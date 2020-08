Mojo Music & Media a annoncé mardi avoir pris une participation de 50% dans le catalogue d’édition de Rick Nielsen, le guitariste co-fondateur et auteur-compositeur principal de Cheap Trick.

«J’avais presque abandonné la chance de trouver un éditeur qui connaissait réellement toutes mes chansons et qui avait une vision sur la façon de les maintenir en vie pendant environ 1000 ans», a déclaré Nielsen dans un communiqué. « Il s’avère que Mark et les Mojos le sont! » a-t-il ajouté, faisant référence au co-fondateur et PDG de Mojo, Mark Fried. «J’ai hâte de voir tout le bruit que nous allons faire ensemble.»

Nielsen a contribué à l’écriture de presque toutes les 400 chansons que Cheap Trick a enregistrées depuis sa création au milieu des années 1970, notamment «I Want You to Want Me», «Dream Police» et «Surrender». Le groupe continue d’enregistrer et de tourner avec les trois quarts de sa formation originale et a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2016.

«Depuis plus de quatre décennies», a déclaré Fried, «Rick Nielsen a enseigné à une classe de maître comment écrire des hymnes pop-punk mélodiques et mélodiques. Lui et ses camarades du groupe Cheap Trick, au cours de 20 albums studio et de milliers de spectacles, ont été des joueurs de flûte pour les fans les plus dévoués de l’histoire tout en influençant d’une manière ou d’une autre presque tous les groupes de rock alternatif, de pop arène et de heavy metal qui ont suivi. leurs traces. En tant que fans depuis le premier jour, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de travailler avec Rick pour promouvoir sa musique et mettre en lumière son aventure rock and roll unique.

Mojo dit qu’il travaille avec Nielsen sur un plan à long terme pour utiliser son catalogue de chansons via des synchronisations, des reprises et des échantillons, tout en se concentrant sur des projets de cinéma, de télévision, de théâtre et de vente au détail.

Mojo est une société d’édition indépendante et de marketing héritée qui représente 20000 chansons, y compris des morceaux de groupes de rock comme KISS, REO Speedwagon, Jeff Beck et Marilyn Manson, des chansons country enregistrées par Luke Bryan, Blake Shelton et Kenny Chesney, et d’autres anciens plus vénérables associés à Frank Sinatra, Dean Martin et Peggy Lee.