« Comme vous le souhaitez! » C’est l’une des nombreuses citations classiques du classique culte, «The Princess Bride», qui lui a permis d’avoir un si grand succès. Le film est un conte de fées raconté à un enfant malade, et dans l’histoire, nous suivons Buttercup alors qu’elle est kidnappée et sauvée par un amour perdu depuis longtemps.

Bien que je sois sûr qu’ils sont là-bas, je n’ai jamais rencontré personne qui ait vu ce film qui ne l’aime pas. C’est un récit de voleurs effréné pour les âges, tout en mélangeant la bonne quantité d’histoires d’amour pour aider un petit garçon à comprendre que ces parties ne sont pas mauvaises de l’histoire. D’excellentes citations à un casting parfait, ce film me livre à presque tous les niveaux.

De « Inconceivable! » à «Vous continuez à utiliser ce mot. Je ne pense pas que cela signifie ce que vous pensez que cela signifie »à« Je m’appelle Inigo Montoya. Vous avez tué mon père. Préparez-vous à mourir », il y a toute une série de citations de ce film qui ont imprégné chaque jour les conversations de certaines personnes. Chaque citation de ce film ne tient que grâce à l’excellente écriture et au travail des acteurs.

Cary Elwes, Robin Wright, Wallace Shawn, Mandy Patinkin et Andre the Giant brillent tous comme Westley, Buttercup, Vizzini, Inigo Montoya et Fezzik. De plus, les apparitions tardives de Billy Crystal et Carol Kane sont extraordinaires. La chimie entre ces acteurs et la façon dont elle met en valeur chacun de leurs personnages est incroyable. Qui ne peut s’empêcher de rire des interactions amicales entre Westly / The Dread Pirate Roberts / The Man in Black et Inigo Montoya ou Fezzik alors qu’il se prépare à les combattre? Cela rend plus crédible le fait que le couple le recherchait à la fin du film en raison de la courtoisie des deux parties dans leurs batailles initiales.

De plus, la bataille d’esprit entre The Man in Black et Vezzini est peut-être la partie la plus drôle du film. La bataille pour voir quel gobelet est empoisonné est carrément hystérique. Et c’est encore plus drôle lorsque vous réalisez que l’acteur qui joue Vezzini fournit la voix de Rex dans les films «Toy Story» et la voix du principal dans «A Goofy Movie».

Et Robin Wright joue un Buttercup parfaitement vulnérable. Si vous voyez cela pour la première fois après avoir regardé d’autres rôles, il peut être difficile de croire que cette femme a joué Jenny dans «Forrest Gump» ou Claire Underwood dans «House of Cards». Elle ne ressemble à aucun de ces personnages de ce film, mais est parfaitement crédible dans les trois rôles.

Dans l’ensemble, j’adore cette histoire. C’est le conte de fées satirique parfait avant que «Shrek» n’arrive et enfonce la formule dans le sol. C’est une aventure amusante du début à la fin.

Classement: 5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « The Princess Bride? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.

