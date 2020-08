Dans «Apocalypse ’45», nous voyons des images de la Seconde Guerre mondiale – les six derniers mois de celle-ci, lorsque nos forces étaient engagées dans une terrible bataille à mort avec les Japonais dans le Pacifique – qui sont plus colorées, crues et profondément naturaliste que les images que nous avons l’habitude de voir. Et cette séquence nous frappe avec le choc du nouveau.

Les soldats américains lancent leurs lance-flammes dans des grottes, le feu huileux fouettant comme quelque chose sortant de la gueule d’un dragon. On nous montre le bombardement de Tokyo depuis un mile au-dessus de la ville, les bombes explosant comme des grappes de points orange sur le paysage vert en forme de carte ci-dessous. Sur Okinawa, des grenades éclatent en monticules de fumée noire enroulée, et nous voyons une Japonaise des îles Mariannes sauter d’une falaise plutôt que de se laisser prendre vivante. Quant à la ville d’Hiroshima, filmée sept mois après le largage de la bombe atomique, c’est un paysage de désolation aplati et jonché de débris qui semble avoir pu être filmé hier. (Nous voyons des images obsédantes des survivants de la bombe, qui sont comme des fantômes mutilés.) Le documentaire est également rempli de visages (et parfois de cadavres) de soldats américains, dont la plupart semblent étrangement contemporains.

Quand je grandissais, les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale étaient des affaires granuleuses et marbrées, souvent avec un narrateur stentorien, dont j’attrapais un extrait à la télévision, généralement parce que mon père les regardait avec obsession. Au bout de quelques minutes, je me détournais, ennuyé par un conflit qui semblait avoir lieu dans un monde d’en bas en noir et blanc d’un autre siècle. Telle est la callosité de la jeunesse. Pourtant, je réagissais aussi à la distanciation, à l’irritation et à la désuétude des images d’archives. Les navires et les avions, les soldats et les bombes ne semblaient pas tout à fait réels, car à mes yeux ils faisaient partie d’un paysage désuet qui semblait littéralement exister à l’intérieur d’une actualité.

J’ai souvent ressenti cela en regardant de vieilles images de guerre. Pourtant, des documentaires télévisés comme «World War II in Color» et «The War» de Ken Burns ont révélé la Seconde Guerre mondiale avec une bien plus grande immédiateté, et «Apocalypse ’45», qui sort aujourd’hui (le 75e anniversaire de VJ Day), poursuit cette mission, avec des résultats mémorables.

Réalisé par Erik Nelson, le film a été dessiné à partir de 700 bobines de séquences d’archives en couleur, jamais vues auparavant par le public, qui se trouvaient dans un coffre-fort des Archives nationales et ont été restaurées numériquement en 4K. Pourquoi ce matériel est-il publié maintenant? Juste une supposition, mais j’ai le sentiment que la puissance graphique des images est quelque chose que le gouvernement américain était trop heureux de garder sous silence. Les images standard en noir et blanc qui m’ennuyaient lorsque j’étais enfant étaient un moyen de limiter le récit de la Seconde Guerre mondiale à quelque chose d’étouffant et d’officiel.

En regardant «Apocalypse ’45», l’histoire de ce qu’est la guerre ne fait que devenir plus profonde. Le film prend la liberté d’une amélioration technologique qui, je pense, porte ses fruits de façon spectaculaire. Les images documentaires, y compris les images des suites de l’attaque de Pearl Harbor filmées par John Ford, étaient à l’origine silencieuses, mais maintenant elles sont accompagnées de sons: des explosions mélangées à juste les bons niveaux d’intensité exigeants, le rugissement des avions, le bourdonnement d’un porte-avions, le crépitement des tirs de bombes persistants, le vacarme des tirs de mitrailleuses, le vrombissement effrayant des missiles. La partition musicale, de Mark Leggett, entre et sort de ces sons. C’est engloutissant et organique; il brunit les images sans les falsifier.

Tout cela crée un effet kinesthésique semblable à celui de l’extraordinaire restauration des images de la Première Guerre mondiale que Peter Jackson a imaginé pour son documentaire révélateur de 2018 «They Shall Not Grow Old». Comme ce film, «Apocalypse ’45» est une expérience d’archivage immersive qui n’oublie jamais le côté humain de la guerre. Le film est raconté par 24 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, la plupart dans leurs 90 ans, et ce qu’ils racontent, c’est l’histoire de la peur et de la survie, de la bravoure et du chaos que tous les vétérans connaissent, et que nous ne pouvons jamais savoir, mais que un film comme celui-ci peut nous rapprocher.

Au printemps 1945, la guerre dans le Pacifique était, en un sens, déjà décidée. Les Japonais avaient le dos au mur; ils ne pouvaient pas gagner et le savaient. Les Américains, envahissant des îles comme Iwo Jima et Okinawa, cherchaient des bases à partir desquelles ils pourraient lancer une attaque pour conquérir le continent japonais. Mais les Japonais, notoirement, ne se rendraient pas. C’était une question de fierté culturelle et spirituelle, de dévouement fanatique à leur cause et de désir de faire payer aux États-Unis sa victoire. Et donc, que les Américains fassent face à ces pilotes kamikazes (dont les missions suicides ont tué des milliers de personnes) ou aux forces qui les ont trompés en les laissant arriver à Okinawa sans opposition, pour fabriquer un piège mortel au milieu de l’île, ils remportaient une victoire en payer pour cela, tous les jours, avec le sang.

Les soldats vieillissants que l’on entend sur la bande originale, qui ne sont identifiés qu’à la fin du film, n’expriment pas une vision monolithique. Ils jouent et se contredisent, ce qui est normal. L’un nous dit qu’il se sentait invincible, comme s’il ne pouvait jamais être tué. Un autre dit que la seule façon d’éviter d’être tué était par «pure chance». Après 75 ans, ces survivants sont moins hantés par la proximité de la mort que par les hommes dont ils ont pris la vie. Un certain nombre d’entre eux parlent ouvertement de leurs sentiments envers les Japonais – l’antipathie qu’ils ressentaient pour l’ennemi. Pourtant, un homme semble parler au nom de beaucoup quand il dit: «Il n’y a pas de joie, pas de glamour à tuer quelqu’un. Je m’en fous de qui il est. Et j’ai 94 ans. Cela signifie [he chokes up] Je vais me tenir devant Dieu et je dois répondre de cela.

Les bombardiers étaient tous équipés de caméras à canon, de sorte que les pilotes prenaient des photos de ce sur quoi ils tiraient. Nous voyons des images de combat vertigineuses prises de haut dans le ciel, ainsi que des images étonnantes d’avions volant à basse altitude qui font écho aux plans de vol emblématiques au Vietnam de napalm largués sur des hectares de campagne verdoyante. (À un moment donné, nous avons également un aperçu étrange du mont Fuji par la fenêtre d’un bombardier.) Il y a une séquence d’avions japonais tirés du ciel, chacun prenant feu, qui a le pouvoir cumulatif d’une séquence d’action captivante. Pourtant, l’horreur n’est jamais loin.

Le débat sur le largage de la bombe A, qui continue à ce jour, est tissé dans le carnage des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Comme le film nous le dit, le bombardement de Tokyo a en fait tué beaucoup plus de personnes (100 000 ont été incinérées en une seule nuit) que de mort à Hiroshima et Nagasaki réunies. Pourtant, l’horreur de ces deux décimations a changé la moralité de la guerre. Ici, cette histoire est racontée littéralement de l’intérieur, d’une manière mémorablement effrayante, par Ittsei Nakagawa, qui avait 15 ans lorsque la bombe a été larguée sur Hiroshima. Il dit qu’il y a eu une sirène de raid aérien, qui s’est alors arrêtée; il ne semblait pas y avoir d’attaque en cours. Puis un avion a laissé tomber quelque chose avec ce qui ressemblait à un parachute attaché. Puis il décrit ce qui s’est passé. « Tout devenait noir. » Et puis: «Poussière. Vous ne pouvez rien voir. Je ne savais pas que c’était une bombe. Personne ne savait ce que c’était.

«Apocalypse ’45» nous rappelle que la guerre que nous voyons dans les films – même les plus grands films de guerre – a le même rapport à la guerre réelle que les ombres sur le mur de la grotte de Platon ont à la réalité. Les images de ce film sont parfois spectaculaires, mais quand vous voyez un cadavre, le visage à moitié immergé dans le sable, ou un homme avec un trou dans la jambe – pas une blessure, un trou – cela vous donne un frisson. Même l’expression «la guerre est l’enfer» a un drame, une suggestion d’une réalité accrue. L’enfer que nous voyons ici n’est pas exacerbé; c’est graphique et terrifiant. Pourtant, la plus grande terreur peut être que c’était nécessaire. «Apocalypse ’45» est un document obsédant d’hommes qui se sont frayés un chemin à travers l’enfer pour nous sauver tous.