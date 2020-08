Il est assez facile de faire des comparaisons entre les jeux dans les avis. Il existe un mélange clair de mécanismes de genre et de styles qui se retrouvent dans tellement de jeux différents de nos jours qu’il est pratiquement impossible d’éviter de mentionner que le jeu Z emprunte dans une certaine mesure aux jeux A-Y.

Ensuite, il y a des jeux qui essaient effrontément d’imiter une réussite particulière, et qui invitent à un examen plus minutieux, car si vous voulez essentiellement refaire quelque chose d’iconique, vous devez faire quelque chose au moins un peu mieux que cela. Parfois, cela se produit, mais la plupart du temps, vous finissez par souhaiter simplement jouer la chose même qui est «hommage». C’est, au départ du moins, le cas avec Shell mortel.

Le jeu du développeur Cold Symmetry est «homaging» Âmes sombres de nombreuses manières familières. Il y a une esthétique gothique / médiévale, méthodique et punitive au corps à corps, une histoire vague qui promet quelque chose de plus profond si vous grattez sous la surface. Même la façon dont vous vous réveillez en tant que version misérable de vous-même et restaurez un semblant d’humanité (ici, c’est en «volant» des cadavres et en les utilisant comme une «coquille» pour votre enveloppe semi-spectrale) est tirée de la série From Software.

À ce stade, quand il y a eu d’innombrables tentatives insipides pour recréer la formule gagnante des Souls, et que les succès notables font généralement une chose importante; ils ont mis quelque chose de vraiment frais. Voir Le Surge 2La cyber-prise à couper le souffle, ou NiohLa mythologie et l’histoire japonaises prennent vie. À cet égard, Mortal Shell commence par se sentir très peu original. Il faut indéniablement du temps pour que ses différences se développent véritablement dans l’ombre portée par son inspiration.

Comme pour l’inspiration de Mortal Shell, le combat consiste à combattre un ou deux ennemis à la fois dans des duels à l’épée (d’autres armes sont disponibles), et naturellement, cela signifie qu’un mouvement mal synchronisé est presque fatal. Les cycles habituels d’esquive, de blocage, de parade et d’attaque imprègnent chaque bataille, et il est essentiel d’apprendre le plus vite possible car fournir des objets de guérison n’est pas vraiment le style de Mortal Shell, mais implémenter la récupération de santé via le combat lui-même. La parade crée un compteur de résolution qui donne finalement au joueur la possibilité de porter un coup critique contre ses ennemis et de gagner de la santé dans le processus. Jusqu’à ce que vous soyez familiarisé avec ce processus, attendez-vous à mourir rapidement et souvent.

La capacité «Durcir» est là où Mortal Shell diffère le plus. Une alternative à la technique de blocage et de parade, elle renforce votre corps avec une substance pierreuse qui vous enracine et repousse une attaque, ce qui peut aider à attirer un ennemi avant de revenir à la normale et de le frapper. Il est livré avec une période de temps de recharge importante, ce qui signifie qu’il ne finit pas par se sentir inutile d’avoir deux systèmes de blocage / parade.

Harden est sans conteste l’astuce la plus intéressante de Mortal Shell car elle donne à l’ensemble trop familier de mécanismes une profondeur tactique indispensable. Quelque chose qui est tout à fait nécessaire pour Mortal Shell étant donné qu’il compte sur son combat pour faire le gros du travail.

L’autre différence clé réside dans la façon dont le jeu gère ses «classes» au lieu de s’embourber avec un choix dès le départ, vous pouvez habiter différents «coquilles» et donc jouer dans des styles différents. Certains obus proviennent de guerriers massifs et massifs, d’autres plus gracieux et rapides. Cela affecte également les armes utilisées, ce qui entraîne des changements intéressants dans le gameplay et permet d’expérimenter là où la frustration aurait pu être autrement.

L’impatience a toujours été le plus grand ennemi des joueurs dans des jeux comme ceux-ci, alors que le cycle de la mort se dissipe, provoquant une prise de décision de plus en plus téméraire à mesure que la frustration grandit. L’ennui laborieux d’avoir à répéter une section maintes et maintes fois, faire peu ou pas de progrès est quelque chose qui peut être difficile à accepter. Habituellement, si vous avez choisi le mauvais chargement pour le travail, vous allez pratiquement devoir surmonter la frustration ou recommencer. Le système de saut de corps de Mortal Shell signifie que vous pouvez naviguer entre les types en fonction de la situation.

Fait intéressant, les coquilles ont des histoires qui peuvent être découvertes à mesure que vous montez de niveau et que vous gagnez des capacités. L’histoire est généralement ambiguë, vous demandant de la déterrer à travers des objets dans le monde, mais au moins les coquilles apportent quelque chose d’un peu différent à la table.

Rien de tout cela n’aurait beaucoup d’importance si Mortal Shell n’était pas au moins à moitié décent à jouer, et je dirais qu’il est plus accessible qu’un jeu Souls tout en réussissant à maintenir la profondeur et la maîtrise. Malheureusement, ce sentiment ne me convient pas. Dans les combats de boss, il brille sans doute le plus, où vos diverses capacités sont mises en avant et présentent le jeu à son meilleur. Le système «durcir» et la rareté de la santé donnent à chacune de ces rencontres épiques l’impression de se battre à mort. Contre des ennemis moindres, il n’a pas tout à fait le même éclat. Suffisamment dangereux pour vous voir mourir facilement, mais rarement aussi intéressants ou engageants qu’ils pourraient l’être au-delà de la pratique pour les plus grandes confrontations.

Il a fallu beaucoup de temps pour me sortir de l’idée que cela ressemblait un peu trop à son inspiration directe. Le début était désagréable et morne. Je ne m’attendais pas à aimer Mortal Shell au cours de cette première heure. Cela avait tout à voir avec la façon dont cela a été présenté et mes attentes à ce sujet, mais une fois qu’elle s’est ouverte, la comparaison commence à paraître beaucoup moins juste, même si elle reste valable dans une certaine mesure. Il gratte les démangeaisons des âmes et fait des choses intéressantes avec le combat. On a l’impression qu’il y a un sommet qu’il devrait atteindre et qu’il n’atteint finalement pas tout à fait, donc à la place, la fin de partie se termine plutôt par une routine.

Il s’agit d’un jeu créé par une poignée de personnes, et en le regardant de ce point de vue, l’ensemble du package est plus impressionnant et montre beaucoup de place pour la croissance dans tout projet futur. Cela explique certainement les limites et les défauts rencontrés dans certains domaines. Cela ne les excuse pas, mais cette connaissance adoucit leur impact.

Code de révision de Mortal Shell pour PS4 fourni par l’éditeur.

Mortal Shell sort numériquement le 18 août sur PS4, Xbox One et PC via Epic Games Store. Une édition physique sortira en octobre.