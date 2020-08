La dernière comédie en direct de Walt Disney Studios est «Magic Camp», qui raconte comment un groupe de campeurs inadaptés aide un magicien malchanceux, joué par Adam Devine, qui redécouvre son amour de la magie.

Pour être tout à fait honnête, je ne m’attendais pas à une quantité énorme de ce film, car il était initialement censé sortir en 2018. Il a été retardé et annoncé comme une prochaine sortie sur Disney +, et la bande-annonce n’est sortie que plus tôt cette semaine. , et Disney a fait très peu de publicité pour le film. Habituellement, c’est un signe d’avertissement que Disney n’a aucune confiance dans le film, c’est mauvais, ou ils étaient inquiets de la réaction des gens sachant que Jeffrey Tambor, qui a été accusé de harcèlement, y était.

Cependant, je me suis trompé sur le fait que « Magic Camp » était mauvais, car c’est une comédie amusante et légère. Il ne gagnera aucun prix, il ne brisera aucune frontière et ce n’est certainement pas un classique de Disney, mais j’ai apprécié. À une époque où nous avons très peu de films sortis, « Magic Camp » est au moins quelque chose de nouveau, bien que peut-être un peu oubliable.

Les personnages de ce film sont très unidimensionnels, en particulier les enfants, qui jouent tous parfaitement leur rôle et apportent tous quelque chose d’intéressant au film. Ces enfants font le film, car ils sont des parias, mais ensemble, ils forment une équipe et même si c’est très cliché, c’est toujours amusant de voir les enfants grandir en confiance et se retrouver, tout au long du film.

Adam Devine est un choix intéressant en tant qu’acteur principal du film, car il rencontre souvent davantage le personnage d’acolyte maladroit et est crédible comme quelqu’un qui n’a jamais vraiment eu de pause. Cependant, le scénario de l’intérêt amoureux avec Kristina Darkwood (joué par Gillian Jacobs) était complètement inutile et n’est jamais allé nulle part.

C’est dommage que « Magic Camp » ait été mis sur l’étagère pendant si longtemps ou que Disney ne l’ait pas fait la promotion. C’est un film agréable pour toute la famille. Il divertira, en particulier avec tous les tours de magie présentés tout au long du film.

Si vous voulez un bon film familial pour divertir les enfants ce week-end, « Magic Camp » ne devrait pas vous décevoir. J’ai vraiment apprécié et je pense que cela vaut la peine d’être ajouté à votre liste de surveillance. Cela ne vous fera peut-être pas rire tout au long, mais il a une belle histoire réconfortante à laquelle les téléspectateurs se rapporteront sans aucun doute. Je doute qu’ils veuillent le regarder à nouveau, mais avec si peu de ces films de milieu de gamme sortis de nos jours, « Magic Camp » fait l’affaire, en divertissant la famille.

Évaluation – 3 sur 5

Avez-vous regardé «Magic Camp»? Qu’en as-tu pensé?

