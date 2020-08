Scott Lang est de retour après les événements de «Captain America: Civil War» pour tenter de sauver la mère de la femme qu’il aime dans «Ant-Man and the Wasp». Paul Rudd revient pour jouer l’homme titulaire basé sur un insecte alors que Lang fait équipe avec Hank Pym et Hope Van Dyne pour sauver Janet Van Dyne du royaume quantique.

« Ant-Man » a été la vraie surprise de l’univers cinématographique Marvel pour moi. J’aime Paul Rudd, mais je ne savais pas si je l’aimerais en tant que super-héros. Mais, il a apporté sa marque de fabrique, le charme de chaque homme au rôle et en a fait l’un des meilleurs films d’origine du MCU. Ici, dans la suite, Rudd brille à nouveau comme quelqu’un qui n’est pas vraiment super ou héroïque, mais qui est animé par son désir d’être un bon père. Cela fait de lui un super-héros dans le vrai sens du terme. Cela fait de lui l’un des super-héros les plus agréables pour moi. Les super sérums, les araignées radioactives et les rayonnements gamma sont de beaux antécédents, mais ils manquent de la nuance qui va dans les personnages qui n’ont pas de pouvoirs. Iron Man brille parce que c’est le cerveau de Tony Stark qui fait son costume. Batman travaille à cause de la motivation et, certes, de l’argent de Bruce Wayne. Ant-Man travaille en raison du désir de Lang de créer un monde meilleur pour sa fille et le cerveau de Ant-Man original, Hank Pym, qui a créé son costume.

Malheureusement, l’intrigue secondaire impliquant Ava Starr ne fait pas grand-chose pour moi. Le spectateur est censé être investi dans la lutte de Pym pour utiliser l’énergie que Janet Van Dyne émet du royaume quantique pour aider Star, également connu sous le nom de Ghost, à échapper à un état douloureux et déséquilibré. C’est un complot parallèle parfaitement bien pensé, mais je n’y suis pas investi. Je ne sais pas si c’est l’actrice ou si elle n’a pas suffisamment construit le scénario pour que je m’en soucie. J’ai vu Hannah John-Kamen dans d’autres projets et j’ai apprécié son travail, mais elle n’a jamais été le genre d’actrice à me faire dire que je dois voir tout ce dans quoi elle est. Peut-être que sa performance ici fait défaut, ou peut-être que le scénario fait défaut . Je ne sais vraiment pas laquelle.

Même si je ne me souciais pas de cette intrigue secondaire, j’adore l’ajout de la guêpe. Evangeline Lilly est une excellente actrice et est très crédible en tant que fille avisée de Hank Pym et super-héros se mobilisant pour remplir les chaussures de sa mère. Elle conduit le film, presque autant que Rudd. Je ne peux pas imaginer deux autres personnes jouer à Ant-Man ou à la Guêpe.

Ce film était l’un des rares à sortir entre les événements de « Avengers: Infinity War » et « Avengers: Endgame. » Les cinéastes ont eu un travail difficile de travailler dans un film passionnant qui avait du sens avec la fin de «Infinity War», mais ils ont trouvé un moyen de le faire ici. Cela donne une explication parfaite de ce qui s’est passé et de la façon dont Scott Lang a pu se présenter lors des événements de «Endgame» alors que d’autres ne le pouvaient pas.

Dans l’ensemble, c’est une aventure agréable du début à la fin. Ce n’est pas aussi bon que le premier film «Ant-Man», mais reste une suite digne de ce nom qui mérite sa place dans le MCU.

Classement: 3,5 étoiles sur 5.

Qu’avez-vous pensé de « Ant-Man and the Wasp? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.