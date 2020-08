Alors que les statues des héros confédérés sont démolies à travers le pays, la question de savoir qui honorer à leur place pose un défi intrigant – un défi que le scénariste-réalisateur Mark Amin semble avoir anticipé avec son film d’aventure abolitionniste «Empereur». Essentiellement un monument cinématographique à un héros américain à peine documenté, «Emperor» raconte l’histoire pratiquement inconnue de Shields Green, un descendant de la royauté africaine qui est né en esclavage et s’est ensuite échappé, se rendant à la liberté avant de risquer sa vie dans l’attaque de Harpers Traversier.

Lorsque les livres d’histoire parlent de ce fameux raid, ils ont tendance à se concentrer sur John Brown, le militant blanc qui a planifié l’action en espérant qu’elle inciterait à un soulèvement d’esclaves dans le Sud – ce qui donne une image précise mais incomplète. «Empereur» recentre le récit, élargissant cette première histoire de «sauveur blanc» pour inclure les hommes noirs qui ont rejoint la cause – ou, dans le cas de Frederick Douglass, a choisi de s’abstenir de ce qui ressemblait à une mission suicide.

Des personnages comme Green ont tendance à avoir été effacés de l’histoire américaine pour des raisons à la fois pratiques (obstacles à l’alphabétisation, manque de documentation) et politiques (tentatives délibérées de supprimer les histoires qui pourraient inspirer des soulèvements). Ou, comme le dit le récit d’ouverture de «Emperor», «L’histoire de la guerre civile a été écrite par des hommes blancs pour servir leur propre agenda. Il est temps pour un homme noir de raconter sa propre histoire. Mais contrairement à «12 Years a Slave», adapté du récit personnel d’un Noir libre enlevé et vendu en servitude (bien que 20 ans avant la guerre civile), la conception d’Amin sur les exploits de Green repose en grande partie sur le sien (et le co-écrivain Pat Charles ‘) imagination.

Beaucoup de personnages sont composites ou inventés à partir de tissus entiers, et le script fabrique un dernier acte optimiste après Harpers Ferry (y compris une cascade époustouflante dans laquelle on peut voir Green sauter d’un clocher qui explose, sur une falaise de 100 pieds. dans l’eau salvatrice ci-dessous) qui dément le fait qu’il a été capturé et pendu pour trahison. Peu importe.

Dans la veine de l’infortuné biopic de Nat Turner de Nate Parker, «La naissance d’une nation» (un film puissant dont le moment culturel potentiel a été détourné par des allégations de viol non résolues contre son réalisateur-star), «Emperor» a trouvé un héros noir à défendre au cours de ce sombre chapitre de l’histoire américaine. Large et parfois trop simpliste parfois, les deux films se tournent vers le modèle de Mel Gibson pour dépeindre une figure forgée par la souffrance qui se lève pour mener une rébellion, bien qu’Amin ne s’appuie pas autant sur la victimisation et la vengeance pour accrocher son public. Là encore, cette retenue doit peut-être plus à la cote PG-13 du film qu’à des convictions idéologiques particulières.

Une découverte frappante, Dayo Okeniyi ne sera pas familier à la plupart dans le rôle principal. Il a joué un petit rôle en tant que district 11 hommage Thresh dans «The Hunger Games», et apparaît face à Jennifer Lopez dans «Shades of Blue», mais «Emperor» est effectivement son évasion, ce qui lui fait ressentir autant une révélation au public que Green’s l’histoire sera. Okeniyi est fier et honnête, son esprit résilient malgré des années d’esclavage, ce qui le met en compagnie de héros au grand écran tels que Spartacus et Ben-Hur. Croisez ces héros classiques avec le roi Wakandan de «Black Panther», et vous avez «Emperor», un personnage plus puissant que le film qu’Amin a créé pour lui.

Compte tenu de ses racines, Green occupe une position de respect sur sa plantation de Caroline du Sud, pour laquelle il est ciblé et fait un exemple – attaché et marqué avec un poker chaud – lorsqu’un nouveau propriétaire (MC Gainey) reprend la propriété. Green accepte les abus qui lui sont infligés, mais craque quand il découvre que son fils Tommy (Trayce Malachi) a été fouetté pour avoir lu; il affronte le contremaître (Brad Carter) responsable, tuant plusieurs hommes blancs dans sa rage. Avec du sang sur les mains, Green fait une pause, déclenchant une évasion qui rappellera à certains «Harriet» de l’année dernière.

Là où Harriet Tubman a ouvert la voie, Green doit improviser sa propre voie. Avec un chasseur de primes du Texas étrangement glamour (Ben Robson) sur sa queue et le prix sur sa tête grimpant régulièrement, Green se dirige vers le nord, rencontrant de nombreux personnages colorés – trop nombreux, pourrait-on dire – lors de son voyage, y compris un voleur de banque ( Keean Johnson) un peu trop impatient de voir son visage sur une affiche recherchée, un esclave serviable (Kat Graham) et allié du chemin de fer clandestin Levi Coffin (Bruce Dern), qui le met à l’abri pendant un certain temps. Ces interactions semblent précipitées, mais alors, Green a quelque part où être, et Amin ne montre pas beaucoup d’aptitude au suspense.

Le réalisateur taquine le raid Harpers Ferry au début et y revient à la fin du film. Amin imagine comment Green a rencontré John Brown (James Cromwell), mais n’a pas à extrapoler beaucoup sur son interaction avec Frederick Douglass (Harry Lennix), comme cette réunion a été documentée. Cela en fait l’une des scènes les plus émouvantes du film, car Green explique ses motivations pour rejoindre Brown dans une mission aussi dangereuse. «Cet homme ne sera jamais un esclave», dit-il. «Et pourtant, il est prêt à risquer sa vie et celle de ses fils pour que nous puissions être libres.

Les paroles de Green servent de déclaration de solidarité entre les Afro-Américains et leurs alliés – ceux qui se joignent à la croisade pour l’égalité même si cela ne leur profite pas directement – qui n’a gagné en pertinence qu’au milieu des manifestations de l’été Black Lives Matter. «Emperor» a été commis avant les meurtres de Breonna Taylor et George Floyd, et aurait dû être libéré dans les salles le 27 mars, sans l’épidémie de coronavirus. La narration peut être imparfaite, voire maladroite parfois, mais il est curieux qu’Universal semble jeter le film sur DVD, compte tenu de ce que représente «Empereur» en ce moment. Alors que les chiffres problématiques tombent, en voici un qui mérite un piédestal.