Charles Bukowski, le légendaire auteur et poète du rat de gouttière de Los Angeles, avait une image publique si piquante – le visage de viande crue, comme une tasse de bouledogue sculptée dans un hamburger; les combats et fornications et benders; la mystique abandonnée des notes de l’underground beatnik – que regarder «Vous ne l’avez jamais eu: une soirée avec Charles Bukowski», vous serez peut-être surpris d’entendre à quel point sa voix est tendre, douce et calme et songeuse. Il ne parle pas dans un hurlement acariâtre mais dans un ronronnement doux, comme un Norman Mailer qui avait été adouci par Los Angeles. Dans les premiers instants de ce documentaire d’interview de capsule temporelle, Bukowski dit que lorsqu’il se rend quelque part pour donner une lecture et qu’il est rencontré à l’aéroport, «ils s’attendent à un type à la voix forte qui monte dans un taxi et enfonce son poing à travers le toit. . » Il ajoute avec un clin d’œil hargneux: «Vous ne pouvez pas faire tout ça. Cela vous épuisera.

«Une soirée avec Charles Bukowski» est une curiosité de 53 minutes issue d’une longue interview télévisée que la journaliste de cinéma italienne Silvia Bizio a menée avec Bukowski en 1981, en l’enregistrant sur des cassettes vidéo U-Matic dans le salon de l’auteur à San Pedro. L’interview n’a jamais eu lieu, donc tout est vu ici pour la première fois. Il y a eu un beau documentaire sur Bukowski («Bukowski: Born Into This», sorti en 2003), et ce documentaire original n’a pas la prétention d’être autre chose que l’enregistrement d’une conversation décontractée et détendue jusque dans la nuit; c’est comme une interview de Barbara Walters réalisée avec cinq bouteilles de vin rouge.

La fascination mineure de celui-ci est que Bukowski, assis sur son canapé indéfinissable dans son salon indéfinissable dans sa chemise vert olive indescriptible à col grand ouvert, buvant du vin dans un verre à pied bon marché, est totalement lui-même – un conteur d’une sincérité cinglante dont le cynisme sur presque tout ne porte jamais atteinte à la façon dont il voit l’expérience avec une certaine exaltation noueuse. La société, pour lui, est une imposture, mais la vie qu’elle essaie de supprimer est grande.

Passant la nuit avec quelques amis, ainsi que Bizio (qui l’avait interviewé à de nombreuses reprises) et sa future épouse, Linda Lee Beighle, Bukowski se saoule et s’enivre, soufflant de fines cigarettes brunes qui l’enveloppent de fumée comme le magicien de Oz. Et bien que ce ne soit pas comme s’il commençait à insulter, le film se transforme en une célébration de la façon dont l’alcool peut lubrifier et libérer l’esprit d’un écrivain, l’amenant à chasser les extrémités de pensées qu’il aurait autrement prudemment laissées seules.

Bukowski explique pourquoi il y a tant de sexe dans sa fiction, et c’est une belle histoire: à 50 ans, il a arrêté de travailler à la poste (où il avait travaillé dur pendant 16 ans), et il avait besoin de gagner de l’argent. Il voulait écrire des histoires sur des choses qui l’intéressaient, mais Melrose Ave. était bordée de magazines de sexe, alors il a ajouté du sexe aux histoires afin de les vendre. «Je dirais: ‘Eh bien, il est temps pour le sexe, je vais juste l’enfoncer ici’, et continuer l’histoire.

Les fidèles de Bukowski peuvent être déconcertés, car son érotisme bas et sale est un élément si légendaire de son écriture. Pourtant, Bukowski, qui avait 60 ans au moment de cette interview (il est décédé en 1994), professe une attitude démystifiée envers le sexe qui semble en avance sur son temps. Quand il parle d’essayer d’en finir avec l’acte à temps pour le monologue de Johnny Carson, vous avez la mesure nue de son honnêteté. Ses escapades, dit-il, l’ont amené à croire que le sexe «ne signifie pas grand-chose».

À la fin de «Une soirée avec Charles Bukowski», vous avez entendu Bukowski parler de beaucoup de choses, des raisons pour lesquelles il n’aime pas les écrivains («Parler à un autre écrivain, c’est comme boire de l’eau lorsque vous êtes dans la baignoire … Éloignez-les d’une machine à écrire, ce sont des piqûres ») aux différentes manières dont les hommes et les femmes jurent; d’une photographie intime qu’il a suspendue – il a promis de ne jamais la montrer, mais le fait – d’Hemingway, les yeux fermés, allongé sur le sol, ivre le matin, à sa propre philosophie combative de la fiction («Quand vos critiques sont d’accord avec vous, quand vos lecteurs sont d’accord avec vous, vous n’êtes pas tout à fait là »). Tout au long, vous ressentez à quel point l’esprit de Los Angeles vit à Bukowski, comment il mêlait le désespoir de Skid Row à une sorte d’extase du lever du soleil.

Il admet également l ‘«horreur» avouée de son enfance et la façon dont son père l’a battu avec une lame de rasoir trois fois par semaine de 6 à 11 ans. «Quand vous vous faites virer la merde de vous longtemps assez », dit Bukowski,« vous aurez tendance à dire ce que vous voulez vraiment dire. » Il est le premier à admettre que son écriture peut être aléatoire. Pourtant, lorsque vous lisez Bukowski, vous êtes emporté par la musique de sa voix, et cela se produit également dans ce film. Vous voulez continuer à écouter.