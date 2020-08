Vous ne le sauriez pas grâce à la campagne de marketing, mais Shia LaBeouf n’est pas la star de «The Tax Collector». Et pour une fois, l’acteur n’est pas la chose la plus intéressante dans un film dans lequel il est impliqué – ceci malgré le fait qu’il a attiré beaucoup de presse pour se faire tatouer la poitrine pour le rôle. Ironiquement, il n’y a qu’une seule scène – notre dernière vue de LaBeouf – dans laquelle le public peut repérer l’encre. Sinon, « Creeper » (un surnom désormais encré en permanence sur son abdomen) apparaît plus menaçant dans la chemise oxford soigneusement repassée, la cravate et le gilet de banquier qu’il porte pour la plupart de la dernière saga policière du sud de Los Angeles du scénariste-réalisateur David Ayer, qui est sanglant, à peine cohérent et à peu près aussi amusant que de se faire traîner le visage sur l’asphalte d’un SUV en mouvement.

La vraie star de « The Tax Collector » – le « collecteur d’impôts » gangland du titre du film – est le nouveau venu relatif Bobby Soto. Imaginez un jeune Che Guevara avec une barbe métrosexuelle bien rangée et vous comprendrez ce qu’Ayer a vu chez l’acteur, qui pourrait facilement devenir un nom de marque. Pour l’instant, il apparaît comme un autre joli visage de dur à cuire. David a également un tatouage – celui qui lit «familia» en majuscules sur ses pectoraux – un indice pas trop subtil que dans sa hiérarchie personnelle d’importance, la famille a préséance sur son travail de jour non conventionnel.

Comme son père avant lui, David recueille de l’argent de protection auprès de tous les gangs de rue latinos de South Central, bien qu’il ait tendance à déléguer les tâches d’application les plus désagréables à son lieutenant de sang-froid Creeper. Cela a du sens, puisque Soto ne possède aucune énergie sauvage de LaBeouf, tout peut arriver, alors que sa co-star amène le potentiel de sociopathe enroulé d’un loup-garou à un élan de l’éruption en mode berserker de pleine lune. Les voyous nerveux n’ont qu’à regarder dans les yeux de Creeper pour voir comment ils vont mourir – ou du moins, cela semble être la vanité de plusieurs cinématiques violentes dans ce film d’action étrangement édité, ce qui fait que «Suicide Squad», retravaillé en studio par Ayer, semble carrément élégant par Comparaison.

Depuis près de deux décennies, ce barde urbain a échangé sur la réputation qu’il s’est forgée avec «Training Day». Ayer n’a pas réalisé ce film (Antoine Fuqua l’a fait), mais c’était son scénario, et celui qui l’a mis sur la carte en tant que mec blanc avec la crédibilité de la rue South Central. Derrière la caméra, Ayer a continué à servir des histoires de crime à Los Angeles, presque toutes racontées du point de vue de la police. Que ces personnages soient de véritables héros bleus («End of Watch») ou pourris au fond («Harsh Times»), les lignes morales étaient clairement tracées selon qui obéissait à la loi. Eh bien, il n’y a pas de flics dans « The Tax Collector » – c’est-à-dire, aucun qui n’a autant qu’un rôle de parole – et les seules lois qui comptent sont celles fixées par les seigneurs du crime et les cartels qui dirigent les quartiers du centre-ville où le le film a lieu.

Les premières réactions ont qualifié le film de «raciste», et s’il est vrai qu’il n’y a pratiquement pas de non-criminels dans le film, il est insignifiant de suggérer qu’Ayer laisse entendre que tout le monde dans South Central est une sorte de gangster, ou que le La façon dont l’un de ces personnages parle – y compris les marmonnements à l’accent chicano du garçon blanc solitaire LaBeouf, approprié à ceux qui l’entourent – représente tous les Latinos. (Le film ne donne pas à Creeper une histoire explicite, mais offre des indices énigmatiques, comme les oreilles de chou-fleur qui suggèrent qu’il a pris un trop grand nombre de coups à la tête, ou les cicatrices aux pommettes que l’acteur s’est données sur le film de char de la Seconde Guerre mondiale d’Ayer «Fury».) Peu de réalisateurs accordent une attention particulière à South LA; laissez le public décider où se termine l’authenticité et où commence l’exploitation.

Lorsque le film présente David, c’est via le portrait de famille respectable qui pend au-dessus du manteau de sa maison de la classe moyenne supérieure. Il se réveille à côté de sa femme (Cinthya Carmona), prend son petit-déjeuner avec sa famille et part au «travail», où il va extorquer de l’argent de protection à quelques «hommes d’affaires» locaux de bas niveau. On ne peut qu’imaginer comment il décrit son travail le jour «Amenez votre père à l’école», et pourtant, il y a une intégrité indéniable dans la façon dont il s’y prend. Dans la tradition de «The Sopranos» et «Scarface», «The Tax Collector» se concentre sur une sous-culture qui voit le crime comme une voie alternative au rêve américain – une solution de contournement illicite que (certains) immigrants utilisent pour accélérer leur quête de richesse et statut.

Plutôt que de glorifier le comportement criminel, Ayer recherche des qualités de rachat chez les personnes qui peuvent se sentir forcées dans un tel arrangement. Lorsque les distinctions entre «bons» et «méchants» sont relatives, Ayer suggère que certains criminels sont meilleurs que d’autres. Dans une scène, David ordonne à Creeper de fourrer un pistolet dans la gorge d’un gangster à deux bits qui tient bon, mais quand il découvre que le gars a écumé pour payer les traitements de leucémie de sa fille, David pardonne le comportement et se porte volontaire pour couvrir la part de l’homme lui-même. Dans un autre, David désamorce un différend entre ses clients et un membre des Bloods, dont le chef noir (Cle Sloan) l’appelle «une bougie dans les ténèbres».

De Creeper, Ayer veut nous faire croire le contraire. «J’entends que tu es le diable», balbutie quelqu’un. Mais le réalisateur ne prend pas la peine de développer l’idée, car il y a un mal plus puissant à la hausse. Le méchant du film se révèle être un nouveau chef du crime ambitieux (le rappeur mexicain américain Conejo) qu’Ayer montre plutôt ridiculement en train de pratiquer des rituels sataniques, y compris, mais sans s’y limiter, un sacrifice vierge à son autel vaudou. Il n’y a rien d’ambigu ici: c’est le pire des méchants.

David prend ses ordres de son oncle Louis (George Lopez, dans un pari intrigant sinon tout à fait efficace contre le casting de type contre-type), qui répond à un patron de cartel sombre nommé Wizard appelant des coups de derrière les barreaux. Ainsi, lorsque David refuse l’offre de Conejo de changer de camp juste avant un coup d’État meurtrier, jurant allégeance à sa famille à la place, les conséquences deviennent laides de toutes les manières imaginables. L’heure du bain de sang graveleux «The Tax Collector» a toujours été taquine, bien que la tension initiale ne fonctionne pas vraiment, et le passage soudain à une guerre totale semble plus incompétent que engageant. Quelques personnages clés meurent hors de la caméra, tandis que des montages étrangement placés et des expériences transversales encore plus étranges confondent la chronologie à un point tel qu’il nous reste un double défi: essayer de se soucier de ce qui arrive à David et essayer de comprendre ce que le l’enfer continue.