Disney est de retour avec le cinquième film de son époque de guerre avec «Melody Time». Le film, sorti en 1948, comprend sept courts métrages sur la musique populaire et folk des années 1940, tout comme la façon dont «Fantasia» a présenté plusieurs courts métrages sur la musique classique. Ce film est également la dernière fois que Donald Duck apparaît dans un film des principaux studios d’animation de Walt Disney.

C’est mon moins préféré des quatre films que j’ai regardés sur Disney + jusqu’à présent. (« Make Mine Music » n’est toujours pas sur Disney + pour le moment.) Bien que l’animation soit d’une qualité superbe pour quelque chose de fait dans les années 1940 et que la musique soit solide, elles ne retiennent pas mon attention. Pendant la plupart des courts métrages, j’ai eu du mal à garder les yeux ouverts. Franchement, la musique m’a rendu somnolent. Les deux exceptions étaient «Little Toot» et «Blame It on the Samba». J’ai été captivé par ces deux courts métrages.

C’est un bon film à regarder en essayant de regarder tous les films de Walt Disney Animation Studios dans l’ordre, mais au-delà de cela, ce n’est pas celui que je prévois de revoir. Il ne comportait pas trop de personnages établis pour l’époque, seulement Donald Duck et Jose Carioca et ils n’apparaissaient que dans «Blame It on the Samba». Mais cela n’a pas non plus introduit de nouveaux personnages qui deviendraient emblématiques, pas même Little Toot, malgré le fait que le court métrage «Little Toot» était celui qui m’avait le plus captivé.

Les scènes d’action en direct présentent des légendes de la scène et de l’écran, notamment Roy Rogers, les Andrews Sisters et Bobby Driscoll. Mais, malgré cela, la plupart de leurs scènes n’ont pas fait grand-chose pour moi. Objectivement parlant, ce n’est pas un mauvais film, mais subjectivement parlant, ce n’était pas amusant pour moi.

Cela étant dit, je suis toujours intrigué par le concept des films à forfait. Ce serait bien de voir Disney assembler certains de ses nouveaux courts métrages dans de nouveaux films pour Disney +. Ce serait un excellent moyen de présenter de nouveaux courts métrages à des personnes qui ne regarderont peut-être plus les dessins animés par elles-mêmes, mais qui s’asseoiront pour regarder un film d’animation Disney. De plus, ce serait un excellent moyen de ramener Mickey, Donald, Goofy et le reste des personnages emblématiques originaux dans des films pour la société.

C’est un film parfaitement parfait qui ne retient pas mon attention. Je suis content d’avoir pris le temps de le regarder. Je suis heureux que Disney ait pris le temps de le créer et de le publier pour permettre à l’entreprise de gagner de l’argent jusqu’à ce qu’elle puisse revenir à la structure narrative complète dans les années 1950. Mais, je ne vais pas le revoir. Il y a de meilleurs films d’emballage de cette période qui attirent davantage mon attention.

Classement: 2 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « Melody Time? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.