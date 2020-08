Vous voulez impressionner votre date en combattant son agresseur? Souhaitez-vous que votre comédie stand-up fasse tomber la maison? Ou vous cherchez à emballer les funérailles de votre grand-père grincheux avec des personnes en deuil passionnées? Appelez «Special Actors», une agence qui fournit des artistes pour vous aider à suivre le rythme des Suzukis – ou arnaquer vos escrocs.

Le troisième long métrage de Shinichiro Ueda, réalisateur de la comédie de zombies culte japonaise «One Cut of the Dead», est une comédie de farfadets daffy ensemble avec quelques rebondissements «gotcha». Bien qu’une sortie en salles de fin d’année 2019 en Asie n’ait réalisé que des gains moyens, les festivals qui ont vu des foules rugissantes lors des projections de minuit pour «One Cut» peuvent encore s’attendre à un retour des audiences.

Les «acteurs spéciaux» seraient considérés comme des tarifs très agréables s’il ne s’agissait pas d’un suivi aussi attendu du dormeur historique d’Ueda, qui a rapporté 31,1 millions de dollars dans le monde, récupérant son budget de 25 000 dollars plus de mille fois. Mais compte tenu des attentes, cela ne monte pas la barre du premier hit d’Ueda, dont la brillance inventive est un acte excessivement difficile à suivre. Néanmoins, il arbore un méta-récit similaire qui brouille de manière ludique la ligne entre le casting d’amateurs d’ateliers de théâtre et les acteurs de jambon qu’ils incarnent. Comparé à «Aesop’s Game» (2019), co-dirigé par Ueda avec Naoya Asumnuma et Yuya Nakaizumi, il s’agit d’un exercice moins froidement calculé.

Comme une dame victorienne, Kazuto (Kazuto Osawa) est extrêmement pudique et sujet à des évanouissements chaque fois qu’il est nerveux. Au lieu de porter des sels odorants, il croit que caresser les seins d’une femme est un remède calmant. Puisque c’est actuellement hors de sa portée, il serre une balle en caoutchouc comme substitut. Son thérapeute pense que la maladie est psychosomatique, mais cela suffit pour mettre un frein à ses rêves de théâtre, bien que son manque de talents d’acteur soit probablement un obstacle plus important dans sa carrière.

Le jour où Kazuko perd son emploi d’agent de sécurité, il rencontre son frère séparé Hiroki (Hiroki Kawano). Malgré les ambitions précédentes de devenir entrepreneur, Hiroki annonce qu’il est maintenant un acteur – en quelque sorte. Ainsi, le protagoniste est recruté dans Special Actors, une agence qui utilise l’action pour aider les clients à atteindre les objectifs souhaités.

Alors que la curieuse entreprise rent-a-family a été amplement explorée sur les écrans japonais – dans des projets aussi divers que «Noriko’s Dining Table» de Sion Sono, «The Bride of Rip van Winkle» de Shunji Iwai et «Family Romance, LLC» de Werner Herzog – le l’opération dans cette histoire amène le service client japonais à un extrême hilarant, déployant un scénariste (Yosuke Ueda) et un coach d’acteur (Kitaura Ai) pour organiser des répétitions appropriées avec des scénarios et des story-boards. L’intronisation de Kazuto donne lieu à des situations de jeu de rôle loufoques, comme se plaindre dans un restaurant pour tester la patience des serveurs ou renforcer la crédibilité d’un diseur de bonne aventure. La structure lâche-goosey de ces gags rappelle « Extro » de Naoki Murahashi, un faux documentaire représentant des figurants de films allant au-delà des tournages.

Heureusement, le scénario d’Ueda révèle ses conceptions plus intelligentes et axées sur l’intrigue avec l’apparition de la lycéenne Miyu (Yumi Ogawa). Sa sœur Rina (Rina Tsugami) a rejoint Musubiru, une secte religieuse, et Miyu souhaite que l’agence empêche Rina de subir un lavage de cerveau pour qu’elle fasse don de son auberge familiale traditionnelle au groupe. Alors que les acteurs s’infiltrent dans l’organisation, dont l’emblème sacré est un «musubi» (boule de riz), c’est le signal d’une multitude de jeux de mots et de blagues à la boule de riz qui clouent le dogme ridicule et les charmes sacrés lucratifs colportés par de nombreux vrais cultes japonais, et comment mortellement sérieux, leurs disciples crédules les prennent.

L’habileté d’Ueda à créer des tours d’intrigue élaborés et des séquences d’action à effet domino est évidente dans les plans néfastes des chefs de secte et dans la ruse encore plus astucieuse de l’agence pour abattre la secte. Étant donné que les deux parties sont également égalées dans l’esprit, mais aussi dans leurs erreurs, cela augmente les enjeux et fait monter la tension: Kazuto pourrait avoir une crise pendant les opérations, mais le «Messie» de Musubiri Tamaru (Tanri) est tout aussi susceptible de souffler sa couverture en raison de sa séquence superstitieuse.

Alors que «One Cut» possède une structure claire en deux actes qui fait tourner la première section du film sur sa tête, les rebondissements en forme de bretzel sont plus décontractés en purée de slapstick et de farce ici. La révélation finale est également moins stupéfiante, ayant été tirée directement d’un certain film de David Fincher.

En tant que seul ancrage émotionnel du film, la personnalité de chat effrayant de Kazuto suscite la sympathie, en particulier au Japon où les gens sont tellement terrifiés de se tromper. Malheureusement, la gamme d’expressions faciales de l’acteur Osawa est douloureusement limitée et sa routine de compression de balle devient bientôt fastidieuse. Le reste des membres de la distribution est sur le point de retirer leurs déguisements compliqués.

La conception de la production, largement limitée aux décors d’intérieur, ne fait aucun effort pour couvrir le budget bon marché, alors que les crédits techniques sont également bas de gamme.