique d’ouverture. Bien que le fait d’avoir moins de connaissances sur ce qui allait se passer aurait rendu tout cela plus percutant, cela parvient toujours à être une ouverture délicieusement étrange qui culmine lorsque Gregor saute à travers les débris dans un vide d’encre. Le reste du jeu ne fait que renforcer ce récit inhabituellement étrange d’un roman classique.

Plutôt que de reprendre l’histoire originale d’un homme évité par sa famille alors qu’il finit par se résigner à son destin à six pattes, Metamorphosis donne à Gregor l’espoir de revenir à la forme humaine, mais il devra entreprendre un voyage ardu plein de menaces humaines, énigmes simples et sauts vertigineux pour le trouver.

La traversée dans Metamorphosis rappelle quelque peu la verticalité trouvée dans des jeux comme Bord de miroir, Portail 2, ou Lumière mourante. La forme de cafard de Gregor signifie qu’il est capable de grimper sur les murs et de se précipiter à travers des zones en hauteur telles que des étagères, des tuyaux et des armoires afin d’éviter les humains encombrants. C’est une tâche désorientante, pour commencer, car la vitesse et la capacité de grimper de Gregor mettent du temps à s’habituer. Les sauts ne sont heureusement pas aussi précis que je le craignais au départ, mais il y a encore des moments où cela peut être assez difficile à manier. Cela n’est cependant pas si simple.

À la hausse, vous pouvez effectuer un zoom arrière et voir le terrain que vous devez traverser afin de mieux planifier le meilleur itinéraire. C’est une bonne idée car elle vous aide vraiment à vous repérer après avoir retourné et tourné dans toutes les directions.

Grimper et sauter est la viande de la métamorphose, mais il y a pas mal d’interaction avec la communauté des insectes, y compris faire des travaux pour leur faire plaisir. Ces insectes vont des smartasses d’apparence assez normale aux bipèdes, qui fument la cigarette, et semblent fonctionner comme une société humaine à bien des égards. En l’espace de moins d’une heure, vous êtes passé du statut d’homme marchant dans un couloir morne à celui d’un bug parlant essayant de trouver un avocat anti-bug dans un club de musique anti-bug, et c’est au crédit du jeu qu’il gère cette transition assez bien. Le surréel est meilleur quand il n’est pas gavé de force sur vous, plutôt progressivement et nonchalamment nourri par morceaux.

Pour un jeu aussi intéressant visuellement, il est dommage que les gens de Metamorphosis ne soient pas visuellement à la hauteur des insectes. Bien qu’il y ait des bugs avec une personnalité réelle dans leurs mouvements et leurs manières, les humains ont l’air un peu trop «homme dans une combinaison en caoutchouc d’un homme», provoquant ainsi une certaine déconnexion. Cependant, ils font toujours des menaces intimidantes. Même lorsqu’ils n’essaient pas activement de vous faire du mal, leur taille en fait des moments dérangeants.

La métamorphose, tout comme son matériau source, ne traîne pas trop son histoire, avec environ 5 heures, mais elle manque de la nuance et de l’ambiguïté de la nouvelle. Il y a peu de punch narratif ou d’invention au-delà de la nature tordue du monde du jeu. C’est assez étrange que nous ayons un jeu basé sur le travail de Franz Kafka, mais plus étrange encore qu’il n’utilise pas la profondeur suggestive de ce travail aussi bien qu’il le pourrait.

Peut-être la chose la plus étrange à propos de Metamorphosis est qu’elle prend une vieille histoire respectée et la transforme en un miroir sombre de l’adaptation de jeu vidéo de Pixar La vie d’un insecte. D’une manière ou d’une autre, malgré ses problèmes, cela fonctionne.

Code de revue de métamorphose pour PC fourni par l’éditeur.

Metamorphosis est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC